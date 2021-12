Ginter über Corona-Erkrankung: "Es ging einfach nichts mehr"

Am 19. August ging es mit Schnupfen los. Mathias Ginter spürte und vermutete Erkältungssymptome. Zwei Tage später in Leverkusen musste er nach 44 Bundesligaspielen über 90 Minuten in Serie nach einer Stunde raus, zwei Tage danach wusste er: Er hatte sich das Virus eingefangen.

Es folgten heftige Tage für Ginter. Mittlerweile ist der Mönchengladbacher Abwehrspieler und 46-malige Nationalspieler wieder gesund und fit - und hat sich im kicker-Interview ausführlich über seine Corona-Erkrankung und das Thema Corona allgemein geäußert.

Herr Ginter, Corona war das ganze Jahr 2021 und ist weiterhin das beherrschende Thema in unserer Gesellschaft, ja in der ganzen Welt. Vorerst droht es so zu bleiben. Sie selbst sind zweimal geimpft und erkrankten im Sommer trotzdem an COVID-19. Wie gehen Sie vor diesem persönlichen Hintergrund am Ende des Jahres mit diesem Thema um? Sind Sie extrem vorsichtig? Eher entspannt? Oder ängstlich?

Eher positiv, weil einen jede andere Haltung nicht weiterbringt. Es gab seit dem Ausbruch der Pandemie vor knapp zwei Jahren viele Entwicklungen, viele Wendungen und Theorien. Als Erkenntnis bleibt: Wenn wir gemeinschaftlich zur Normalität zurückkehren wollen, ist die Impfung vonnöten. Ich persönlich hätte bei meiner COVID-19-Erkrankung ohne Impfung sicher einen schwereren Verlauf gehabt. Es war sowieso schon sehr grenzwertig. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wäre ich nicht geimpft gewesen. Deswegen kann ich nur für die Impfung werben. Bei ganz schweren Verläufen hält die Impfung einiges ab.

Leiden Sie heute noch unter Spätfolgen?

Nein. Ich hatte drei, vier Tage Geschmacksverlust, konnte aber relativ bald wieder Sport machen. Doch die ersten beiden Spiele nach der Erkrankung waren völlig anders als vor oder ohne Corona.

Welche Nachwirkungen hatten Sie?

Die Kondition fehlte, die Regeneration dauerte länger, die Ausdauer litt. Es dauerte rund zwei Wochen, bis ich wieder das Level für den Leistungssport hatte. Mein Mitspieler Ramy Bensebaini brauchte dazu drei Monate. Ich bin froh, dass ich nur ein, zwei Wochen zu kämpfen hatte.

Wie war der Verlauf bei Ihnen genau?

Am Anfang hatte ich etwas Schnupfen, war leicht erkältet, am Donnerstag, Freitag vor dem zweiten Saisonspiel in Leverkusen. Das am Samstag, 21.?August, stattfand. Aber ich dachte mir nicht viel dabei. Da ich zweimal geimpft war, kam mir Corona nicht in den Sinn. Doch während des Spiels bei Bayer merkte ich, dass etwas anders war. Ich hatte versucht, alles rauszuhauen, aber nach 55, 60 Minuten ging es gar nicht mehr. Ich habe mich dann erstmals auswechseln lassen.

Sie hatten in Leverkusen Ihr 45.?Bundesligaspiel von Beginn an gemacht, in der Saison 2020/21 alle von der ersten bis zur letzten Sekunde?…

…es ging einfach nichts mehr, körperlich. Tags darauf machte ich vorsorglich den Corona-Test mit unserem Mannschaftsarzt, um eine Ansteckung mit dem Virus auszuschließen - auf einmal war ich positiv. Obwohl ich natürlich von Impfdurchbrüchen gehört hatte, kam dieser Befund überraschend. Im Nachhinein war es sicher ein großes Risiko, mit Corona gespielt zu haben. Die Tage zwischen Montag und Donnerstag waren heftig.

Es dauerte rund zwei Wochen, bis ich wieder das Level für den Leistungssport hatte. Mathias Ginter

Inwiefern? Was lief da ab?

In der ersten Nacht schlief ich kaum. Ich war fiebrig, konnte keine Ruhe finden, obwohl ich schlapp war. Es war ein ganz komisches Gefühl. Bei der kleinsten Aktion merkte ich, dass ich sehr kaputt war. Die paar Meter vom Bett bis zum Bad schafften mich so sehr, dass ich mich danach ein paar Minuten erholen musste. Es war wirklich sehr, sehr heftig. Ich sagte mir, wenn es in den nächsten zwei, drei Stunden nicht besser würde, müsste ich ins Krankenhaus. Gott sei Dank konnte ich in jener Nacht noch etwas schlafen.

Wie ging es weiter?

Am folgenden Tag war es etwas besser, aber nicht viel. Ich war weiterhin schlapp, Geschmacksverlust kam dazu, ich hatte noch Fieber und schwankte, ob ich nicht doch ins Krankenhaus gehen sollte. Ab dem dritten Tag besserte sich Gott sei Dank mein Zustand. Ich bin froh, dass es so kurz war, wenn auch heftig.

Wie setzten Sie die Quarantäne um?

Ich verbrachte die ganze Zeit im Keller. Das Essen wurde auf einem Tablett unten auf die Treppe gestellt, mein anderthalbjähriger Sohn stand oben an der Treppe und sagte: Papa, Papa! Ich sollte hochkommen zum Spielen.

Wie kam es zu Ihrer COVID-19-Erkrankung?

Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen, der in meinem Umfeld in jener Zeit Corona hatte.

Hatten Sie irgendwelche Vorerkrankungen?

Nein, überhaupt nichts in dieser Richtung.

Sie sind 27 Jahre jung und topfit. Wie gingen Sie vor Ihrer Erkrankung mit dem Virus und einer möglichen Infektion um?

Natürlich registrierte ich, dass es auch jüngere Menschen treffen konnte. Allerdings hatte ich die Meinung, dass das Virus für Ältere etwas gefährlicher sei. Die Fälle von Bensebaini und des Freiburger Profis Jonathan Schmid hatte ich mitbekommen, und da schluckt man schon, wenn es auch Leistungssportler so heftig trifft. Deshalb war ich immer vorsichtig gewesen, hatte mich extra vor der EM doppelt impfen lassen, um beim Turnier generell gesund und sportlich topfit zu bleiben. Es gab da auch Kontakt zu den Fans, deshalb wollte ich mich mit der Impfung so weit wie möglich absichern. In meinem Fall hat es leider nicht geklappt.

Hatten Sie während Ihrer Krankheit Ängste, etwa vor Long COVID oder womöglich gar einem drohenden Karriereende?

Im ersten Moment war es sehr ärgerlich, weil ich sportlich raus war und die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick anstanden. Als es mir aber so schlecht ging, hoffte ich nur, dass es nichts Längeres wird. Der Fußball wurde dann zweitranging, die Gesundheit stand da an erster Stelle, als ich merkte, wie gefährlich dieses Virus für die Gesundheit ist.

Wie lange mussten Sie im Keller bleiben?

Zwölf Tage. Zwei wurden mir erlassen, weil ich negative Tests hatte.

Der Fußball wurde dann zweitranging, die Gesundheit stand da an erster Stelle, als ich merkte, wie gefährlich dieses Virus für die Gesundheit ist. Mathias Ginter

Was geht während einer solchen Abschottung im Kopf vor? Dominiert Einsamkeit? Verzweiflung? Nachdenklichkeit?

In erster Linie geht es einem darum, möglichst schnell wieder gesund zu werden. Und man grübelt natürlich, was es bedeuten würde, wenn der Verlauf länger dauern würde und man diese Zeit im Keller sitzen müsste. Oder wenn man wie Schmid sechs Monate raus wäre. Man hofft einfach nur, weil man das Virus nicht beeinflussen kann. Immerhin hat die Impfung bei mir das Schlimmste verhindert. Ich habe aber versucht, möglichst schnell positiv zu denken. Als es mir am vierten Tag besser ging, habe ich den Kreislauf wieder in Schwung gebracht.

Der Freiburger Profi Schmid war nicht geimpft.

Ja, er war es nicht und wollte sich wohl erst Gedanken machen. Er hatte sich im August angesteckt und trainiert nun erst seit zwei Wochen wieder. Im Nachhinein ist es müßig zu diskutieren, aber meine Überzeugung ist, dass eine Impfung auch bei ihm einen schlimmeren Verlauf verhindert hätte.

Bei Ihnen erfolgte die Genesung schnell.

Ja, in der Länderspielpause machte ich die Reha und spielte dann am 4.Spieltag gegen Arminia Bielefeld wieder.

Drei Wochen nach der Infektion. Volle 90 Minuten.

Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich hatte zuvor nie so früh auf die Stadionuhr geschaut. In diesem Spiel schon nach 12, 13 Minuten. Ich dachte: Wie soll ich das überstehen? Irgendwie habe ich mich durchgequält und durchgekämpft. Aber wir hatten vorsorglich alles kontrolliert und abgecheckt, das Herz, alles. Und es ging gut.

Sind Sie mittlerweile wieder bei Ihrer kompletten körperlichen Belastbarkeit?

Mathias Ginter im Zweikampf mit Christopher Nkunku. imago images/Jan Huebner

Ja, das bin ich schon seit Längerem.

Und in der Nationalmannschaft gaben Sie auch Ihr Comeback.

Ja, es war sehr schön, dass Corona für mich persönlich nach kurzer Zeit vorbei war.

Was empfinden Sie, wenn Sie die Proteste der Impfgegner und Corona-Leugner verfolgen?

Es ist ein bisschen unwirklich, weil es genügend Belege und Argumente gibt, die beweisen, dass die Impfung hilft und es gefährlich ist, ohne Vakzin das Virus zu bekommen, gerade für ältere Mitmenschen. Ich weiß nicht, wie man diese negative Haltung zur Impfung ändern kann. Da wird von Überwachung oder Zwang gesprochen, dabei geht es um das eigene Leben und das anderer, um Solidarität in der Gesellschaft. Sicher - so zeigen es Reportagen - bereuen es viele Ungeimpfte, die ins Krankenhaus mussten, dass sie sich nicht impfen ließen.

Wie stehen Sie zu einer allgemeinen Impfpflicht?

Es ist wahrscheinlich schwer umsetzbar, aber ich fände eine allgemeine Impfpflicht, zum Beispiel ab 18 Jahren, vielleicht sinnvoll. Einzig der Weg über die Impfung führt raus aus der Pandemie.

Was dachten Sie, als Joshua Kimmich seine Skepsis gegenüber einer Impfung kundtat?

Ich kann einerseits Bedenken nachvollziehen, auch wenn man Ängste hat. Aber wenn es um die Gemeinschaft geht, kann man zum Beispiel schwierig auf Langzeitstudien warten oder hoffen. Wichtig ist der Schutz vor schweren Verläufen. Eine gewisse Ängstlichkeit verstehe ich, aber keine Corona-Leugner oder grundsätzliche Impfverweigerer, weil sie die Solidarität untergraben. Aber das war Jo Kimmich ja auch nicht.

Hatten Sie je einen Austausch mit Kimmich über Ihre COVID-19-Erkrankung?

Nein, er hatte wahrscheinlich ohnehin genug um die Ohren.

Kimmich, Niklas Süle, Karim Adeyemi und Jamal Musiala mussten im November von der Nationalmannschaft sofort wieder abreisen und in Quarantäne, weil Süle bei der Ankunft positiv getestet worden war. Wie empfanden Sie diese erneute direkte Konfrontation mit dem Virus?

Es war schon eine besondere Situation, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, dass einige so schnell abreisen mussten, nachdem sie gerade angereist waren. Man erwischt sich als Mensch immer wieder dabei, dass man denkt, über den Berg zu sein, etwas Schlimmes sei überstanden - und auf einmal kommt es doch wieder anders.

Ich weiß nicht, wie man diese negative Haltung zur Impfung ändern kann. Da wird von Überwachung oder Zwang gesprochen, dabei geht es um das eigene Leben und das anderer, um Solidarität in der Gesellschaft. Mathias Ginter

Musiala ist inzwischen geimpft, Kimmich will es tun. Wie beurteilen Sie deren Entscheidung?

Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg in der Nationalmannschaft, die 100 Prozent vollzukriegen.

Werden Kimmich und die verschiedenen Impfkampagnen beim DFB und in den Vereinen manchen bisher Ungeimpften umstimmen?

Ich hoffe es sehr, dass viele Schwankende sagen, der Kimmich und andere haben COVID durchlebt oder ließen sich impfen. Aber wir dürfen die Ungeimpften nicht verurteilen, dass sie sich nicht mehr trauen, sich impfen zu lassen, weil sie fürchten, gefragt zu werden, warum sie es so spät tun. Man muss sie zur Impfung ermutigen.

Ist Corona auch ein Thema in der Mönchengladbacher Kabine oder beim DFB?

Eher wenig. Man hat sich an die Masken gewöhnt oder die Begrüßung mit der Faust. Ich hoffe, dass das alles irgendwann weg ist.

War das Überstehen der COVID-19-Erkrankung für Sie der größte Sieg oder Erfolg im Jahr 2021?

Spontan gesagt: ja. Es war wichtig, schnell wieder allgemein gesund und sportlich fit zu sein und dass keine Langzeitwirkungen blieben. Das vergisst man manchmal, wenn man in diesem Tunnel ist.

Sind Sie wegen der Corona-Geschichte am Ende 2021 ein anderer Mensch als zu Beginn 2021?

Nein. Ich hatte mir schon zuvor viele Gedanken über das Virus gemacht und auf einen Impfstoff gehofft, damit wir wieder zurück in die Normalität gelangen können. Jetzt habe ich eine Doppelimpfung und die COVID-Erkrankung hinter mir. Corona war für mich eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Ich hoffe, dass wieder alles beim Alten ist, wenn wir am Ende des Jahres 2022 über die Pandemie sprechen.