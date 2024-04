Girosieger von 2022: Hindley verlängert bei Bora-hansgrohe

Bora-hansgohe hat mit zwei personellen Entscheidungen seine Ambitionen bei den großen Rundfahrten unterstrichen und unter anderem Jai Hindley längerfristig an sich gebunden.

Vor fast zwei Jahren feierte Jai Hindley den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Und hievte damit auch seinen Arbeitgeber Bora-hansgrohe auf eine neue Stufe im Radsport: Der Australier gewann 2022 den Giro d'Italia und damit die erste Grand Tour für den Rennstall aus dem bayerischen Raubling.

Rechtzeitig zum Beginn der Rundfahrtsaison hat Hindley nun seinen Vertrag bei der deutschen Equipe verlängert: "Wir haben die gleiche Vision, und ich bin dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen, um diese zu erfüllen", wird Hindley auf der Team-Website zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, meine Reise hier fortzusetzen."

Neben seinem Girosieg machte Hindley auch bei der Tour de France schon auf sich aufmerksam. Im vergangenen Jahr gewann er die 5. Etappe über 167,2 Kilometer von Pau nach Laruns und stellte dabei nicht nur seine herausragenden Kletterfähigkeiten unter Beweis, sondern schlüpfte für einen Tag sogar ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden. "Mit Jai haben wir den größten Grand-Tour-Erfolg im Team gefeiert - seine Fähigkeiten liegen auf der Hand", lobte Teamchef Ralph Denk.

Für die anstehenden großen Rundfahrten war Hindley ursprünglich für den Kader bei der Tour de France vorgesehen. In Frankreich plant Bora-hansgrohe mit Neuzugang Primoz Roglic den Angriff auf das Podium, Roglic selbst will nach seinen Siegen bei der Vuelta (2019, 2020, 2021) und beim Giro im letzten Jahr endlich auch in Paris ganz oben stehen. Nach der schweren Verletzung von Lennard Kämna, der beim Giro eigentlich als Mann für die Gesamtwertung vorgesehen war, könnte es aber noch zu Veränderungen kommen.

Rundfahrt-Talent Lipowitz soll "Schritt für Schritt" aufgebaut werden

Wie Hindley hat auch Florian Lipowitz seinen Vertrag verlängert. Der 23-jährige Deutsche hat wie der Australier seine Stärken bei den Rundfahrten, steht aber noch am Anfang seiner Karriere. "Florians Potenzial kennen wir und das wollen wir gemeinsam Schritt für Schritt weiterentwickeln", sagte Denk.

Lipowitz betrieb in seiner Jugend eigentlich Biathlon und feierte als junger Athlet beachtliche Erfolge. Wegen schwerer Verletzungen konnte er dann eine Zeit lang fast ausschließlich Radtraining absolvieren und fand Gefallen am Rennradfahren. Nach zwei Jahren beim österreichischen Continental Team KTM Cycling wechselte er 2023 zu Bora-hansgrohe. Er gilt als Versprechen für die Zukunft.