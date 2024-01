Ginczek vor Wechsel nach Duisburg

Spätestens mit der Verpflichtung von Christoph Daferner per Leihe vom 1. FC Nürnberg ist für Daniel Ginczek kein Platz mehr im - anders als auf anderen Positionen - dicht besetzten Angriff von Fortuna Düsseldorf. Wie "Bild" und "Rheinische Post" übereinstimmend melden, steht der erfahrene Angreifer (120 Erst-, 121 Zweitliga-Spiele - 64 Tore) vor dem Abschied aus dem Rheinland. Schon am Sonntag soll der 32-Jährige seinen Vertrag in Düsseldorf auflösen und bei Drittligist MSV Duisburg unterschreiben.