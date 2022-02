Gipfeltreffen auf dem Betzenberg - Santelli debütiert im Kellerduell - Halle startet Serie

Am 26. Spieltag der 3. Liga stehen zwei Partien im Mittelpunkt: Am Samstag steigt das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Magdeburg und Verfolger Kaiserslautern. Im Keller treffen sich Würzburg und Duisburg - mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie.

Halle feiert zweiten Sieg in Folge

Bevor es am Samstag zum großen Showdown kommt, stand am Freitagabend der Auftakt zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau an. Die Hallenser feierten am letzten Spieltag mit dem 1:0 gegen Türkgücü im vierten Anlauf den ersten Sieg unter Coach André Meyer und legten auch gegen den FSV gut los: Huth traf schon nach fünf Minuten zum 1:0. In der Folge verdienten sich die Gastgeber die Führung, auch weil Zwickau zu fehlerbehaftet und zu berechenbar agierte. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich der von finanziellen Sorgen geplagte FSV zwar noch einmal auf und schnupperte über Voigt gar am Ausgleich. Ein abgefälschter Fernschuss von Titsch Rivero brach aber den Zwickauern sprichwörtlich das Genick.

Spitzenspiel am Betzenberg: Zweiter gegen Erster oder europäisches Bollwerk gegen Topsturm

Am Samstag (14 Uhr) steigt das ultimative Gipfeltreffen zwischen dem Zweiten 1. FC Kaiserslautern und dem Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Es ist auch das Duell der besten Defensive gegen den besten Angriff: Die Roten Teufel haben lediglich 13 Gegentore kassiert und damit die wenigsten aller Drittligisten. Und zwar mit Abstand: Vergleicht man die obersten drei Ligen der kontinentalen Topligen, hat nur der FC Südtirol in der italienischen Serie C (Girona A) mit fünf weniger Gegentreffer kassiert. "Es ist brutal, wie wir da hinten verteidigen", schwärmt Mike Wunderlich. Hält das Bollwerk des Rangzweiten auch gegen den Liga-Dominator Magdeburg und gewinnt der FCK überdies, stellt er einen Vereinsrekord ein: Er hätte bei sechs Heimsiegen in Serie keinen Treffer geschluckt. Zumal sich für den Schlager Abwehrchef Kevin Kraus ebenso zurückgemeldet hat wie Mittelfeldmann Felix Götze.

Magdeburg hat allerdings bereits 55-mal ins Schwarze getroffen und damit am häufigsten in der 3. Liga. Zum Vergleich: Saarbrücken als zweitgefährlichster Drittligist erzielte 42 Treffer. Mit dem Ausnahmeakteur Baris Atik haben sie sowohl den Topscorer (13 Tore, 13 Assists) als auch den nach kicker-Noten besten Feldspieler in ihren Reihen (Durchschnittsnote: 2,5). "Ich denke, wir werden einen super Plan haben und alles dafür tun, um auch dort zu punkten", kündigte Atik an. Eine besondere Motivation stellt auch das Datum dar: Denn am Samstag vor genau einem Jahr übernahm Christian Titz das Kommando beim FCM, der 50-Jährige führte nach drei Niederlagen zum Start die Sachsen-Anhaltiner an die Spitze der 3. Liga und strebt mit ihnen nahezu unaufhaltsam dem Aufstieg entgegen.

Würzburg setzt auf Santelli im Kellerduell gegen Duisburg

Am anderen Ende der Tabelle treffen sich Schlusslicht Würzburger Kickers und der Tabellen-17. MSV Duisburg zum Kellerduell. Der FWK zog vor dem wohl vorentscheidenden Duell die Reißleine und nahm zum zweiten Mal in dieser Saison einen Trainerwechsel vor: Das erst im Oktober installierte Duo Danny Schwarz und dessen Assistent Benjamin Schwarz wurde von seinen Aufgaben entbunden, dafür Ralf Santelli bis Saisonende als Chefcoach installiert: "Wir müssen gegen Duisburg den Turnaround schaffen", forderte Santelli, der zuvor Leiter des Würzburger Leistungszentrum war. Gut möglich, dass der neue Mann Marvin Pourié begnadigt. Der Angreifer fiel unter seinem Vorgänger in Ungnade und wurde suspendiert. Ob mit oder ohne Pourié: Gelingt gegen die Zebras nach zuvor elf sieglosen Partien am Stück (0/4/7) kein Dreier, droht der direkte Absturz des Zweitliga-Absteigers in die Viertklassigkeit.

Doch auch die Zebras befinden sich in der Krise. Nach den zwei jüngsten Heimpleiten trat Sportchef Ivica Grlic von seinen Aufgaben zurück. Anschließend musste Trainer Hagen Schmidt den Verantwortlichen Rede und Antwort stehen: Mit dem Resultat, dass der 51-Jährige im Amt verbleibt. Wie lange diese Entscheidung Bestand hat, hängt aber wohl vom Ergebnis in Würzburg und eine Woche darauf im Heimspiel gegen Türkgücü München ab.

Setzen die Löwen ihre Erfolgsserie in Meppen fort?

Mächtig auf der Überholspur befindet sich 1860 München, das fünf seiner letzten sechs Ligaspiele bei einem Remis gewann. Nun steht für die Löwen das Verfolgerduell in Meppen an. Allerdings wird im Emsland der gesperrte Abwehrchef Stephan Salger (5. Gelbe) fehlen. Der SVM geriet dagegen zuletzt etwas aus dem Tritt und verlor nach nur einem Sieg aus den bisherigen fünf Partien in 2022 die Spitzengruppe etwas aus den Augen. Ob Abwehrchef Steffen Puttkamer nach seiner Infektion mit dem Coronavirus mitwirken kann, ist noch offen.

Von den Spitzenteams am Samstag ebenfalls im Einsatz sind Waldhof Mannheim, das bei Kellerkind Türkgücü München zu Gast ist, sowie Eintracht Braunschweig, das die Zweitvertretung des SC Freiburg empfängt. Zudem stehen sich Borussia Dortmund II und der nach dem 3:0 gegen Meppen neue Hoffnung schöpfende Vorletzte TSV Havelse gegenüber.

Wieder Torfestival zwischen Saarbücken und Wiesbaden?

Torflut im Hinspiel zwischen Saarbrücken und Wiesbaden imago images/Jan Huebner

Den Sonntag eröffnen Viktoria Berlin und der SC Verl um 13 Uhr. Die Hauptstädter haben im neuen Jahr bisher erst zwei Ligaspiele bestreiten können und beide verloren. Im dritten Anlauf soll es nun mit dem ersten Erfolgserlebnis klappen, die Hoffnungen ruhen auf der Rückkehr von Christoph Menz. Der Viktoria-Kapitän stieg nach vierwöchiger Zwangspause wegen Wadenproblemen wieder ins Training ein: "Ich bin guter Dinge," ist der 33-Jährige optimistisch. Verl wartet seit vier Partien auf einen Dreier und belegt vor dem 26. Spieltag den letzten Nicht-Abstiegsplatz.

Eine Stunde später erfolgt dann der Anpfiff der Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Saarbrücken. Das Hinspiel gehörte wohl zu den spektakulärsten Partien im bisherigen Rundenverlauf: Der SVWW führte zur Pause bereits mit 4:0, in der zweiten Hälfte verkürzte der 1. FCS aber auf 3:4, stand am Ende trotz der fulminanten Aufholjagd mit leeren Händen da. Wiesbadens Coach Markus Kauczinski plagen allerdings Personalsorgen, Jozo Stanic (5. Gelbe) und Emanuel Taffertshofer (Gelb-Rot) fallen aus. Dass Saarbrücken nicht noch einmal vier Gegentore binnen 45 Minuten fängt, dafür soll Boné Uaferro sorgen. Der Innenverteidiger, der nach langer Pause (Achillessehnenriss) letzte Woche zu seinem Saison-Debüt kam, wird wohl sein Comeback in der Startelf feiern.

Osnabrück setzt auf formstarken Simakala

Derzeit stark in Form: Osnabrücks Ba-Muaka Simakala. imago images/osnapix

Im Montagsspiel (19 Uhr) gastiert der VfL Osnabrück bei Viktoria Köln. Die Lila-Weißen sind im neuen Jahr noch unbesiegt, ließen allerdings jüngst im Heimspiel gegen Türkgücü Punkte liegen (1:1). Diese sollen nun möglichst rechts des Rheins eingefahren werden. Die Hoffnungen ruhen dabei auf den formstarken Angreifer Ba-Muaka Simakala, der nach seiner überstandenen Coronainfektion in drei Partien auf vier Tore und zwei Assists zurückblicken kann. Etwas nachzuholen haben aber auch die Kölner, die sich beim 0:1 beim FSV Zwickau wegen einer Fehlentscheidung um die Früchte ihrer Arbeit gebracht sahen. "Das tut schon sehr weh", gestand Coach Olaf Janßen ein. Der Schmerz soll gegen Osnabrück gemildert werden.