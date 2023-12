Yan Couto nicht zu halten: Girona verteidigt Platz eins

Girona spielt eine sensationelle Saison - und zeigte das auch am Montagabend. Gegen Alaves war der Spitzenreiter aus La Liga in allen Belangen überlegen und gewann hochverdient mit 3:0.

Girona ist längst kein Überraschungsteam mehr, zu solide und konstant performt die Mannschaft von Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz in dieser Saison, das zeigte unter anderem das 4:2 beim FC Barcelona in der vergangenen Woche. Neun der vergangenen zehn Pflichtspiele hatte der Vorjahreszehnte vor dem Spiel am Montag gewonnen, dazu gab es ein 1:1 gegen Bilbao. Die letzte Niederlage kassierte Girona Ende September bei Real Madrid (0:3).

Aber zu einer weiteren Niederlage sollte es nicht kommen, da der Spitzenreiter aus La Liga seiner Favoritenrolle gegen Alaves klar gerecht wurde. In der 23. Minuten ging Girona völlig verdient in Führung, Dovbyk köpfte einen Abpraller aus fünf Metern ein.

Es war insgesamt eine chancenarme erste Hälfte, in der die Hausherren alles im Griff hatten. Defensiv ließ Girona so gut wie nichts zu und offensiv agierten die Hausherren im Stile einer Spitzenmannschaft extrem effizient. Kurz vor der Pause legte Yan Couto zurück auf Portu, der platziert auf 2:0 stellte (42.).

Yan Coutos dritter Assist - Dovbyk ganz lässig

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich dasselbe Bild: Girona war überlegen und hatte alles im Griff. Defensiv gerieten die Hausherren zu keiner Zeit in Gefahr und nach vorne setzten die Hausherren immer wieder Akzente. Der an diesem Abend exzellent aufgelegte Yan Couto war für die Gäste nicht zu halten. Der Außenbahnspieler holte nach einem guten Solo einen Elfmeter heraus, da Javi Lopez ihn nur mit einem Foul stoppen konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dovbyk lässig in die Mitte und schnürte den Doppelpack (59.). Yan Couto war somit an allen drei Toren direkt beteiligt.

Somit war die Partie natürlich entschieden und Girona fuhr den zehnten Sieg aus den nun letzten elf Spielen ein. Somit verteidigten die Gastgeber den ersten Platz in Spanien. Am Sonntagabend waren die Königlichen ja durch das 4:1 gegen Villarreal vorübergehend wieder vorbeigezogen.

Weiter geht es für Girona direkt am Donnerstag (19 Uhr) mit dem Gastspiel in Sevilla bei Real Betis. Dann sind in Spanien ein paar Tage frei, doch bereits in der ersten Januar-Woche steht der 19. Spieltag an. Der Spitzenreiter erwartet am 3. Januar (21.30 Uhr) Atletico Madrid.