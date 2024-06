Gilewicz im Interview: "Spielerisch ist Österreich viel weiter als Polen"

Im zweiten Teil des kicker-Interviews spricht Radoslav Gilewicz über die Ausgangslage des polnischen Teams, das Missverständnis mit Fernando Santos und warum er ihnen beim Großturnier eine Überraschung zutraut.

Herr Gilewicz, beim letzten Spiel zwischen Polen und Österreich waren sie als Sportkoordinator Polens direkt dabei. Wie haben sich die Vorzeichen fast fünf Jahre später verändert?

Vor fünf Jahren bin ich noch auf der Trainerbank gesessen, als wir damals gegen Österreich mit Franco Foda als Teamchef zweimal in der EM-Qualifikation gespielt haben. Da haben wir vier Punkte aus diesen beiden Duellen geholt, obwohl beide Spiele ausgeglichen waren. In Wien waren wir mit dem 1:0 etwas glücklicher, im zweiten Spiel war Österreich spielerisch viel besser als wir. Da haben wir glücklicherweise einen Punkt geholt. Ob es jetzt in Berlin ähnlich sein wird, weiß man nicht. Ich habe letztens mit Peter Schöttel gesprochen und ihm gesagt, dass Österreich als Mannschaft innerhalb von vier Jahren unheimliche Schritte nach vorne gemacht hat. Das verdient Respekt und da muss man auch Ralf Rangnick sehr loben. Ganz Polen hat Respekt vor dem, was Österreich im Moment leistet. Ich war beim Sieg gegen Deutschland auch im Stadion und war absolut begeistert von dieser Mannschaft. Daher bin ich gespannt auf dieses Duell. Ich sehe nur einen kleinen Vorteil für Polen, wissen Sie welchen?

Nein, aber ich bin gespannt, es herauszufinden.

Auch wenn wir aktuell nicht so gut spielen, haben wir immer gute Ergebnisse gegen Österreich erzielt. Die letzte Niederlage gegen Österreich war 1994 in Katowice mit einem 3:4, wo Peter Stöger drei Tore gemacht hat. Spielerisch ist Österreich viel weiter als Polen, aber die letzten Duelle haben gezeigt, dass das nicht immer bedeuten muss, dass man das Spiel auch gewinnt.

Sie haben die Statistik von Polen gegen Österreich angesprochen. Der letzte Sieg liegt fast 30 Jahre zurück, in den vergangenen fünf Duellen gab es drei Niederlagen. Die österreichische Mannschaft qualifizierte sich aber im Gegensatz zu Polen direkt für die Endrunde. Kommt es angesichts der positiven Entwicklung unter Ralf Rangnick nun zu einer Wende?

Schwer zu sagen. Bei der EM gibt es nur ein Spiel und da ist alles drinnen. Wichtig bei so einem Turnier ist ein guter Start. Das erste und zweite Spiel sind daher die wichtigsten. Sowohl Polen als auch Österreich müssen trotz der schwierigen Aufgaben in jedem Spiel das Beste rausholen und können sich nicht aussuchen, gegen wen sie spielen. Mir hat die Aussage von Ralf Rangnick nach der Auslosung sehr gefallen, dass sie nicht nur für drei Spiele nach Deutschland fahren, sondern dass sie dort alle überraschen wollen. Das glaube ich ihm auch, denn die Mannschaft wird nicht zu unrecht als Geheimfavorit gehandelt. Leider ist David Alaba nicht dabei, mit dem das Team noch stärker wäre, aber das heißt nicht, dass es damit nicht klappen wird. Österreich spielt einen hervorragenden Fußball und deshalb bin ich gespannt, wie sie sich auf der großen Bühne präsentieren.

Die Gruppe mit Polen, Frankreich, den Niederlanden und Österreich wird nicht zu unrecht als Hammergruppe bezeichnet. Sehen Sie hier Polen als kraßen Außenseiter in diesem Vierergespann oder trauen Sie dem Team zu, wie schon bei vergangenen Großereignissen wieder über sich hinauszuwachsen?

Wir sind unberechenbar und deswegen ist es da unmöglich, eine genaue Prognose abzugeben. Eines ist klar: Polen hat die Qualifikation ganz schlecht gespielt. Das sind die Fakten. Gegen Wales im Play-off war es schon besser und wir sind im Elfmeterschießen weitergekommen, obwohl wir kein überragendes Spiel gemacht haben. Es gibt viele offene Fragen und auch einige pessimistische Stimmen, die bei der EM mit keinem Erfolg rechnen. Ich kenne allerdings Nationalcoach Michal Probierz und seine Mentalität sehr gut und die Mannschaft hat sich seit dem Abgang von Fernando Santos mental um einiges verbessert. Daher glaube ich, dass sie sich für die EM gut vorbereiten kann.

Das heißt, Sie trauen Polen eine Überraschung in dieser Hammergruppe zu.

Wir können durchaus überraschen, können aber auch ein schlechtes Turnier spielen. Das ist schwer zu erklären und du findest niemanden in Polen, der sagt, dass das Nationalteam überragend spielt. Wir haben unsere eigenen Probleme, befinden uns auch in einer Umbauphase und deswegen sind einige jahrelange Stammspieler weg. Das Team verändert sich und wir tun uns mit dieser Veränderung etwas schwererer im Gegensatz zu anderen Nationen wie Österreich. Das heißt aber nicht, dass wir schlechter werden. Wie Sie gesagt haben, haben wir bei solchen Turnieren immer wieder für Überraschungen gesorgt und deshalb sollte man uns nicht abschreiben.

Sie haben die Veränderungen beim polnischen Nationalteam angesprochen. In den vergangenen Jahren gab es häufig Trainerwechsel und kaum Kostanz. Welche Auswirkungen wird das auf das Turnier haben?

Vor fünf Jahren haben wir die EM-Qualifikation mit nur einer Niederlage geschafft, haben 23 Tore geschossen und nur fünf bekommen. Wir waren auf einem guten Weg Richtung EM und dann wurde das Team um Coach Jerzy Brzeczek und ich entlassen, weil wir nicht so einen schönen Fußball gespielt haben. Seitdem hat sich die Mannschaft total verändert, es gab vier Trainer innerhalb von fünf Jahren. Da können Sie sich vorstellen, was bei uns abgegangen ist. Es gab zwei portugiesische Trainer dazwischen zwei polnische, das war schon totales Chaos ohne Ende. Da wurden immer wieder falsche Entscheidungen getroffen. Wir haben jetzt aber einen neuen Präsidenten und hoffen auf Stabilität. Mit dem aktuellen Coach hat sich das alles bereits ein wenig stabilisiert. Mental hat sich viel verändert und sie sind jetzt bereit, um diesen großen Kampf anzunehmen.

Inwiefern kann das für Österreich ein Vorteil sein?

Vor dem Play-off-Spiel gegen Wales meinten viele, dass wir keine Chance haben und doch haben wir grundsätzlich ein gutes Spiel abgeliefert und sind weitergekommen. Da baut sich etwas auf, aber niemand hat eine Ahnung, wie unser Spiel in zwei Monaten konkret aussieht. Wir haben zwar noch zwei Spiele gegen die Türkei und die Ukraine vor der EM, aber das sind Testspiele. Östereich hat einen Riesenvorteil, weil die Mannschaft durch die Verpflichtung von Ralf Rangnick sehr viel Schwung bekommen hat und so gut spielt wie schon lange nicht mehr. Die Mannschaft strotzt von Selbstvertrauen, hat für jedes Spiel einen klaren Plan und funktioniert einfach gut. Das Team ist hungrig, selbstbewusst und arbeitet sehr hart. Das sieht man. Wenn einer einen Fehler macht, ist ein anderer schon da, um das auszubessern. Das zeichnet die österreichische Nationalmannschaft aus.

Fehlt Polen im Vergleich zu Österreich mit Ralf Rangnick ein starker Visionär, der hier vorausschauend plant?

Polen hat einfach allgemein keine Geduld. Das ist unsere polnische Mentalität. Wir müssen jetzt Ergebnisse holen und überragenden Fußball spielen, obwohl uns dazu manchmal die Spieler fehlen. Mit dem aktuellen Trainer könnte das klappen. Er ist in gutem Austausch mit dem Verband, versucht für die Zukunft alles aufzubauen und hat einen guten Kontakt mit den jungen Trainern. Da kann ich mir das vorstellen, aber es hängt auch davon ab, wie wir bei der EM abschneiden. Es könnte sein, dass seine Zeit als Teamchef ab Juli vorbei ist und das ist unser Problem. Diese langfristige Vision war eigentlich mit Fernando Santos geplant, der in Europa viel erreicht hat und uns hätte weiterhelfen können. Bei der ersten Pressekonferenz kündigte er das auch an und nach ein paar Monaten war er schon weg, weil er kein Interesse zeigte, immer nur von Lissabon nach Polen gekommen ist, die Spieler nicht gekannt hat, etc.

Der Plan ist also eher nach hinten losgegangen.

Absolut. Da fehlt uns ein starker Mann beim Verband, der sagt: Das ist mein Trainer und wir machen große Veränderungen, haben mehr Geduld, egal was passiert. Aber das gibt es bei uns nicht und das ist seit Jahren so. Das Beispiel mit Jerzy Brzeczek ist eigentlich das beste, weil man damals erst zur EM fahren und sich danach weiterentwickeln und besseren Fußball spielen wollte. Das ist nicht passiert, weil wir entlassen wurden. Andreas Herzog als damaliger Israel-Coach und auch Franco Foda haben da gefragt, wie das bei uns so funktioniert. Wir sind Tabellenerster und werden dennoch wahnsinnig kritisiert. Aufbau gibt es bei uns nicht, das heutige Ergebnis und einen schönen Fußball zu spielen, ist das wichtigste in Polen. Da fehlt uns einfach der Weitblick.

Wie wichtig war Ihrer Meinung nach der Wechsel von Fernando Santos zu Michal Probierz?

Sehr wichtig. Wir haben es unter Santos total schlecht gemacht. Er hat die Mannschaft nicht erreicht, hat nur Portugiesisch gesprochen, kannte nach sechs, sieben Monaten die Spieler immer noch nicht und hat sie teilweise verwechselt. Er hat nie mit den Spielern einzeln gesprochen und deswegen waren sie dadurch schlechter und unsicher. Er hat die Spieler am Platz direkt auf Portugiesisch angesprochen, ab und zu ohne Dolmetscher und der Spiele wusste nicht, worum es geht. Das war das Schlimmste. Die Mannschaft hat jetzt aber ein neues Gesicht. Das hat etwas gedauert bis der neue Coach die Spieler mental stärker gemacht hat. Das hat er aber geschafft. Ich kenne Michal gut, er ist ein sehr optimistischer Mensch und er wird die Mannschaft für die EM heiß machen. Das Spiel gegen Österreich - egal wie das Auftaktspiel ausgeht - wird für Polen sehr wichtig und die werden mit Sicherheit bereit sind.

Beim Play-off-Spiel gegen Wales wirkte die polnische Mannschaft nach vorne ideenlos, es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft. Könnte das bei der EM noch zum Problem werden?

Alle haben vom Nationaltrainer bislang gefordert, einfach Ergebnisse zu holen und zu gewinnen. Gegen Estland haben wir 5:1 gewonnen und sind nach Wales gefahren, um diese Leistung zu bestätigen, zu bestehen und weiterzukommen. Das ist uns gelungen und ich glaube, dass jetzt viel mehr vom Trainer und der Mannschaft verlangt wird. Dass man offensiver spielt und mehr Torchancen kreiert. Ich glaube aber schon, dass sich das Team bei den EM-Spielen mehr zutraut. Das wird nicht so wie bei der WM, wo wir praktisch mit elf Mann auf 30 Metern gestanden sind. Das war schlecht anzuschauen, nicht nur für Außenstehende, sondern vor allem für die polnischen Fans war das eine Katastrophe. Man war nur am Verteidigen und nach vorne ist sehr wenig gegangen. Ich glaube, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, allen zu zeigen, dass wir offensiv mehr agieren und vor allem mehr riskieren können.

Ist das System zu sehr auf Robert Lewandowski ausgerichtet?

Unser Spiel ist nicht mehr nur auf Robert zugeschnitten. Er hat sich in Barcelona auch verändert und kann nun der Mannschaft mehr helfen und mehr mit ihr spielen. Er zieht im Spiel immer wieder ein, zwei Verteidiger auf sich, deswegen haben wir ab und zu in den letzten Spielen mit zwei Stürmern gespielt. Der zweite Stürmer nutzt diese Freiräume aus, das ist entweder Karol Swiderski, Krzysztof Piatek oder Adam Buksa. Das sind alles Spieler, die gut zu Lewandowski passen, die haben schon vorher unter dem Nationaltrainer gespielt und verstehen sich mit ihm gut. Die Qualität ist auf jeden Fall auch gegeben, wenn das System nicht nur auf unseren Kapitän ausgelegt ist.