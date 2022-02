Gipfeltreffen auf dem Betzenberg ohne Sieger - Saarbrücken lässt in Wiesbaden Federn

Tabellenführer Magdeburg holte beim ersten Verfolger Kaiserslautern im Gipfeltreffen einen Zähler und hält den Vorsprung. Das Abstiegsduell zwischen Würzburg und Duisburg ging an den MSV. Am Sonntag musste Saarbrücken im Aufstiegsrennen einen Rückschlag verkraften.

FCK gegen FCM: Packendes Gipfeltreffen ohne Sieger

Das Gipfeltreffen in Kaiserslautern hielt was es versprach. Am Ende der packenden 90 Minuten trennten sich der FCK und der 1. FC Magdeburg mit 2:2. Die Siegesserien beider Teams rissen, der Abstand des Zweiten auf den Primus bleibt bei zwölf Zählern. Conteh knackte in der 32. Minute das Lauterer Bollwerk, das vier Spiele dichthielt. Im zweiten Durchgang überschlugen sich zunächst die Ereignisse: Die Roten Teufel glichen durch Tomiak aus (52.), Topscorer Atik (14 Tore, 13 Assists) brachte den FCM vom Punkt wieder in Führung (55.), ehe Lauterns Ritter beim Elfmeter die Nerven versagten (58.). In der 67. Minute war es Zuck, der per Abstauber die Pfälzer dann doch jubeln ließ. Am Ende kochten noch einmal die Emotionen über, ehe das Unentschieden Bestand hatte.

Kellerduell geht an Duisburg: Würzburg verliert auch unter Santelli

Am anderen Ende der Tabelle trafen sich Schlusslicht Würzburger Kickers und der MSV Duisburg zum Kellerduell - der MSV gewann 2:1 und atmet im Abstiegskampf durch. Der FWK hatte vor dem Spiel erneut den Trainer gewechselt, Ralf Santelli übernahm von Danny Schwarz. Der neue Coach sah ein frühes Gegentor durch Bouhaddouz (4.) und das 0:2 durch Stoppelkamp per Elfmeter (39.). Pourié, den Santelli begnadigt hatte, ließ die Kickers zwar noch hoffen, es reichte aber nicht. Nach nun zwölf sieglosen Partien am Stück (0/4/8), droht Zweitliga-Absteiger Würzburg der direkte Absturz in die Viertklassigkeit.

Feigenspan bremst die Löwen aus

Mächtig auf der Überholspur befand sich 1860 München, im Verfolgerduell bei zuletzt strauchelnden Meppenern lagen die Löwen durch ein Tor von Neudecker 1:0 vorne und strebten dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen bei einem Remis entgegen. Dann traf Feigenspan in letzter Minute zum 1:1.

Auch Mannheim und Braunschweig nur mit einem Remis

Über ein Remis kamen auch Waldhof Mannheim, das sich mit einem 0:0 bei Kellerkind Türkgücü München begnügen musste, sowie Eintracht Braunschweig, das gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg 1:1 spielte, nicht hinaus, beide verpassten den Sprung auf Rang drei.

Rückschlag für Havelse

Ein Treffer von Dortmunds Tachie in der 72. Minute stoppte Havelse, das nach zuletzt zwei Dreiern wieder an den Klassenerhalt glaubt. Der Rückstand auf Duisburg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aber nun sechs Punkte.

Remis in Berlin: Putaro scheitert in der Nachspielzeit vom Punkt

Am Sonntag begegneten sich Viktoria Berlin und Verl in den unteren Regionen der Tabelle. In der 3. Minute verwandelte Küc einen Foulelfmeter zur Führung für die Hauptstädter. Nach der Pause fanden die Verler dank einer Gelb-Roten Karte für Berlin zurück ins Spiel - Gambos holte sie sich innerhalb von drei Minuten ab (68.). Gradowski gelang in der 87. Minute der Ausgleich, in der Nachspielzeit bekam dann Verl einen Elfmeter zugesprochen. Doch Viktoria-Keeper Krahl hatte gegen Putaro den richtigen Riecher und stellte das 1:1 sicher.

Saarbrücken patzt in Wiesbaden

Mit einem Sieg in Wiesbaden hätte Saarbrücken die Möglichkeit gehabt, mit den zweitplatzierten Lauterern nach Punkten gleichzuziehen. Doch daraus wurde nichts: Kurz nach der Pause köpfte Nilsson sehenswert zur Führung für den SVWW ein, auf der anderen Seite hatte Gouras (55.) auf dem holprigen Geläuf eine gute Chance zum Ausgleich. Ansonsten kam aber zu wenig von den Saarländern, auch wenn Carstens einen Schuss von Günther-Schmidt in höchster Not klären musste (83.). Nachdem auch ein letzter Schussversuch von Hawkins nur das Außennetz traf, waren die Hessen im Ziel.