Ginters Andeutung: "Glaube nicht, dass das mein letztes Spiel war"

Bleibt Matthias Ginter (27) den Gladbachern zumindest über den Winter hinaus erhalten? Am Samstag machte der Abwehrchef der Borussia eine Andeutung.

Bleibt er in Gladbach? Matthias Ginter will die Verhandlungen vorantreiben. imago images

Frust schwang natürlich auch bei Ginter mit, als er nach dem 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim vors "Sky"-Mikrofon trat. Doch der Innenverteidiger sah die Borussia "auf jeden Fall besser als die letzten Wochen". Hoffenheim habe mehr vom Spiel und die besseren Chancen gehabt, weswegen die Fohlen versucht hätten, "mit Mann und Maus zu verteidigen". Das Unentschieden sei laut Ginter "verdient", aber mit Blick auf den Ausgleich in der Nachspielzeit vor allem auch bitter.

In der 37. Minute waren sogar alle Augen auf Ginter gerichtet, weil dieser einen Schuss von Pavel Kaderabek mit dem Oberarm geblockt hatte. Ein Pfiff blieb aus, was der Innenverteidiger für richtig hält. "Mehr anlegen kann ich ihn nicht", so Ginter. Schließlich habe "keine Absicht und keine Bewegung mit dem Arm" vorgelegen.

Beide Parteien wollen Planungssicherheit

Großes Thema ist freilich weiterhin der auslaufende Vertrag des Weltmeisters von 2014. "Wir werden die Tage um Weihnachten und Silvester nutzen, um ein bisschen weiterzukommen", erklärte Ginter: "Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden hindert, gute Leistungen zu bringen." Die Borussia wolle Planungssicherheit - und die will Ginter auch.

"Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen ein paar Schritte weiter sind", so der Verteidiger. Auch wenn man einen Winterwechsel "nicht ganz ausschließen" könne, machte Ginter eine Andeutung: "Ich glaube schon, dass heute nicht mein letztes Spiel war."