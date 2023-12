Gindorf und Slapstick-Tor: Hannover II schlägt zehn Kieler knapp

Die U 23 von Hannover 96 hat gegen Kilia Kiel ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nord vor der spielfreien Konkurrenz auf sechs Zähler ausgebaut.

Hannover II schlägt zehn Kieler knapp

Die Hannoveraner U 23 festigte am Samstag ihre Spitzenposition gegen den Tabellenvorletzten aus Kiel. Wenig überraschend kontrollierte der Tabellenführer die Partie. Mehr als einige Halbchancen sprangen für die 96-Talente gegen tiefstehende Gäste aber vorerst nicht heraus. Mehr oder weniger aus dem Nichts hatte sogar Kiel die Riesengelegenheit zur Führung. Müller durfte auf rechts flanken, fand im Zentrum Schulz, der völlig frei aus kurzer Distanz über das Tor köpfte (15.). Besser machte es auf der anderen Seite der Top-Torjäger der Regionalliga Nord. Gindorf verlängerte einen stark getretenen Moustier-Freistoß mit dem Kopf unhaltbar für Kiels Schlussmann Pachulski ins lange Eck (20.) - Saisontor 17 für den Hannoveraner. Die Gastgeber schnürten die Kieler anschließend mehr und mehr ein, kombinierten sich immer wieder stark in den gegnerischen Strafraum, allerdings fehlte die Präzision im Abschluss. Einen Moustier-Freistoß aus 18 Metern fischte Pachulski in der 35. Minute aus dem Winkel. Für Kiel, das mit Ausnahme der Schulz-Chance keinen weiteren gefährlichen Abschluss verbuchte, wurde die Aufgabe nicht unbedingt einfacher, als Foit Sekunden vor dem Pausenpfiff auch noch die Ampelkarte sah. Die Gastgeber dominierten den zweiten Durchgang, allerdings ohne für die Entscheidung zu sorgen. Das sollte sich rächen. In der 72. Minute schlief die 96-Abwehr, Kiels frisch eingewechselter Joker Aouci tauchte plötzlich frei vor Tiernan auf und behielt die Nerven - 1:1. An der Hannoveraner Dominanz änderte sich auch nach dem Ausgleich nichts. Hollenbach hatte die erneute Führung der Heimelf auf dem Kopf, traf nach einer Ecke aber nur den Querbalken (77.). Es ging weiter nur noch in eine Richtung. Der Hannoveraner Siegtreffer kam dennoch glücklich zustande. Pachuslki verschätzte sich bei einem weiten Ball von Dominke an der Strafraumkante fatal, die Kugel holperte hinter dem Kieler Keeper zum 2:1-Sieg des Primus ins Tor (85.).