Ginter verlässt Gladbach im Sommer

Jetzt ist es raus: Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei verlassen.

Am Dienstagabend äußerte sich der Nationalspieler auf Instagram zu seiner Zukunft. "Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", ließ Ginter wissen. "Nach fünf tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen."

Zuletzt stand sogar ein Wechsel im Winter im Raum, allerdings hatte Ginter angedeutet, dass er zumindest bis Sommer bleiben werde. Sogar eine Verlängerung schien möglich und Verhandlungen mit dem Verein seien um Weihnachten und Silvester geplant gewesen. Offenbar fanden dabei beide Parteien keinen gemeinsamen Nenner. Zudem ist die sportliche Perspektive in Gladbach derzeit nicht besonders rosig. Nach der Hinrunde rangiert das Team von Trainer Adi Hütter aktuell nur auf einem enttäuschenden 14. Platz.

Eberl bekommt die geforderte Klarheit

Sportdirektor Max Eberl hatte von seinen Spielern zuletzt Entscheidungen gefordert. "Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte." Jetzt hat er zumindest in einem Fall Gewissheit. Auch bei Denis Zakaria läuft der Vertrag im Sommer aus.

Ginter kam 2017 von Borussia Dortmund nach Gladbach und hat seitdem 165 Spiele (zehn Tore) bestritten. Da der Vertrag des 27-Jährigen ausläuft, werden die Fohlen auch keine Ablösesumme für den Abwehrspieler erhalten.

"Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen. Nun geht es mit voller Kraft in die Rückrunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen", heißt es in dem Statement weiter.