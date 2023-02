Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter - Kellerduell mit zwei Neuen: Das bringt der 22. Spieltag

Zwei Partien stehen am Wochenende im Blickpunkt: Am Samstagabend steigt das Topduell zwischen dem Ersten Darmstadt und dem Verfolger HSV. Zuvor duellieren sich Nürnberg und Sandhausen - mit zwei neuen Trainern.

Stehen im Mittelpunkt am 22. Spieltag: Sandhausens neuer Coach Tomas Oral, das Topduell Darmstadt vs. HSV und Club-Comebacker Dieter Hecking (v. l.). imago images (2)/dpa

Dritter Streich für den KSC? - Personallage entspannt sich bei der Fortuna

Los geht es am Freitagabend (18.30 Uhr) aber zunächst mit zwei Partien: Dabei könnte der Karlsruher SC einen weiteren Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Badener haben zuletzt zweimal gegen Teams auf Augenhöhe gewonnen und sich damit ein Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. Ein weiterer Dreier gegen Jahn Regensburg und das Abstiegsgespenst könnte aus dem Wildpark bereits so gut wie vertrieben werden. KSC-Coach Christian Eichner hofft dabei wieder auf Mikel Kaufmann, der Däne, der in den letzten zwei Partien drei Scorerpunkte verbuchte, ist zu einem Gesicht des Aufschwungs geworden. Allerdings sinnt Regensburg auf Revanche: Denn in der Hinrunde in der Oberpfalz gewann der KSC mit 6:0. "Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen", kündigte Maximilian Thalhammer im SSV-TV an.

In der zweiten Partie stehen sich Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig gegenüber. Zum Glück für die Rheinländer, die zu Hause meist hui, auswärts aber pfui spielen. F95-Coach Daniel Thioune kann auf die zuletzt fehlenden Matthias Zimmermann und Michal Karbownik zählen, die nach Muskelfaserrissen wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen sind. Braunschweig musste zuletzt zwei Niederlagen einstecken, doch besonders der Auftritt beim 2:3 gegen Holstein Kiel stimmte BTSV-Coach Michael Schiele zuversichtlich: "Wir werden die Klasse halten", sagte Schiele selbstbewusst. Dafür müssen aber Punkte her - schon in Düsseldorf?

Verlieren verboten: Nürnberg empfängt Sandhausen zum Abstiegskrimi

Der Samstag (13 Uhr) startet mit dem heiklen Kellerduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Sandhausen. Dabei werden auf den zwei Bänken jeweils neue Trainer Platz nehmen: Der Club ersetzte am Montag Markus Weinzierl durch Sportvorstand Dieter Hecking, der in Verbund mit U-23-Coach Cristian Fiel den Altmeister vor dem Abstieg bewahren soll. Beim SVS wurde Alois Schwartz am Sonntag vor die Tür gesetzt, am Montag Tomas Oral als dessen Nachfolger präsentiert. Sowohl für Rückkehrer Hecking, der bereits zwischen 2009 und 2012 den FCN trainiert hatte, als auch für Sandhausen-Debütant Oral lautet das Motto: "Verlieren verboten!". Das klappte zuletzt bei den Kurpfälzern nicht so gut, vier Niederlagen bei 0:11 Toren kosteten Schwartz den Job. Nun soll Oral die Trendwende einläuten - ausgerechnet in Nürnberg. Gegen die Franken scheiterte Oral als Coach des FC Ingolstadt in der Relegation 2019/20 am FCN (2:0; 1:3), als der damalige Club-Stürmer Fabian Schleusener mit der allerletzten Aktion Sekunden vor Abpfiff Nürnberg in der 2. Liga hielt. Doch von Erinnerungen kann sich der Club nichts kaufen, nach der heftigen 0:5-Klatsche in Heidenheim muss vor eigenem Publikum ein Dreier her. Verzichten muss Hecking allerdings auf Routinier Enrico Valentini, der eine Rotsperre abzusitzen hat. Ein weiterer Ausfall, der den Handlungsspielraum von Hecking einschränkt. Weshalb dieser, obwohl er Vorgänger Weinzierl wegen dessen Personalentscheidungen kritisierte, wohl keine allzu großen Veränderungen vornehmen werden wird.

SCP-Coach Kwasniok kündigt Spektakel in Kiel an - Lautern wieder mit Hercher?

In einer weiteren Nachmittagspartie empfängt Holstein Kiel den SC Paderborn. Der SCP ist in diesem Jahr noch ohne Liga-Niederlage, feierte zuletzt vier Dreier in Folge und liegt in Schlagdistanz zu Rang drei. Kiel kehrte nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit dem 3:2-Erfolg in Braunschweig in die Erfolgsspur zurück. Der Lohn: Ein gesicherter Mittelfeldplatz, der für Ruhe an der Förde sorgt. Ruhig wird es allerdings zwischen den beiden Kontrahenten nicht werden: "Die Partie hat Spektakel-Potenzial", sagte Lukas Kwasniok. Ob der SCP-Chefcoach dabei auch die Gelbsperren der Kieler Defensivroutiniers Hauke Wahl und Marvin Schulz im Hinterkopf hat? Diese gilt es für KSV-Trainer Marcel Rapp zu kompensieren.

Zudem hat der 1. FC Kaiserslautern die SpVgg Greuther Fürt zu Gast. Der Höhenflug der Roten Teufel wurde zuletzt durch zwei Niederlagen in Folge gestoppt. Gegen das Kleeblatt soll nun wieder ein Dreier her, Philipp Hercher könnte erstmals seit dem 8. Spieltag wieder in der Startelf auftauchen. Fürth ist gemeinsam mit Regensburg das auswärtsschwächste Team der Liga (je sechs Punkte), die letzten drei Aufgaben auf fremden Plätzen gingen verloren.

Darmstadt bitten den HSV zum Gipfeltreffen am Böllenfalltor

Wiedersehen am Böllenfalltor: Hamburgs Sebastian Schonlau (l.) gegen Darmstadts Braydon Manu. picture alliance / nordphoto GmbH/ Witke

Das Gipfeltreffen des 22. Spieltags steigt dann am Samstagabend (20.30 Uhr): Spitzenreiter Darmstadt 98 hat den Zweiten Hamburger SV zu Gast. Es ist auch das Duell des besten Heimteams (noch keine Niederlage) gegen den unangenehmsten Gast (bereits sieben Auswärtssiege). Die Lilien haben seit dem 1. Spieltag nicht mehr verloren, in all diesen Partien zumindest einen Treffer erzielt und alle ihre Ligaspiele in diesem Jahr bisher gewonnen. Das Wort "Aufstieg" nehmen die Hessen aber dennoch - noch - nicht in den Mund. "Das ist nicht unsere Herangehensweise", sagte Angreifer Phillip Tietz. "Wir schauen von Woche zu Woche. Denn wenn man zu weit in die Zukunft blickt, kann man schneller enttäuscht sein, wenn es mal nicht klappt." SV98-Coach Torsten Lieberknecht plagen allerdings Personalsorgen, etliche Akteure sind vor dem Topduell angeschlagen. Der HSV hat dagegen das klare Ziel, in der kommenden Saison eine Etage höher zu spielen. Die Zahlen stimmen bisher in 2023 - zehn Punkte aus vier Partien entsprechen den Ansprüchen des HSV. Nicht allerdings die Auftritte in den jüngsten Partien in Heidenheim (3:3) und gegen Bielefeld (2:1). "Wir sind in jedem Fall bereit", kündigte Miro Muheim trotz der auch von Coach Tim Walter erkannten Defizite vor dem Gipfeltreffen an.

Heidenheims Ansprüche wachsen - Hürzeler vor Bestmarke

Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt dann mit dem 1. FC Heidenheim der letzte Aufstiegskandidat in den 22. Spieltag ein. Der aktuell Dritte ist bei Arminia Bielefeld gefordert. Der FCH hat mit dem 5:0 gegen den Club die magische 40-Punkte-Marke erreicht. Mit dem damit quasi so gut wie sicheren Klassenerhalt steigen auch die Ansprüche auf der Ostalb. "Wir wollen den 3. Platz verteidigen, weiter Gas geben und den Schwung mitnehmen", betonte Tim Kleindienst, der den Club mit vier Toren fast im Alleingang besiegte. Die Ostwestfalen sind derzeit besser in der Fremde unterwegs, nun soll vor eigenem Publikum der Knoten platzen: "Auch in einem Heimspiel müssen wir jetzt dieses Gesicht zeigen", forderte DSC-Coach Daniel Scherning nach dem couragierten Auftritt beim HSV (1:2).

Zum Serientäter entwickelt sich der FC St. Pauli unter Fabian Hürzeler. Seit der aktuell jüngste Proficoach im deutschen Fußball bei den Kiez-Kickern übernahm, fuhren diese vier Siege in vier Spielen ein. Sollte der FCSP auch gegen Hansa Rostock gewinnen, wäre Hürzeler der erste Zweitliga-Coach seit 1989/90, dem in seinen ersten fünf Spielen als Trainer fünf Siege gelangen. Verzichten muss Hürzeler aber auf Sturmhoffnung Igor Matanovic, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat. Bei Rostock stellt sich die Frage, ob Sturmtank John Verhoek wieder in der Startelf auftaucht. Dort hatte er beim 0:1 gegen Darmstadt erstmals seit Mai 2022 gefehlt.

In der dritten Sonntagpartie stehen sich Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg gegenüber. Für beide Vereine läuft es in 2023 bisher noch nicht rund: Hannover wartet noch auf einen Dreier (0/1/3) und verspielte dadurch wohl seine zarten Aufstiegshoffnungen. Magdeburg durfte im gleichen Zeitraum nur einmal jubeln (1/1/2) und steckt weiterhin tief im Keller fest.