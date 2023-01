Gazzaniga greift daneben: Pedri schießt Barça in Girona zum Sieg

Der FC Barcelona leistet sich weiterhin keine Ausrutscher. In Girona konnten die Blaugrana zwar nicht überzeugen, gingen dank Pedri aber als Sieger vom Platz.

Entscheidender Torschütze in Girona: Pedri. AFP via Getty Images

Im katalanischen Duell mit Girona hatte Barça die Chance, im Titelrennen wieder vorzulegen. Lewandowski fehlte weiterhin gesperrt, Ansu Fati nahm den Platz des ehemaligen Münchners in der Sturmspitze ein. Das sollte dem jungen Spanier aber nicht allzu gut gelingen, weil er die seltenen Zuspiele kaum festmachen konnte.

Dennoch sorgte Ansu Fati für Barças einzige Torchance in Durchgang eins, einen Schuss aus 16 Metern setzte der 20-Jährige knapp drüber (30.). Zu diesem Zeitpunkt war Dembelé bereits nicht mehr auf dem Platz, der Vizeweltmeister verletzte sich in einem Laufduell am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden (26.).

Xavi sieht Gelb

Der Tabellenelfte aus Girona agierte derweil jederzeit auf Augenhöhe mit den etwas lustlos wirkenden Blaugrana. In beiden Strafräumen war nicht viel los, ehe es kurz vor der Pause rassiger wurde und Referee Alejandro Ruiz vier Gelbe Karten verteilte - unter anderem auch an den meckernden Xavi (45.+4).

Nach Wiederanpfiff zog Barça das Tempo ein wenig an, prompt tauchte der Tabellenführer häufiger am Strafraum Gironas auf - und ging nach 61 Minuten in Führung: Jordi Alba spielte flach in den Fünfer, Keeper Gazzaniga griff am Ball vorbei und Pedri musste nur noch einschieben.

Herrera lässt den Ausgleich liegen

Es sollte der entscheidende Treffer der Partie sein, Barça verwaltete in der Folge. Dass die Blaugrana nicht mehr investierten, wurde kurz vor Schluss beinahe bestraft: Nach einer Flanke von Aleix Garcia kam Herrera aus fünf Metern völlig frei zum Schuss, setzte diesen aber kläglich rechts vorbei. Für Aufregung sorgte in der Nachspielzeit noch Gironas Trainer Michel, der sich heftig beim Unparteiischen beschwerte und die Rote Karte sah (90.+4).

Auch die letzten Bemühungen der Gastgeber überstand Barça ohne Gegentor - und so blieben die Katalanen auch im 13. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Am Mittwoch (21 Uhr) geht es für Barça in der Liga mit einem Nachholspiel bei Real Betis weiter.