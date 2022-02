Ginter, Hütter, Abstiegskampf - Klartext von Virkus

Seit dem vergangenen Dienstag ist Roland Virkus offiziell im Amt. Der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach sprach am Montag in einer Medienrunde unter anderem über die Situation von Matthias Ginter, seinen Standpunkt in der Trainerfrage und den Abstiegskampf. Nach kicker-Informationen besitzen alle Spielerverträge mit Laufzeit bis Sommer 2023 und darüber hinaus auch für die 2. Liga Gültigkeit.

Keine Wende in der Personalie Matthias Ginter. Der Nationalspieler wird die Borussia im Sommer definitiv verlassen. Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, ob sich Ginters Situation durch den Abschied von Max Eberl verändern und der Klub ein neues Angebot machen könnte. Doch auch unter Eberl-Nachfolger Virkus bleibt alles unverändert. Am Saisonende, wenn Ginters Vertrag ausläuft, trennen sich die Wege. "Matze hat seine Entscheidung getroffen und sauber kommuniziert - und wir als Klub genauso. Die Entscheidung steht", erklärte Virkus in einer Medienrunde am Montag.

Bei seinem Start als Sportdirektor erwischte der 55-Jährige den denkbar schlechtesten Start. In Dortmund am Sonntag setzte es direkt eine 0:6-Niederlage, die die Lage für die Fohlen wieder deutlich gefährlicher macht. Trotz der sportlich prekären Situation erneuerte Virkus am Montag die Rückendeckung für Trainer Adi Hütter. "Ich habe Adi Hütter vor knapp einer Woche genauer kennengelernt. Er ist sehr fokussiert, offen, geradeaus, wir haben einen sehr guten Austausch miteinander", sagte Virkus und verwies auf den immensen Erfahrungsschatz, auf den der Coach zurückgreifen kann: "Er hat schon viele verschiedene Situationen erlebt in seiner Karriere. Er ist Meister geworden, hat ebenso aber auch schon schwierige Phasen, zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, durchgemacht."

Gladbach wird also wie erwartet mit Hütter in die richtungsweisenden Wochen gehen. Die nächsten Aufgaben sind für die Borussen Chance und Risiko zugleich - es geht fast ausnahmslos gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Der Reihe nach stehen Duelle mit Wolfsburg, Stuttgart, der Hertha und Bochum auf dem Programm. Dann wartet nach dem Heimspiel gegen Mainz noch die Auswärtsfahrt zu Schlusslicht Greuther Fürth.

"Kann Gladbach Abstiegskampf? Ich sage: Ja!"

Gegen die direkte Konkurrenz im Keller entscheidet sich, wohin Gladbachs Reise führt. "Die Tabellensituation ist nicht angenehm", befand Virkus, dennoch sieht er die Mannschaft gerüstet. "Viele diskutieren gerade die Frage: Kann Gladbach Abstiegskampf? Ich sage: Ja! Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft Abstiegskampf kann", betonte der neue Macher. Fast alle Profis im Kader hätten im Laufe ihrer Karriere Abstiegskampf auch schon hautnah erlebt. "Ich bin sicher, dass wir aus dieser Situation herauskommen werden", so Virkus. "Weil die Jungs auch die Qualität haben."

Alle Verträge haben Gültigkeit für Liga 2

Und wenn es doch schiefgeht und Gladbach absteigt? Dann steht die Borussia zwangsläufig vor einem großen Umbruch, hätte aber auch einen Trumpf in der Hand. Denn: Nach kicker-Informationen sind die Spielerverträge so gestaltet, dass im Abstiegsfall kein Profi Gladbach ablösefrei verlassen kann - alle Spielerverträge mit einer Laufzeit bis Sommer 2023 und darüber hinaus besitzen auch für die 2. Liga Gültigkeit.