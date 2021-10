Gimber ehrlich: "Schlechteste Halbzeit in dieser Saison"

Jahn Regensburg ist weiterhin Tabellenführer der 2. Liga. Allerdings kann der FC St. Pauli am Sonntag noch an den Oberpfälzern vorbeiziehen, denn der Jahn kam gegen den KSC nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei sah es lange Zeit nicht einmal nach einer Punkteteilung aus.

"Wir sind nicht gut reingekommen", gestand Regensburgs Kapitän Benedikt Gimber nach Spielende bei "Sky". Der Mittelfeldmann und spätere Torschütze zum 2:2 setzte sogar noch einen drauf: "Die erste Halbzeit war die schlechteste Halbzeit in dieser Saison."

Die Elf von Mersad Selimbegovic hatte in der Tat von Beginn an mit dem Karlsruher Pressing Probleme. So traten die Oberpfälzer im gesamten ersten Durchgang offensiv eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung. Der KSC traf hingegen nach einem einfach Ballverlust der Regensburger an der Eckfahne, als sich Fabio Kaufmann gegen zwei Jahn-Spieler durchsetzte und so das 1:0 einleitete.

Gimber: "Hatten uns in der Halbzeit viel vorgenommen"

Obwohl sich die Regensburger, wie Gimber bestätigte, "in der Halbzeit viel vorgenommen hatten", geriet ein Punktgewinn nach dem Seitenwechsel in weite Ferne. Erneut agierte die Hintermannschaft "schläfrig" (Gimber) und der Tabellenführer musste das 0:2 durch Marco Thiede schlucken.

Weil es aber Momente später einen unstrittigen Handelfmeter für die Hausherren gab, konnte der Spielstand noch egalisiert werden. "Wir können uns glücklich schätzen, durch den Elfmeter zurück ins Spiel geholt worden zu sein", meinte Gimber: "Dann waren wir voll da. Das 2:2 geht in Ordnung."