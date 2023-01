Ginczek verrät Comeback-Plan - "Aber da muss ich erst mit dem Trainer sprechen"

Daniel Ginczek hat im Düsseldorfer Trainingslager in Marbella über sein Comeback gesprochen und dabei ein klares Ziel formuliert.

Eine Woche lang bereitet sich Fortuna Düsseldorf im spanischen Marbella auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag, dem dritten Tag im Wintertrainingslager, steht das erste Testspiel an - und das ist gleich ein echter Härtetest: Fortuna trifft auf Bundesligist Borussia Dortmund.

Daniel Ginczek, der beim BVB zum Profi wurde, freut sich auf das Wiedersehen, auch wenn er noch nicht fit genug ist, um selbst zum Einsatz zu kommen. Fortunas Mittelstürmer hatte sich Anfang September einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und arbeitet aktuell an seinem Comeback.

Seit vergangener Woche ist der 31-Jährige wieder teilweise im Trainingsbetrieb dabei und zeigt sich bei "F95TV" optimistisch: "Ich bin auf einem guten Weg und habe Bock, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen." Er könne noch nicht alles mitmachen, aber größte Teile. "Ich kann als freier Mann in Spielsituationen mitspielen - das war letzte Woche noch nicht der Fall", berichtet er von den Fortschritten.

Ginczeks Fahrplan

Ginczek hofft, Ende dieser oder Anfang nächster Woche wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Im Testspiel gegen Rehden am 20. Januar will er "eventuell ein paar Minuten spielen".

Sein großes Comeback-Ziel ließ sich Ginczek ebenfalls entlocken. Beim Zweitliga-Auftakt am 27. Januar will der Torjäger "wieder unten auf der Bank sitzen und nicht oben auf der Tribüne": "Magdeburg habe ich natürlich im Hinterkopf, aber da muss ich nochmal mit dem Trainer sprechen, ob der das auch so sieht", grinst Ginczek, der sich in seiner Karriere schon häufig zurückkämpfen musste und mittlerweile doch ein ganz gutes Gefühl für seinen Körper haben dürfte.