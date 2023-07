Gimber: "Wir wollen den einen oder anderen ärgern"

Mit 26 Jahren startet Heidenheims Neuzugang Benedikt Gimber sein Abenteuer Bundesliga, auf neuem Level mit alten Bekannten.

Aus Heidenheims Trainingslager in Natz/Südtirol berichtet Michael Pfeifer

Wie aggressiv und intensiv in Heidenheim gegen den Ball gespielt wird, das hat Benedikt Gimber in den ersten Trainingstagen schon mehrfach schmerzhaft spüren und einige unnötige Ballverluste beklagen müssen. "Man merkt schon, dass viel verlangt wird und ein guter Zug drin ist", merkt der Neuzugang, der zuletzt als Kapitän in Regensburg eine Führungsfigur war und nun eher ein Herausforderer sein dürfte.

"Ich habe jetzt eine andere Rolle, aber ich versuche auch so reinzubringen, was ich dem Team geben kann. Auch in meinem Alter kann man sich noch verbessern, ich bin zwar kein Talent mehr, aber gerade bei der Intensität, die hier gefordert ist, muss ich noch zulegen", spürt der 26-Jährige, "körperlich war Heidenheim die fitteste Mannschaft in der 2. Liga, das muss auch in der Bundesliga der Schlüssel sein."

Für mich wird mit der 1. Liga ein Traum wahr, ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Für mich, aber auch für das komplette Heidenheimer Umfeld ist das ein absolutes Highlight. Benedikt Gimber

Das einstige Edeltalent der TSG Hoffenheim hat nach den Zweitligastationen Sandhausen, Karlsruhe, Ingolstadt und Regensburg nun verspätet die Bundesliga erreicht. "Für mich wird mit der 1. Liga ein Traum wahr, ich bin froh, dabei sein zu dürfen", versichert Gimber, "für mich, aber auch für das komplette Heidenheimer Umfeld ist das ein absolutes Highlight."

Kampf um den Klassenerhalt mit alten Bekannten

Gleich am 2. Spieltag trifft Gimber, der als Sechser eingeplant, aber auch als Innenverteidiger ausgebildet ist, im ersten Heimspiel auf seinen Ausbildungsverein Hoffenheim. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen. "Grischa Prömel ist ein guter Freund von mir, wir haben in der Jugend dort zusammengespielt", erinnert Gimber, der auch in Heidenheim auf alte Bekannte getroffen ist, "mit Niklas Beste hatte ich schon in Regensburg zusammengespielt, mit Adrian Beck war ich in der Hoffenheimer Jugend und sogar in einer Schulklasse, und seine Partnerin ebenfalls. Es hat lange gedauert, bis wir uns wieder getroffen haben."

Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich den Heidenheimer Spirit und Spielstil zu adaptieren. "Diese Mannschaft macht es einem leicht, schnell Anschluss zu finden, man spürt, dass ein gutes Klima und Miteinander herrscht“, erklärt Gimber, "natürlich gehen wir als Underdog in die Saison, aber die Stärken, die Heidenheim in den letzten Jahren ausgemacht haben, werfen wir rein, eine geschlossene Einheit, die eklig zu bespielen ist, da wollen wir den einen oder anderen ärgern." Womöglich so viele, dass am Ende der Klassenerhalt steht. "Ich habe bis 2025 unterschrieben, und es sollen auch zwei Erstligajahre werden", beteuert Gimber.