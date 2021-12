"Gipfel" in Braunschweig, Topspiel in Magdeburg - und eine Chance für die Löwen

Der 20. Spieltag in der 3. Liga hält zum Jahresabschluss noch zwei echte Leckerbissen bereit. Der 1. FC Kaiserslautern gastiert in Braunschweig und kann mit einem Sieg am Tabellenzweiten vorbeiziehen. In Magdeburg hat Primus FCM die drittplatzierten Mannheimer zu Gast.

Das Viktoria-Duell zwischen Köln und Berlin macht am Freitag (19 Uhr) den Anfang. Während die gastgebenden Domstädter nur einen Sieg aus den vergangenen vier Partien holten (1/0/3), warten die Hauptstädter seit fünf Begegnungen auf einen Dreier (0/2/3) - die Winterpause kommt da zur rechten Zeit. "Viele Spieler sind körperlich und mental am Ende", sagt Trainer Benedetto Muzzicato, der zwar auf Menz (5. Gelbe Karte) und Pinckert (Gelb-Rot-Sperre) verzichten muss, dafür auf den wieder spielberechtigten Cigerci bauen kann (nach Rot-Sperre).

Topspiel in Braunschweig - Saarbrücken und Meppen lautern

Seit Wochen tobt der Kampf um Rang zwei - der nun im Traditionsduell zwischen Braunschweig und Kaiserslautern, zwei der formstärksten Teams also, vor dem Jahreswechsel gipfelt. Nur mit einem Sieg könnte der momentan sechsplatzierte FCK die Eintracht vom direkten Aufstiegsplatz verdrängen. Was den Pfälzern in die Karten spielt: Die in der Hinrunde unter Beweis gestellte Defensivstärke (nur zwölf Gegentore) und die Tatsache, dass der Gegner vor dem Jahresabschluss von Personalsorgen geplagt wird. Neben Rechtsverteidiger Multhaup steht auch dessen Vertreter Wiebe wohl nicht zur Verfügung. Außerdem muss Eintracht-Coach Schiele auf Offensivmann Henning (5. Gelbe Karte) verzichten.

Wie das Topspiel in Braunschweig ausgeht, wird man in Saarbrücken und Meppen genau beobachten, schließlich rangieren beide Klubs punktgleich nur zwei Zähler hinter Braunschweig. Der zuletzt viermal in Serie siegreiche FCS - ohne den gesperrten Cheftrainer Uwe Koschinat - blickt der Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Havelse entgegen. Der SVM kann sich für die 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt gegen den Halleschen FC revanchieren und damit die Krise (0/1/4) des Ex-Klubs von Meppens Coach Rico Schmitt verschärfen.

Krisenduell in München - Schafft Wiesbaden den Anschluss?

Apropos Krise: In München findet parallel das Spiel zweier Senkrechtstarter der Vor-Saison statt, die in dieser Spielzeit jedoch enttäuschten: Türkgücü München, das eine Strafe in Kauf nimmt, um Interimstrainer Alper Kayabunar noch einmal auf die Bank setzen zu können, steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, den das zwei Punkte entfernte und damit unter dem Strich stehende Verl gerne übernehmen würde. Beim SC kehrt Kapitän Corboz nach verbüßter Gelb-Rot-Sperre zurück und dürfte Ochojskis Platz (5. Gelbe Karte) im Mittelfeld einnehmen.

Der SV Wehen Wiesbaden will außerdem im Heimspiel gegen Freiburg II den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen, um im neuen Jahr wieder angreifen zu können. Das punktgleiche Borussia Dortmund II empfängt den FSV Zwickau.

Magdeburg bittet zum Spitzenspiel - versöhnliches Jahresende für die Löwen?

Nachdem sich am Samstag mehrere Klubs um Platz zwei duellieren, greift Waldhof Mannheim einen Tag später ins Rennen um die Aufstiegsplätze ein. Die Kurpfälzer haben am Sonntag (13 Uhr) allerdings die schwere Auswärtsaufgabe bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg vor der Brust und müssen womöglich erneut ohne Kapitän Seegert (Knöchelverletzung) anreisen.

Später am Sonntag (14 Uhr) geht es für Duisburg um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Vielleicht kommt der VfL Osnabrück zur rechten Zeit? Die Lila-Weißen warten seit vier Spielen auf einen Sieg.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres steht am Montag (19 Uhr) am Dallenberg mit dem fränkisch-bayerischen Duell zwischen Würzburg und 1860 München an. Nach unruhigen Tagen und einer nur selten zufriedenstellenden Hinrunde bietet das Spiel den Löwen die Chance, das Jahr mit zwei Siegen und damit einigermaßen versöhnlich zu beenden - was allerdings auch für die Kickers gilt, die in der Abstiegszone zu überwintern drohen.