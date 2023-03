Ginters Abschied aus Gladbach? Für die Borussia "ein ganz normaler Prozess"

Das letzte Jahr, das Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach verbracht hat, lief nicht gerade rund. Er habe in dieser Zeit "leider auch die unschönen Seiten des Profigeschäfts kennengelernt", sagte der Verteidiger im Juni. Nun kehrt er mit dem SC Freiburg erstmals an den Niederrhein zurück. Dort sieht man Ginters Abschied als "ganz normalen Prozess".

Fünf Jahre lang trug Matthias Ginter das Gladbacher Trikot - eine Zeitspanne, in der eine tiefe Verbundenheit entstand, die allerdings nicht gerade glücklich zu Ende ging. Zum einen sei er zwar "wahnsinnig froh, so lange für diesen großen Traditionsverein gespielt zu haben", sagte der 29-Jährige in einem kicker-Interview im vergangenen Sommer - zum anderen formulierte er aber auch kritische Worte.

"Ich habe es nicht geschafft, bei mir zu bleiben und mein Ding durchzuziehen", sagte Ginter zu seiner letzten Gladbacher Saison, "diese ganzen Nebenschauplätze, die gefühlt jede Woche im Hintergrund abliefen, was man mit mir gemacht hat und machen wollte, habe ich nah an mich herangelassen, weil ich sehr mit dem Verein verbunden war und er mir immer noch am Herzen liegt."

Es dürfte also, wenn Ginter an diesem Samstag mit dem SC Freiburg in den Borussia-Park zurückkehrt, eine spezielle Angelegenheit für den Nationalspieler werden. Im Breisgau hat Ginter zu alter Stärke zurückgefunden und sich zu einem der beständigsten Innenverteidiger der Bundesliga aufgeschwungen - nun läuft er zum ersten Mal wieder auf jenem Rasen auf, auf dem er ein halbes Jahrzehnt lang regelmäßig aufgelaufen ist.

Dass Ginter die Borussia im vergangenen Sommer verlassen habe, sei "ein ganz normaler Prozess", sagte Roland Virkus an diesem Donnerstag: "Es kommt vor im Fußball, dass man sich trennt." Ginters Abgang sei "sauber gelaufen", meinte Gladbachs Sportdirektor, "Matze hat sich vernünftig verabschiedet." Nun kehrt er zurück. Als Freiburger und damit als Gegner.