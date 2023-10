Gindorf entscheidet das Reserveduell für Hannover

Hannover 96 hat am Freitagnachmittag das Reserveduell bei Tabellenführer Holstein Kiel dank eines Treffers von Lars Gindorf knapp, aber verdient für sich entschieden.

Hannover II siegt im Spitzenspiel

Bereits Freitagnachmittag duellierten sich die zweiten Mannschaften von Holstein Kiel und Hannover 96. Ein Spitzenspiel, empfing schließlich der Tabellenführer den Vierten. Lange Phasen der ersten Halbzeit hatte 96 mehr vom Spiel. Momuluh zum Beispiel scheiterte einmal freistehend an KSV-Keeper Oberbeck und schoss nach energischem Dribbling knapp am langen Pfosten vorbei. Somit ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach Wiederanpfiff belohnten sich die Niedersachsen mit dem Führungstreffer aus kurzer Distanz durch Gindorf (49.). Die Gäste blieben am Drücker, von den Jungstörchen war offensiv so gut wie nichts zu sehen. Eine gegen Ende hin chancenarme Partie fand in Hannover ihren verdienten Sieger, wenngleich 96-Torwart Wechsel in der letzten Aktion des Spiels bei einem Kieler Freistoß alle Hände voll zu tun hatte, die Null zu halten.