Giroud spielt wie mit 20 und macht der Konkurrenz Angst

Für Olivier Giroud läuft es bei der WM richtig gut. Der Rekordmann Frankreichs fühlt sich komplett fit - und hofft für andere ein Vorbild sein zu können.

Der klassische Neuner ist in diesen Zeiten im Fußball immer wieder Thema, nicht zuletzt rund um die deutsche Mannschaft wurde diese Thematik die letzten Wochen heiß diskutiert. Wie wertvoll der klassische Stoßstürmer sein kann, zeigt aktuell ein 36-jähriger Franzose: Olivier Giroud spielt eine tolle Weltmeisterschaft, traf bereits dreimal und hat jüngst Thierry Henry als Rekordtorschützen seines Landes abgelöst.

Die Leistungen passen und auch das Gefühl Girouds ist bei Weitem nicht so, dass er schon zum alten Eisen gehört. "Mir wurde mal gesagt, wir seien alle 20 Jahre alt, der Rest sei Erfahrung. Ich spiele wirklich, als wäre ich 20. Mit der Freude eines Kindes. Ich bin hungrig nach Toren und mein Körper scheint es zu vertragen", strahlte der Angreifer von der AC Mailand am Dienstag.

Der bullige Mittelstürmer ging einen Weg, der vielleicht nicht der Norm entspricht. Aber genau damit will er vielleicht auch andere Spieler inspirieren. "Ich bin erst mit 25 zur Nationalmannschaft gekommen. Wenn ich damit ein Beispiel für diejenigen sein kann, die eine atypische Karriere haben, würde mich das stolz machen. In jedem Fall zeigt mein Beispiel jungen Menschen, dass man in einer Karriere geduldig sein muss", berichtet Giroud.

Giroud über Mbappé: "Er kann alle Rekorde brechen"

Die Franzosen haben eine große Chance, den WM-Titel zu verteidigen. Zusammen mit Brasilien macht die Equipe Tricolore bisher den besten Eindruck. Das liegt neben Giroud natürlich an Kylian Mbappé, der bisher beste Spieler des Turniers und mit fünf Treffern erfolgreichste Torjäger.

Die Qualitäten des Mannes, der in den kommenden Jahren den Weltfußball mit diktieren wird, sind offensichtlich und nötigen Giroud große Worte ab: "Er ist der beste Stürmer, mit dem ich je zusammen gespielt habe. Und es ist beängstigend, aber er kann sich immer noch verbessern. Er ist immer noch jung. Ich denke, das Beste von ihm haben wir noch nicht gesehen. Er kann alle Rekorde brechen. Ich weiß, dass er meinen auf jeden Fall brechen wird."