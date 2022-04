Ginter, Plea und Bensebaini bereit für Leipzig

Gute Nachrichten für Trainer Adi Hütter: Für das Heimspiel gegen RB Leipzig am Montag stehen drei zuletzt angeschlagene Startelf-Kandidaten zur Verfügung.

Ginter ohne Probleme

Nach einem Laktattest am Mittwoch ging es für die Borussen am heutigen Donnerstag auf den Platz. Mit dabei: Matthias Ginter. Der Nationalspieler, der das Spiel in Freiburg (3:3) wegen einer Blessur am Fuß verpasst hatte, absolvierte das Mannschaftstraining ohne Probleme und steht damit gegen Leipzig vor der Rückkehr ins Team.

Plea mischt voll mit

Auch bei Alassane Plea und Ramy Bensebaini sieht es gut aus. Das Duo war angeschlagen aus Freiburg zurückgekehrt und mischte in der Einheit voll mit. Plea war am Samstag beim Unentschieden im Breisgau wegen einer schweren Prellung im Bereich des Fußes ausgewechselt worden. Bensebaini hatte eine Verstauchung des Sprunggelenks erlitten.

Thuram hofft auf das Finale

Individuelle Einheiten absolvierten weiterhin Laszlo Benes und Marcus Thuram (beide muskuläre Probleme). Hütter erklärte nach dem Training in Bezug auf ein mögliches Thuram-Comeback: "Bei 'Tikus' hoffen wir, dass er es vor dem Hoffenheim-Spiel noch schafft, wieder in den Kader zu kommen." Hoffenheim ist Gegner am letzten Spieltag dieser Saison.