Ginter als Leader? "Logisch ist das mein Ziel, gerade nach der Saison"

Im März absolvierte Matthias Ginter sein 50. Länderspiel für die deutsche Nationalelf. Ein Jahr vor der EM im eigenen Land sieht sich der Weltmeister von 2014 in der Verantwortung - und will innerhalb der Mannschaft sowie im Land für eine bessere Stimmung sorgen.

Einen Rückschlag musste die DFB-Auswahl schon wegstecken. "Wir hatten eigentlich alle ein gutes Gefühl bis zum Belgien-Spiel, doch nach den ersten 25 Minuten war dieses Gefühl wieder verflogen", sagt Matthias Ginter über die 2:3-Niederlage gegen Belgien, bei der er 90 Minuten lang auf dem Rasen stand.

"Deshalb", fordert er vor den drei Testspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien im kicker-Interview, "ist es jetzt sehr wichtig, dass wir diese drei Spiele nutzen: sowohl nach innen, indem wir zeigen, dass wir mehrere Spiele hintereinander gewinnen können, und so Selbstbewusstsein holen. Aber natürlich auch nach außen, indem wir die Leute ein Jahr vor der EM mitnehmen."

Positives Feedback nach der guten Saison

Denn bereits in einem Jahr ist Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft 2024. Doch während von Aufbruchstimmung noch keine Spur ist, geht der Blick im Team von Bundestrainer Hansi Flick "bereits Richtung EM, wenn man hier bei der Nationalmannschaft ist", sagt Ginter.

Er selbst sieht sich dabei gereift: In der Bundesliga stand Ginter nach seiner Rückkehr aus Mönchengladbach nach Freiburg in allen Partien in der Startelf, landete am Ende auf Platz 5 und erreichte das Halbfinale des DFB-Pokals. "Gerade das vergangene Jahr hat mir in puncto Persönlichkeit und Haltung sehr geholfen, da habe ich auch positives Feedback bekommen", schildert der Defensivspieler.

Glücklich mit seiner Rückkehr nach Freiburg: Matthias Ginter (links), neben seinem Trainer Christian Streich. IMAGO/Sportfoto Rudel

Eine Führungsrolle beim DFB

Übernimmt Ginter also auch im DFB-Kader eine Führungsrolle? "Logisch ist das mein Ziel, gerade nach der Saison, und diese Rolle hatte ich ja auch schon", sagt der 29-Jährige.

Und auch mit seiner Rückkehr nach acht Jahren in den Breisgau ist Ginter rundum zufrieden. "Die Erwartungshaltung an Rückkehrer ist in der Regel gewaltig, gerade in der Heimat, wo man vielleicht noch mal besonders unter Beobachtung steht. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört: Ich habe selten einen solch großen äußeren Druck gespürt wie im letzten Jahr."

Im kicker-Interview (Montagausgabe) oder im eMagazine spricht der Nationalspieler außerdem über die Kritik an Niklas Süle, die Systemumstellung in der Abwehr sowie seine Sicht auf die Stimmung bei der WM 2006 in Deutschland.