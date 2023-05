Girona lockt Piatek

Aktuell spielt er auf Leihbasis für Salernitana, seine Zukunft könnte in Spanien liegen: Der La-Liga-Achte FC Girona hat bei Hertha BSC Interesse an einem Kauf von Krzysztof Piatek (27) hinterlegt.

Der polnische TV-Sender "TVP Sport" hatte zuerst über Gironas Werben um Piatek berichtet und als Größenordnung sechs Millionen Euro Ablöse genannt. Nach kicker-Informationen hat der Aufsteiger, der zwei Spieltage vor Saisonende in La Liga auf Platz 8 steht, Hertha bisher noch keine konkrete Ablöse-Offerte vorgelegt, aber das Interesse an einer Verpflichtung hinterlegt. Der polnische Stürmer ist bis Saisonende an Serie-A-Klub Salernitana ausgeliehen (4 Tore/5 Assists in 31 Saisoneinsätzen in der Liga), die Kaufoption (zehn Millionen Euro) werden die Italiener aller Voraussicht nach nicht ziehen. Bei Hertha ist der im Januar 2020 für 23 Millionen Euro Ablöse von Milan verpflichtete Piatek bis heute ein Gesicht der Hochpreis-Phase, die den Klub in der Folgezeit finanziell schwer in Schieflage brachte. Piatek, der in Berlin einen Vertrag bis 2025 besitzt, ist der zweitteuerste Hertha-Einkauf der Klubgeschichte (nach Lucas Tousart/25 Mio.) und mit einem kolportierten Jahresgehalt von etwa 4,5 Millionen Euro der Top-Verdiener. Interesse am Angreifer gibt es dem Vernehmen nach aktuell nicht nur in Spanien, sondern auch in Italien, wo Piatek bei CFC Genua und Milan einst seine stärkste Zeit hatte.

Liquiditätslücke von 20 Millionen Euro

Sein Verkauf würde dem Bundesliga-Absteiger, der aktuell um die Zweitliga-Lizenz kämpft, beim Schließen der 20-Millionen-Euro-Liquiditätslücke signifikant helfen. Zuletzt hatte Hertha bereits den argentinischen Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar für 2,5 Millionen Euro fest an Estudiantes de La Plata verkauft. Zudem haben sich der FC Getafe und Hertha auf einen Transfer von Leihspieler Omar Alderete verständigt (der kicker berichtete exklusiv). Für den paraguayischen Innenverteidiger kassieren die Berliner etwa vier Millionen Euro Ablöse. Neben Piatek gelten aus dem aktuellen Kader Tousart, Dodi Lukebakio und Suat Serdar als potenzielle Haupterlösquellen auf dem Transfermarkt. Auch Keeper Oliver Christensen, an dem mehrere englische Klubs (u.a. Brighton) aus der Premier League und der Championship Interesse zeigen, ist ein Verkaufskandidat.