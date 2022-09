Giovanni Reyna und der lange Weg zurück

Hinter Giovanni Reyna liegen schwere Monate voller Verletzungen, enttäuschter Hoffnungen und bitterer Rückschläge. Noch immer ist deshalb Geduld gefragt beim 19-Jährigen - doch die könnte sich in Zukunft auszahlen.

Wer Giovanni Reyna am Dienstagabend beim Fußballspielen zusah, der kam sich mitunter vor, als wäre er in der Zeit zurückgereist. Unbeschwert und geradezu beschwingt wirkte der 19-Jährige im Champions-League-Auftaktspiel gegen den FC Kopenhagen, nachdem er in der 23. Minute für den verletzten Thorgan Hazard eingewechselt wurde.

Die Freude am Spiel stand ihm ins Gesicht geschrieben - und sie war auch auf dem Spielberichtsbogen abzulesen: Sowohl die Vorbereitung des 2:0 durch Raphael Guerreiro als auch des 3:0 durch Jude Bellingham ging aufs Konto des US-Amerikaners, der in beiden Szenen sein enormes Spielverständnis und seine offensiven Fähigkeiten unter Beweis stellte.

Reyna hat schwere Monate hinter sich

"Ich habe mich sehr für Gio gefreut. Zwei Assists - überragend. Er war sehr glücklich gerade in der Kabine", sagte Julian Brandt anschließend und deutete damit an, welch großer Brocken von Reynas Herzen abgefallen war an diesem Abend, der sich für ihn endlich wieder gut angefühlt haben dürfte. Rund 70 Minuten hatte er auf dem Platz gestanden, viel mehr als geplant. Und sein Körper hatte durchgehalten. Ohne Rückschlag. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingen mag, dürfte sich für Reyna wie ein Geschenk angefühlt haben.

Denn jene spielerische Leichtigkeit, die Reyna gegen Kopenhagen zeigte und die ihn sehr früh ins Profi-Aufgebot des BVB gespült hatte, war ihm vor einem Jahr abrupt abhandengekommen. Bei einer Reise mit dem US-Nationalteam hatte er sich eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung zugezogen. Reyna fiel monatelang aus, kämpfte sich zurück, verletzte sich gegen Mönchengladbach erneut leicht, ehe die alte Verletzung nach nur fünf weiteren Liga-Spielen gegen Stuttgart erneut richtig aufbrach und die Saison für ihn dadurch vorzeitig beendet war.

Mühsam kämpfte er sich danach in der Reha zurück, investierte in den Wiederaufbau seiner Muskulatur und versuchte, sich Stabilität zu erarbeiten. Vor allem aber ging es für ihn und den BVB-Staff, der sich um ihn kümmerte, auch darum, dass er wieder Vertrauen fasst in sich und seinen Körper - weshalb ihm die Borussia viel Zeit gab, zurückzukehren.

Bei Reyna balanciert Terzic zwischen Euphorie und Vorsicht

In Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nahm ihn Trainer Edin Terzic in der Vorbereitung immer mal wieder raus aus dem Trainingsbetrieb der Mannschaft. Auch im laufenden Spielbetrieb blieb Reyna das eine oder andere Mal raus aus dem Teamtraining oder dem Spieltagskader, um das Risiko eines erneuten Rückschlags zu minimieren.

Der Offensivspieler durfte zwar mitwirken beim Test gegen Antalyaspor Ende Juli, bis zum nächsten Teilzeit-Einsatz gegen Bremen allerdings dauerte es drei weitere Wochen. Ob er nach seinem längeren Einsatz gegen Kopenhagen am Samstag gegen Leipzig starten darf, erscheint daher trotz des Ausfalls von Hazard fraglich. Behutsamkeit lautet weiter die oberste Devise.

"Es tut unfassbar gut, diesen Jungen auf dem Platz zu sehen. Man hat ihm die Freude angesehen", sagt Terzic vor dem Spiel bei RB und erklärte den Umgang mit dem US-Talent: "Wir mussten ihn immer mal rausnehmen aus dem Training und aus dem Kader, weil wir kein Risiko eingehen wollten." Und dabei wird es auch vorerst bleiben. "Das", unterstreicht Terzic, "wird uns auch weiterhin begleiten. Wir müssen abwarten, wie sein Körper auf die Belastung reagiert."

Terzic: "Er ist auf einem sehr guten Weg"

Die große Hoffnung des BVB ist, dass sich die Geduld, die Reyna und sein Klub derzeit aufbringen müssen, in Zukunft in Form einer verbesserten Stabilität und weniger Ausfallzeiten auszahlen. Denn dass ein fitter und selbstbewusster Reyna eine Bereicherung für die Schwarz-Gelben ist - gerade auch, wenn Kapitän Marco Reus auf Reynas Lieblingsposition im Zentrum einmal eine Pause benötigt -, ist nicht erst seit seinem Auftritt gegen Kopenhagen unstrittig.

"Es tut gut zu sehen, dass er das Spiel beschleunigt, dass er Kreativität reinbringt, aber auch, dass er den Willen zeigt, gegen den Ball zu arbeiten", sagt Terzic, "ich finde, er ist auf einem sehr guten Weg, und hoffe, dass er uns in dieser Saison noch viel Freude bereitet." Ein Anfang ist gemacht - auch dank reichlich Geduld.