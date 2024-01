Gimbers gebrauchter Tag

An alter Wirkungsstätte handelte sich Heidenheims Verteidiger Benedikt Gimber erst eine Kopfblessur inklusive Gehirnerschütterung und dann auch noch einen Handelfmeter ein.

Als Spieler der TSG Hoffenheim waren sie sich noch aus dem Weg gegangen. Als Benedikt Gimber vor neun Jahren bei seinem Ausbildungsklub vergeblich versuchte, den Sprung zu en Profis zu vollziehen, war Kevin Akpoguma für zwei Jahre an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Dafür kreuzten sich nun bei Gimbers Rückkehr an die alte Wirkungsstätte umso intensiver. Mit schmerzhaften und weitreichenden Folgen für Gimber.

Der war nach gut einer halben Stunde im Hoffenheimer Strafraum im Zuge einer Standardsituation zu Fall gekommen und hatte unglücklich wie vom Hoffenheimer unbeabsichtigt Bekanntschaft mit Akpogumas Stollen gemacht. Gimber zog sich einen Cut an der Stirn zu, der umgehend geklebt und entsprechend getaped werden musste. Zwar konnte der Innenverteidiger wenige Minuten später wieder zurück aufs Feld, doch so ganz bei sich war der 26-Jährige wohl doch nicht und wies hinterher auch Erinnerungslücken auf.

Jedenfalls verursachte Gimber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einer unbedachten und wohl instinktiven Ausfahren des rechten Ellbogens einen Handelfmeter, der erst nach einem Hinweis des VAR von Schiedsrichter Tobias Welz überprüft und zu Recht verhängt wurde. "Wenn er den Ball an den angelegten Arm bekommt, hätte ich nicht gesagt", versicherte Hoffenheimer Maximilian Beier, der den Ball hatte vorbeispitzeln wollen, "aber er fährt ihn halt aus." Also kam Andrej Kramaric zum Zug und verwertete den Strafstoß sicher zum 1:1. Es blieb Gimbers finale Aktion in dieser Partie, ein gebrauchter Tag und eine zumindest für ihn persönlich verkorkste Rückkehr in den Kraichgau.

Gimber durfte noch am Samstag nach Hause

Gimber musste ausgewechselt und zudem mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch nach der obligatorischen Kontrolluntersuchung durfte der Leidgeprüfte noch am Samstag wieder nach Hause, dem Vernehmen nach geht es Gimber mittlerweile wieder besser. Zwei bis drei Tage Ruhe sind gemäß der Diagnose nun erforderlich, um auch dem vorgesehenen Handlungsprotokoll der Liga zu genügen. Sollte Gimber unauffällig bleiben, kann er Mitte der Woche wieder ins Training einsteigen.

Ob das früh genug sein kann und wird im Hinblick auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga, bleibt allerdings offen, denn die Heidenheimer eröffnen den kommenden Spieltag bereits am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das könnte eng werden für Gimber, der wie in der zweiten Halbzeit in Hoffenheim von Tim Siersleben ersetzt würde.