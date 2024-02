Gipfeltreffen am Millerntor, BTSV schielt auf die Nummer 5: Das bringt der 20. Spieltag

Das Transferfenster ist geschlossen, mit dem nun vorhandenen Personal geht es in die Restrunde, zunächst in den 20. Spieltag. Da steigt das Gipfeltreffen am Millerntor zwischen St. Pauli und Fürth. Gelingt Kiel in Magdeburg die Wende? Der BTSV schielt bei S04 auf die Nummer 5.

Gipfeltreffen und Kellerduell: St. Pauli empfängt Fürth, Schalke erwartet Braunschweig. imago images (2)