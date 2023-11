Gindorf-Knaller aus 25 Metern: Hannover 96 II setzt seinen Lauf gegen BW Lohne fort

Regionalliga Nord-Highlights by KICK.TV 27.11.2023

4:20Sieben Siege aus sieben Heimspielen, dazu vor dem Spiel Tabellenplatz 1 - die U23 der Hannoveraner hat diese Saison - besonders in Heimspielen - einen absoluten Lauf. Dieser Serie konnten am 18. Spieltag der Regionalliga Nord auch die Gäste aus Lohne kein Ende setzen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft, Toptorjäger Lars Gindorf steuerte zudem einen traumhaften Freistoß zum 4:1-Endstand bei.