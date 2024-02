Girona muss im Topspiel bei Real auf seinen Trainer verzichten

Im spanischen Titelrennen könnte es am Samstag eine Vorentscheidung geben - oder das ziemliche Gegenteil. Es könnte auch schmerzhafte Ausfälle geben. Für Herausforderer Girona ist einer schon gewiss.

Wenn in der Bundesliga am Samstag um 18.30 Uhr der Tabellenführer - Leverkusen - zum Topspiel lädt und den zwei Punkte hinter ihm liegenden Zweiten - Bayern - empfängt, passiert in La Liga parallel genau das Gleiche. Spitzenreiter Real Madrid ist bisher die einzige Mannschaft, die Überraschungsteam Girona in dieser Ligasaison bezwingen konnte (3:0 in der Hinrunde) - gelingt das erneut, riecht es nach 24 von 38 Spieltagen schon ein kleines bisschen nach Vorentscheidung.

Die Katalanen, mit der torreichsten Offensive der Liga (52 Tore in 23 Spielen), wollen natürlich das Gegenteil bewirken, durch einen Sieg im Bernabeu an Real vorbeiziehen und das Titelrennen damit so richtig spannend machen. Das muss ihnen aber, zumindest am Samstagabend, ohne ihren Trainer Michel gelingen.

Der Architekt des beflügelten Underdogs wurde beim 0:0 gegen Real Sociedad vergangene Woche wegen zu ausgiebigen Protestierens des Innenraums verwiesen und anschließend mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt. Im Spitzenspiel im Bernabeu wird der 48-Jährige also nicht an der Seitenlinie stehen können.

Neben der schlechten gibt es aber auch eine gute Nachricht für Girona, das mit einem Auswärtssieg einen Punkt mehr auf dem Konto hätte als der favorisierte Rekordmeister: Goalgetter Artem Dovbyk (14 Liga-Tore), der zuletzt wegen Knieproblemen gefehlt hatte, dürfte für den Showdown mit Real wieder zur Verfügung stehen. Yangel Herrera und Daley Blind fehlen indes Gelb-gesperrt.

Real musste zuletzt ohne Rüdiger und Vinicius auskommen

Die Königlichen, die im Stadtduell mit Atletico ebenfalls Punkte ließen, dürfen wieder auf Sechser Aurelien Tchouameni bauen, der im Derbi madrileno gesperrt gefehlt hatte. Ob Real auch wieder auf den angeschlagenen Antonio Rüdiger setzen und damit zwei gelernte Innenverteidiger aufbieten kann, bleibt allerdings abzuwarten. Ähnliches gilt für Vinicius Junior, der das Aufwärmen vor dem Derbi wegen Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule abbrechen musste.