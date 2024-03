Eigentlich meisterliche Bilanz: Girona feiert Savio und bleibt an Real dran

La-Liga-Überraschungsmannschaft Girona hat den "Angriff" des FC Barcelona erfolgreich abgewehrt und Rang zwei verteidigt: Im Heimspiel gegen Osasuna herrschte bis in die Schlusssequenz Spannung vor. Dann aber kam Überflieger Savio.

62 Punkte nach 28 Spielen - so lautet die beeindruckende Bilanz Gironas zum aktuellen Zeitpunkt. Die Überraschungsmannschaft dieser Saison beeindruckt mit ihren Leistungen. Nicht vorzustellen, wo die Katalanen stünden, hätten sie sich nicht in den vergangenen Wochen einige Aussetzer geleistet.

Die Statistik spricht auch Bände: Jede Mannschaft, die in La Liga nach 28 Spielen 62 Punkte auf dem Konto hatte, wurde am Ende auch Meister - zuletzt war das Real Madrid in der Saison 2007/08 gelungen.

In dieser Saison dürfte aber der Spitzenreiter aus der Hauptstadt kaum vom Thron zu schubsen sein. Bellingham & Co. sammelten in 27 Spielen bereits 66 Punkte und sind auch in ihrem 28. Liga-Auftritt gegen Vigo am Sonntag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haushoher Favorit. Girona ärgerte den Rekordmeister - bis auf die Direktvergleiche (0:3, 0:4) - lange, ehe zuletzt mit nur zwei Siegen aus sechs Partien ordentlich Sand ins Getriebe kam.

Typisches Girona-Tor als Dosenöffner

Am Samstagabend aber fand Girona die richtige Antwort auf die unnötige 0:1-Niederlage auf Mallorca. Vom Start weg dominierte der Champions-League-Anwärter die Gäste - und bestrafte sie bereits nach 13 Minuten: Tsygankov drehte sich vor dem Strafraum blitzschnell auf und steckte zu Portu durch, der flach ins linke untere Eck vollstreckte.

Es war ein typisches Girona-Tor: Zum vierten Mal in dieser Saison gingen einem Treffer mindestens 20 eigene Pässe voraus. Nicht mal die "Verfolger" in dieser Kategorie - Real und Las Palmas (je 2) - können da mithalten.

In der Folge aber ließ Girona die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Osasuna wagte sich zu selten aus seinem Schneckenhaus und hatte ohnehin mit Abwehrarbeit genug zu tun. So blieb die Partie bis in die Schlusssequenz spannend, ehe eine geniale Kombination den Deckel draufmachte. Girona ließ den Ball wieder von rechts nach links wandern, ehe der einleitende Aleix Garcia durchstartete und im Strafraum per Hacke in den Lauf von Savio legte - und der Brasilianer per Außenrist ins lange Eck vollstreckte (86.).

Der 19-Jährige, der in 28 Ligaspielen acht Tore und sieben Vorlagen vorweisen kann, wurde gefeiert - fragt sich nur, wie lange die Fans das noch können. Savio wird bereits mit "Schwesterklub" Manchester City - beide von der City Football Group geführt - in Verbindung gebracht.

Die nahe Zukunft führt Savio aber erst einmal zum FC Getafe, wo Girona am nächsten Samstag (18.30 Uhr) die nächste Duftmarke und Real unter Druck setzen will.