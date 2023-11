Gimber feiert ein bemerkenswertes Comeback

Immerhin als Kapitän aus Regensburg gekommen, musste sich der 26-jährige Benedikt Gimber beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim lange Zeit ganz hinten anstellen.

Das breite Grinsen wollte einfach nicht mehr weichen aus Benedikt Gimbers Gesicht, die Freude über das Erlebte und das Geleistete war schließlich enorm nach dem wichtigen Heimsieg der Heidenheimer am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart. "Dieses Spiel hat für mich eine extrem große Bedeutung, es war mein erstes Spiel in der Bundesliga", freute sich der 26-Jährige über sein verspätetes Debüt im Oberhaus. Und was für eines.

Trainer Frank Schmidt hatte den Defensivspieler, der in den zurückliegenden Jahren eher auf der Sechs zu Hause war, diesmal in die Innenverteidigung neben Kapitän Patrick Mainka beordert und mit einer komplexen taktischen Aufgabe betraut. "Je nachdem, ob wir mit oder gegen den Ball gespielt haben, haben wir flexibel agiert", verriet Gimber, "wenn wir in die Dreierkette gegangen sind, habe ich den Mittelmann gespielt, gegen den Ball waren wir meist in einer Viererkette." Das erfordert viel strategisches Gespür, zudem hatte Schmidt nach den jüngsten Rückschlägen die "komplette linke Defensivseite ausgewechselt". Dennoch harmonierte der Heidenheimer Verbund und zeigte wieder jene Qualitäten, die vorübergehend abhandengekommen waren. "Wir haben alle elf zusammen mit Mann und Maus verteidigt, das hatten wir uns vorgenommen, dass genau das unsere Basis ist, wohin wir zurückfinden mussten, das ist uns auch richtig gut gelungen", resümierte Gimber, der seine eigene Performance so einordnete: "Wir haben zu null gespielt, da passt das schon."

Sogar ein Sonderlob des Trainers verdiente sich der Debütant. "Riesenkompliment, er durfte bisher nicht ran, da kann man den Trainer kritisieren, warum eigentlich nicht?", flachste Schmidt, "aber manchmal muss man auf seine Chance warten und dann durch die Tür durchgehen, das hat er für dieses Spiel gemacht. Aber es geht weiter, das gilt für alle anderen auch. Es ist ein unheimlich schöner Moment, weil es sich so erarbeitet anfühlt. Wir waren sehr ehrlich miteinander, haben aber trotzdem nicht gezweifelt, und das ist die Kunst, dann weiterzumachen und jede Aufgabe wieder anzunehmen, und daran hatte Gimbo einen großen Anteil."

"Absehbar, dass man eine gewisse Anlaufzeit braucht"

Als Führungsspieler und Kapitän war Gimber im Sommer ablösefrei aus Regensburg zum FCH gestoßen, hatte sich beim Bundesliga-Neuling aber erst mal hinten anstellen müssen. Ganz hinten. "Es war bisher auch nicht unbedingt einfach für mich, weil ich teilweise nicht mal im Kader war", gewährt Gimber einen kleinen Einblick in die gestresste Gefühlswelt, "aber ich habe weiter Gas gegeben und bin auch in eine funktionierende Mannschaft gekommen, von daher war es vielleicht absehbar, dass man eine gewisse Anlaufzeit braucht. Ich bin glücklich, dass wir als Mannschaft wieder in die Bahn gefunden haben und auch gegen einen starken Gegner wie den VfB gewinnen konnten."

Am Samstag hatte ihm Schmidt die Premiere in der Heidenheimer Startelf offenbart. Hat er sich nun festgesetzt? Oder bleibt das ein Strohfeuer? "Einzelschicksale zählen nicht so viel", versichert Gimber ganz im Kapitänsmodus, "wichtig war, dass wir als Mannschaft wieder einen Erfolg landen, weil es in der Tabelle ziemlich eng ist und hinter uns alle gepunktet haben, deswegen waren wir dran, auch wohlwissend, dass wir nächste Woche ein sehr schweres Auswärtsspiel in München haben."

Genau auf Gimbers Erfahrung als Führungskraft hatte Schmidt auch gesetzt und seinem aktuellen Kapitän Mainka gesagt: "Gimbo war Kapitän von Regensburg, das sieht man in so einer Situation, er hat schon ein bisschen was erlebt und auch Pokalschlachten mit Regensburg gegen Bundesligisten gewonnen." Am Sonntag gegen Stuttgart ist jedenfalls das Kalkül voll aufgegangen, taktisch wie personell.