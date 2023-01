Ginter: "Bitter, wenn das Bauchgefühl nicht zu deinen Gunsten ausfällt"

Seit der Rückkehr zum SC Freiburg habe er sein "beste Halbjahr" gespielt, findet Matthias Ginter (28) - kam bei der WM aber nur zu einem Kurzeinsatz. In Spanien äußerte sich der Innenverteidiger erstmals zum enttäuschenden Weltturnier und zu den Perspektiven des DFB-Teams.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Ginter hat schon einige schöne Momente im deutschen Trikot erlebt. 2014 zählte der Abwehrspieler zum Weltmeister-Kader, 2016 gewann er Olympia-Silber und 2017 den Confed Cup. Während der 48-malige Nationalspieler (zwei Tore) bei der EM 2021 als rechtes Glied einer Dreierkette noch zur Stammformation gezählt hatte, spielte er in Katar nur eine Nebenrolle.

Dabei überwintert der Rechtsfüßer mit dem Sport-Club als Bundesliga-Zweiter und hatte daran durch starke Leistungen einen großen Anteil, wie unter anderem Platz zwei in der Internationalen Klasse der kicker-Rangliste hinter Bayerns Vize-Weltmeister Dayot Upamecano dokumentiert.

In Andalusien sprach Matthias Ginter über …

… die Frage, ob es sein bestes Karriere-Halbjahr war: "Ich hatte in Dortmund auch mal ein Halbjahr, in dem ich als Rechtsverteidiger sehr viel gespielt habe und Torbeteiligungen hatte. In Gladbach hatte ich nach der WM 2018 auch ein sehr gutes Halbjahr. Aber so, wie es jetzt lief in Freiburg, die persönliche Entwicklung und wie es sich geschlossen entwickelt hat hin zu einer Top-Mannschaft, würde ich schon sagen, dass es mein bestes Halbjahr war."

… das deutschen WM-Aus: "Letztlich haben wir im ersten Spiel gegen Japan hinten raus das Weiterkommen verspielt. Auch gegen Spanien und Costa Rica war nicht alles top, aber wir haben zumindest vier Punkte geholt. Vielleicht wäre im weiteren Turnierverlauf noch mal was entstanden. Aber wenn man zweimal in Folge in der Vorrunde ausscheidet bei einer WM, kann man das natürlich nicht mit fehlendem Glück begründen."

… seine persönliche Rolle bei der WM, bei der er nur im abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica für die Schlussminuten eingewechselt wurde: "Das war ein Zwiespalt. Ich war im Sommer nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Dann war ich froh, im September erstmal wieder dabei zu sein. Letztlich muss man akzeptieren, was der Trainer entscheidet. Er hat auf Spieler gesetzt, die davor in den eineinhalb Jahren zusammengespielt haben, auch im Verein zusammenspielen. Ich sehe mich immer als Teamspieler, die Mannschaft ist das Wichtigste. Andererseits lief es bei uns im Verein sehr, sehr gut und auch für mich persönlich lief es sehr gut. Von daher hatte ich mir wahrscheinlich doch etwas mehr erhofft. Aber immerhin habe ich jetzt bei einer WM gespielt und muss mir nach achteinhalb Jahren zumindest dahingehend nichts mehr anhören (lacht). An der Enttäuschung über den Turnierverlauf insgesamt hat das aber nichts geändert."

Erlebte bei der WM eine Enttäuschung: Matthias Ginter. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

… die Gespräche mit Hansi Flick über die eigene Rolle: "Natürlich habe ich mit dem Bundestrainer darüber gesprochen. Ich wollte ja wissen, woran es liegt. Vielleicht entscheidet manchmal auch einfach das Bauchgefühl. Das ist natürlich bitter, wenn das nicht zu deinen Gunsten ausfällt."

… die Verarbeitung der WM: "Jeder hat es auf seine Art verarbeitet. Man versucht weiterzumachen. Es stehen ja weitere Turniere an die nächsten Jahre, da werde ich auch wieder alles tun, was in meiner Macht steht und alles für meine Ziele unterordnen. Ich habe schon ein paar Höhen und Tiefen erlebt in meiner Karriere. Es gilt, da rauszukommen."

… mögliche Gedanken an ein Ende der Karriere in der Nationalmannschaft: "Unabhängig voneinander haben mich schon ein, zwei Leute gefragt, ob ich mir das noch antun will, was ich nicht so ganz verstehe. Ich bin noch nicht wirklich alt mit 28. Das war für mich nie ein Thema. Ich bin mit den Helden des Sommermärchens groß geworden. Da sind Kindheitserinnerungen, die meine Jugend geprägt haben. Welche Bedeutung die Nationalmannschaft für mich persönlich hat, kann ich gar nicht wirklich in Worte fassen. Die Chance, weiter für die Nationalmannschaft zu spielen, aus irgendwelchen Frustrationen wegzuwerfen, wäre auf jeden Fall falsch gewesen."

… die Perspektive der Nationalmannschaft: "Man muss optimistisch bleiben. Das ist nicht so einfach, weil die Nationalmannschaft öffentlich nicht mehr das Ansehen hat wie vor sechs, sieben, acht Jahren. Wir müssen nicht drumherum reden, dass in den vergangenen Jahren einiges falsch gelaufen ist, auch abseits des Platzes. Aber grundsätzlich sollte es jetzt wieder um Fußball und Leistung gehen, mit der wir wieder erfolgreich sein wollen. Erfolg und ein entsprechend demütiges Auftreten sind der einfachste Weg, wieder für Euphorie und Zusammenhalt zu sorgen. Jetzt gilt es, dem Trainerteam zu vertrauen, das zusammen mit uns Spielern die richtigen Schlüsse aus dem Turnier ziehen muss. Wir müssen wieder als Einheit auftreten und voll angreifen. Ein Heim-Turnier ist eine Riesenchance, das hat man 2006 gesehen. Da war die Stimmung vor der WM auch nicht bestens. Gerade, wenn man Mannschaften, die bei der WM weitergekommen sind oder gar im Halbfinale standen, im Vergleich sieht, haben wir immer noch eine gute Auswahl an Spielern."