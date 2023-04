Ginter: "Jetzt haben wir drei Big-Point-Spiele"

Trotz zwei Kopfballchancen eines am Ende stürmenden Innenverteidigers Matthias Ginter ging Freiburg im zweiten Duell mit dem FC Bayern leer aus. Der Nationalspieler kündigt wegweisende Wochen an.

In der Schlussphase tauchte Ginter in der Spitze neben dem Angreifer Michael Gregoritsch auf. Der Abwehrmann versuchte mit seiner Präsenz und vor allem durch seine Kopfballstärke noch etwas auszurichten beim Stand von 0:1. Beinahe hätte er es geschafft. In der 88. Minute ging sein Kopfball nicht weit am Pfosten vorbei, und auch kurz vor dem Abpfiff demonstrierte Ginter gegen Davies und de Ligt seine Lufthoheit, verfehlte das Ziel per Kopf aber wiederum knapp.

"Es war schon öfter in der Saison, dass wir es mit hohen, langen Bällen versuchen, wenn wir hinten liegen, nochmal die Brechstange auspacken. Das hat diesmal leider nicht geklappt", kommentierte Ginter seinen Positionswechsel, der natürlich hinten ein Risiko barg. So kamen die Bayern in der kurzen Zeit zwischen Ginters Kopfbällen selbst zu drei Hochkarätern (zweimal Gnabry und Gravenberch), verpassten aber wie schon zuvor den zweiten Treffer.

"Es war ähnlich wie am Dienstag das erwartete Spiel, Bayern hatte mehr Spielanteile und Chancen. Wenn wir das Spielglück wieder gehabt hätten, hätten wir auch ein Tor schießen können", analysierte Ginter und nannte die eigenen Hochkaräter, als Ritsu Doan in der ersten Hälfte den Pfosten traf und Roland Sallai nach dem Seitenwechsel Yann Sommer zur Glanzparade zwang: "Wir hatten mehr Chancen als am Dienstag, gute Halbchancen und mehr Abschlüsse. Diesmal hat es aber leider nicht gereicht."

Obwohl die Freiburger auch deutlich mehr Chancen von bis zum Abschluss zielstrebigeren Bayern zuließen, verdienten sich die SC-Profis erneut ein Lob für ihren Auftritt, den Bayern mit großer Leidenschaft erneut viel abverlangt zu haben. "Grundsätzlich haben wir nochmal alles rausgeworfen nach ein paar englischen Wochen und einen großen Fight geliefert. Wir haben uns immer wieder gewehrt und Nadelstiche setzen können", sagte Ginter, der sich natürlich trotzdem über die verdiente Niederlage ärgerte.

Jetzt haben wir Big-Point-Spiele. Da entscheidet sich dann, wo die Reise hingeht. Matthias Ginter

Sie beendete zwei eindrucksvolle Serien. Siebenmal waren die Breisgauer zuletzt in der Liga ungeschlagen geblieben (vier Remis), im heimischen Stadion gar zwölfmal hintereinander. "Es ist bitter, nach langer Zeit hier zu Hause verloren zu haben", betonte Ginter, lenkte den Blick mit sicherem Spielplanwissen aber direkt auf die kommenden wegweisenden Wochen. "Jetzt haben wir mit Bremen, Schalke und Köln drei Big-Point-Spiele. Da entscheidet sich dann, wo die Reise hingeht."

Auch wenn der SC nun knapp hinter Leipzig auf Platz fünf zurückgefallen ist, haben die Akteure die Champions League sicher noch nicht abgeschrieben. Mindestens in die Europa League, in der sie diese Saison eine eindrucksvolle Reise bis zum Achtelfinal-Aus gegen Juventus Turin hinlegten, wollen die Profis aber erneut, wie sie seit Wochen bekräftigen.

Ihre gute Ausgangsposition haben sie vornehmlich durch starke Ergebnisse gegen Teams unterhalb der Top 7 erreicht, in diesen Partien kaum Punkte liegen lassen. Eine erneut starke Ausbeute während des anstehenden Dreierpacks wird vermutlich nötig sein, denn zum Ende geht es gegen vier direkte Rivalen um die europäischen Plätze: Leipzig (H), Union (A), Wolfsburg (H) und Frankfurt (A).