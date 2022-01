Ginter-Lücke geschlossen: Friedrich vor Wechsel zu Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Innenverteidiger gefunden: Marvin Friedrich steht vor einem Wechsel zu den Fohlen - aber nicht erst im Sommer.

Max Eberl steht kurz davor, sich einer Kader-Baustelle der neuen Saison schon im Januar zu entledigen: Union Berlins Innenverteidiger Marvin Friedrich (26) ist auf dem Sprung zu Borussia Mönchengladbach. Ein entsprechender "Bild"-Bericht deckt sich mit kicker-Informationen. Schon am Dienstag soll der Medizincheck über die Bühne gehen.

Friedrich, der am Dienstag bei Union im Training fehlte, soll nicht nur die Lücke schließen, die Matthias Ginter im Sommer hinterlassen wird, sondern den Fohlen schon in der restlichen Rückrunde weiterhelfen. Ginter wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Union hat bereits einen Friedrich-Nachfolger verpflichtet

Friedrichs Vertrag in Berlin läuft ebenfalls am 30. Juni aus, soll aber eine einsatzgebundene Option auf eine Verlängerung beinhalten. In dieser Saison stand der 1,94-Meter-Hüne an 13 der 18 Bundesliga-Spieltage in der Startelf (kicker-Notenschnitt 3,38), blieb dabei - anders als in der Vorsaison (34 Spiele, fünf Tore, zwei Assists) - allerdings noch ohne Scorerpunkt. Weitere Einsätze verpasste er krankheitsbedingt, unter anderem hatte er sich im Oktober mit dem Coronavirus infiziert.

Über Schalke 04 und den FC Augsburg war Friedrich im Januar 2018 bei Union gelandet. Insgesamt kommt er auf 85 Bundesliga- (sieben Tore) und 46 Zweitligaspiele (ein Tor).

Während Union mit Dominique Heintz (28) vom SC Freiburg bereits einen Nachfolger an Land gezogen hat, bleibt in Gladbach abzuwarten, ob Friedrichs bevorstehender Verpflichtung noch Abgänge folgen, um Einnahmen zu generieren: Bei Denis Zakaria, der die Borussia wie Ginter spätestens im Sommer verlassen wird, ist noch ungewiss, ob er bis zum Saisonende bleibt. Fragezeichen stehen außerdem hinter Marcus Thuram und Hannes Wolf.