Gikiewicz: "Wir verkacken es selber"

Wieder nichts mit dem ersten Auswärtssieg seit Anfang Oktober, beim 2:2 in Wolfsburg aber immerhin der erste Punkt auf fremdem Platz 2023. Der FC Augsburg schwankt zwischen Enttäuschung und Realismus.

83 Minuten sah die Mannschaft von Enrico Maaßen wie der sichere Sieger aus, führte durch die Tore von Neu-Nationalspieler Mergim Berisha und einem Eigentor von Maximilian Arnold mit 2:0. Doch eine schlecht verteidigte Standardsituation und einen Patzer von Rafal Gikiewicz später stand es 2:2. Gemischte Gefühle daher bei Maaßen: "Es ist kein so gutes Gefühl. Andererseits: Betrachtet man die Chancen, die Wolfsburg hatte und deren Qualität, dann ist der Punkt in Ordnung. Im Vorfeld hätte ich das unterschrieben, jetzt ist es wegen der Tore und dem Zeitpunkt sehr ärgerlich. Wir haben einen Punkt und versuchen irgendwas Positives zu finden."

Davon gab es trotzdem genügend: Berisha zum Beispiel erzielte bereits seinen sechsten Treffer 2023. Nur ein Augsburger hatte bis zum 1. April eines Kalenderjahres mindestens so viele gesammelt: Tobias Werner 2013/14, damals sogar sieben. Arne Engels bereitete beide Augsburger Tore vor und steht bei vier Assists in seinen ersten elf Partien für Augsburg. Nur einem anderen Spieler gelangen ebenfalls vier Vorlagen in den ersten elf Partien für den FCA: Berisha. Allein diese zwei Namen zeigen: Der FCA hat seit vergangenem Sommer gut eingekauft und einen gelungenen Umbruch hingelegt. Mit vier Assists ist Engels zudem der beste Vorlagengeber unter allen Winterneuzugängen der Bundesliga.

Dennoch ist der Klassenerhalt mit 29 Punkten keineswegs sicher, auch wenn der Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz mit acht Zählern vorerst beruhigend ist. Es könnten mehr sein, auch weil der FCA an jedem der letzten drei Spieltage zwischenzeitlich in Führung lag, jedoch keinen Sieg holte. Ärgerlich in Wolfsburg in der Schlussphase, ärgerlich beim 1:1 gegen Schalke vor Wochenfrist, ebenfalls in der Nachspielzeit, damals allerdings in Unterzahl. "Kopf hoch! Wir müssen weitermachen, haben ein gutes Spiel gemacht", sagte Elvis Rexhbecaj, "wenn wir so weiterspielen, bin ich sehr zuversichtlich."

Torhüter Rafal Gikiewicz sah das große Ganze: "Es ist keine Niederlage, aber wir verlieren zwei Punkte, können nicht zufrieden sein. Trotzdem haben die anderen Abstiegsteams verloren oder unentschieden gespielt, der Abstand wie vor dem Spiel." Selbstkritisch fügte er an: "Wir verkacken es selber." Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen, bietet sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Karsamstag.