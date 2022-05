Ginczeks Startsperre: "Daniel muss sich in die Mannschaft hineinspielen"

Den Auftakt der kommenden Saison wird Daniel Ginczek wegen einer Rot-Sperre verpassen. Das wirkt sich auch auf die Saisonvorbereitung aus.

Ginczek hatte beim 2:1-Sieg der Düsseldorfer Fortuna gegen Darmstadt 98 kurz vor Schluss wegen eines Revanchefouls die Rote Karte gesehen. Der DFB sperrte den Winterneuzugang (kam aus Wolfsburg) daraufhin für das letzte Saisonspiel und die erste Partie der neuen Saison. Kurios: Ausgerechnet der Stürmer ist bei der Dauerkarten-Kampagne des Zweitligisten unter dem Motto: "Schon beim Saisonstart wissen, wo man landet" abgebildet.

Ein kleiner Fauxpas, der nicht weiter ins Gewicht fallen sollte - bei Trainer Daniel Thioune sorgt die Sperre des Stürmers dagegen durchaus für Kopfzerbrechen. "Dieser Ausfall ist in der Hinsicht bitter, dass wir personell die Vorbereitung ohne Daniel in der geplanten Startformation für den 1. Spieltag planen müssen", sagt er. Böse ist der 47-Jährige seinem Angreifer für dessen Unbeherrschtheit nicht, stellt aber auch klar: "Daniel muss sich danach erst einmal in die Mannschaft hineinspielen."

Wie Ginzcek, der in der Rückrunde neunmal zum Einsatz kam (zwei Tore, kicker-Note 3,43), ersetzt und später ins Team integriert werden könnte, ist derweil nur einer von zahlreichen Aspekten, mit denen sich Thioune im Zuge der Sommervorbereitung auseinandersetzt. "Zunächst bin ich erst mal dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Eine Relegation hätte ich nicht gebraucht", sagt er mit Blick auf den Klassenerhalt.

Wir starten nicht bei null, weil viele geblieben sind. Daniel Thioune

Nun geht es darum, den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit zu legen - auch mit dem einen oder anderen Neuzugang. "Wir starten nicht bei null, weil viele geblieben sind", sagt Thioune. Dabei geht es auch nicht vordergründig darum, neue Akteure beim ersten Training auf dem Platz zu haben: "Die Spieler, die kommen, müssen ein bestimmtes Profil abdecken und uns besser machen. Dazu brauche ich keine frühe Lösung, sondern ich will Qualität." Was er sich auf dem Transfermarkt erhofft? "Der Kader braucht mehr Tempo. Da fehlen uns Topspeed und tiefe Laufwege."

Lesen Sie in der aktuellen kicker-Montagsausgabe ein großes Interview mit Daniel Thioune und erfahren Sie, wie seine Pläne mit der Fortuna aussehen, welche Ziele er ansteuert und wie er sein Engagement in Düsseldorf mit früheren Stationen in Hamburg und Osnabrück vergleicht.