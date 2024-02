Gironas "Büffel": Dovbyks steiniger Weg nach oben

Er ist die Torgarantie des Überraschungszweiten Girona, die Hoffnung vor dem Hit bei Real: Artem Dovbyk (26) hat aber vor allem auch seine Heimat Ukraine im Sinn.

Allein schon die Fakten belegen seine Wichtigkeit: 14 Tore und fünf Assists bilanziert er für den Außenseiter: Damit führt Artem Dovbyk vom Überraschungszweiten FC Girona die Scorerwertung in La Liga an. Vor Real Madrids Superstar Jude Bellingham, der ebenfalls 14-mal traf, im Vergleich aber beim Tabellenführer nur drei Torvorlagen ablieferte. Am Samstag nun treffen die beiden Topscorer ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) im Spiel um die Tabellenspitze aufeinander.

Wobei: Dovbyks Einsatz war zuletzt noch unsicher, das 0:0 am Samstag gegen die Real Sociedad aus San Sebastian verpasste er wegen Kniebeschwerden. Schon einmal hatte der 26-Jährige in dieser Saison passen müssen: im November wegen einer Wadenverletzung gegen Bilbao, und prompt war der Klub aus Katalonien ohne den Ukrainer nicht über ein Remis hinausgekommen. Coach Michel, den mancher Fan des benachbarten FC Barcelona gerne als Nachfolger des dort zum Saisonende gehenden Cheftrainers Xavi sähe, hatte zuletzt von "Beschwerden" bei Dovbyk besprochen, ihn deshalb gegen San Sebastian geschont. Man wolle den körperlich so präsenten Stürmer "so schnell wie möglich zurück haben".

Heißt: für den Auftritt im Bernabeu. Zumal die Königlichen in dieser Saison in der Liga bis dato die einzige Mannschaft sind, die gegen Girona gewinnen konnte: Ende September hatte Reals Bellingham das 1:0 durch Joselu vorbereitet und das finale 3:0 selbst erzielt. Zuletzt aber hat der 20-Jährige zwei Ligaspiele in Folge nicht getroffen, seine längste "Durststrecke", seit er im Sommer aus Dortmund gekommen war. Seither traf Bellingham in der Liga achtmal, Dovbyk sogar elfmal.

Auch zwei Bundesligisten hätten Dovbyk verpflichten können

Der Kontrast zu dessen Zeit in Dänemark könnte kaum größer sein. Der FC Midtjylland hatte den Linksfüßer im Januar 2018 ablösefrei von Dnipro geholt, aufgrund einer Kreuzbandverletzung fiel er aber acht Monate aus, absolvierte ganze 22 Pflichtspiele und traf nur einmal, es war auf dem Weg zur Meisterschaft immerhin der Siegtreffer gegen Stale Solbakkens FC Kopenhagen. Auch ein Leihgeschäft 2019/20 mit SönderjyskE (23 Pflichtspiele/vier Tore) war nicht von Erfolg gekrönt. Dennoch will Dovbyk die Zeit in Dänemark, in der er je zweimal Meister und Pokalsieger wurde, nicht missen. "Dänemark war nicht einfach für mich. Aber die Erfahrung hat mir geholfen, der zu werden, der ich heute bin. Der wichtigste Moment war, als ich mich verletzte und der Verein mir half, wieder auf die Beine zu kommen. Während der Verletzung bin ich mental und körperlich stärker geworden", erklärte er 2023 gegenüber dem Klub-TV des FC Midtjylland.

Im Sommer 2020 war Dovbyk vom FCM für zwei Millionen Euro zurück zu SK Dnipro-1 gewechselt, dem Nachfolgeklub des aufgelösten Dnipro. Im Sommer 2022 hatten sowohl der FC Augsburg als auch der VfB Stuttgart die Chance zur Verpflichtung gehabt. Der Transfer scheiterte aber an den Ablösekonditionen. 2023 kaufte ihn dann Girona für rund acht Millionen Euro. Eine Klausel besagt aber, dass Midtjylland 50 Prozent der Einnahmen erhält, sollten ihn die Katalanen eines Tages verkaufen. Sein Vertrag dort läuft bis 2028.

Schon mit 15: Dovbyk verdient Geld für die Familie

Und in der Ukraine? Es ist schwer, einen Spieler zu finden, dessen Karriere besser die Ereignisse aufzeigt, die das Land erschüttern. Weil das Geld zu Hause meist knapp war (der Vater Kraftfahrer, die Mutter Arbeiterin in einer Süßwarenfabrik), besserte er schon als Junior das Familieneinkommen auf. "Als ich 15 Jahre alt war, begann ich, für Amateurteams zu spielen." 300 Hrywnja, rund 35 Euro, bekam er pro Spiel, dazu etwas für Tore. "So konnte ich einiges pro Woche verdienen. Einen Teil dieses Betrags habe ich meinen Eltern gegeben", erinnert sich Dovbyk. Los ging die Karriere für den damals 17-Jährigen ausgerechnet 2014, als Russland die Krim annektierte und die Separatisten im Südosten der Ukraine unterstützte. Im August gab er sein Debüt für den Zweitligisten Cherkasy Dnipro und erzielte sofort sein erstes Tor als Profi.

Es folgte 2015 der Wechsel zum Erstligisten Dnipro, 2016 kurz eine Ausleihe nach Moldawien und 2017 dann auch erstmals eine Einladung zur damals von Andriy Shevchenko, dem heutigen Verbandspräsidenten, trainierten Nationalelf. "Es war wie ein positiver Schock, denn ich hatte nur fünf Spiele für Dnipro in der ukrainischen Premier League bestritten", so Dovbyk später. Bis zum Debüt 2021 gegen Kasachstan sollten aber noch vier Jahre vergehen, auch aufgrund der Knieverletzung, die er sich in Dänemark zugezogen hatte.

Trotz Bankplatz: Tor im EM-Achtelfinale macht ihn zum Volksheld

Bei der EM 2021 kam der Angreifer nur im siegreichen Achtelfinale gegen Schweden kurz zum Einsatz, aber wie: In der Nachspielzeit der Verlängerung gelang ihm per Kopf der 2:1-Siegtreffer. "Das ist das denkwürdigste Tor meiner bisherigen Karriere", betont der Stürmer noch heute. Das Trikot von damals spendete der Profi kürzlich für eine Auktion zugunsten der ukrainischen Armee. Es brachte gut 3000 Euro.

Von der EM-Endrunde kam der Ersatzspieler dank des Tores als Volksheld zurück und wurde zwei Spielzeiten in Serie im Dress von Dnipro-1 Torschützenkönig der ukrainischen Liga. Auch aus Russland habe er Angebote erhalten, sein Vater habe ihm aber die Leviten gelesen, die Folge: "Ich zog diese Optionen nicht in Betracht."

Es wurde also Dänemark, 2020 dann die Rückkehr, Heimat ist eben Heimat. Doch Russlands Angriffskrieg 2022 beschleunigte die Entscheidung, erneut ins Ausland zu gehen, zumal er mittlerweile verheiratet und im August 2022 auch Vater geworden war. "Als der Krieg begann, flüchteten meine Frau und mein Sohn. Sie waren Tage unterwegs und hörten in der Ferne die Bomben einschlagen", weiß der Spieler. Dovbyk selbst ging 2023 nach Girona. Es habe nicht wenige gegeben, die nach dem Kreuzbandriss in Dänemark schwarzgemalt hätten: "Aber ich habe durchgehalten. Auch bei Fußballern ist der Charakter das Wichtigste."

Ich weiß, dass viele Soldaten an der Front nach Artems Toren eine Ladung positiver Energie erhalten. Ein führender ukrainischer Militär über Dovbyks Bedeutung im Land

Artem Dovbyk mit der Büffel-Pose. IMAGO/Pressinphoto

Der neue Nationaltrainer Serhiy Rebrov ist voll des Lobes: "Dovbyk kombiniert Kraft und Stärke mit guter Technik. Dadurch kann er gegen Gegner am Boden und in der Luft bestehen." Für die Fans in der Heimat ist er ein Licht am Ende des Tunnels. "Ich weiß, dass viele Soldaten an der Front nach Artems Toren eine Ladung positiver Energie erhalten", sagt ein führender Militär. Mit Spendengeldern des Profis habe man Drohnen, Autos oder Generatoren erworben, "Artem hat das nie selbst publik gemacht".

Tore feiert der Angreifer in der Pose eines Büffels, weil "ich als Junior oft als Büffel bezeichnet wurde". Der Grund? "Ich liebe harten Fußball und gehe auch auf dem Platz der harten Arbeit nie aus dem Weg." Trifft er, küsst der Goalgetter sich die bandagierte Hand. Darunter ist, klar, der Ehering. Er widmet alle Tore der Frau, dem Sohn, den Eltern. "Man muss an das glauben, was man tut, dann wird der Sieg kommen." Es klingt wie ein Rezept für die Ukraine in Zeiten des Krieges. Ein möglicher Sieg gegen Real? Fußball, nur Fußball.

