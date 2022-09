Gikiewicz: "Vielleicht war es mein letztes Spiel gegen Bayern"

Rafal Gikiewicz (34) hat dem FC Augsburg mit seinen Paraden wieder zu drei Punkten verholfen - und auf seine spezielle Art gefeiert.

Als der Regen in Augsburg am Samstagnachmittag immer stärker wurde, feierten die FCA-Profis mit ihren Fans den unerwarteten ersten Heimsieg der Saison - ausgerechnet gegen den FC Bayern. Rafal Gikiewicz verschwand anschließend in den Katakomben und schaute in der Kabine der Münchner vorbei. Er musste Manuel Neuer noch seine Adresse geben, damit ihm der FCB-Kapitän im Anschluss sein Trikot zukommen lassen konnte. Das Jersey aus dem Spiel hatte sich Florian Niederlechner geschnappt.

Warum hast du den gehalten? Manuel Neuers Frage an Rafal Gikiewicz

Gesprochen haben die beiden Torhüter auch über jene Szene unmittelbar vor Schluss, die beinahe in jedem Jahresrückblick gelandet wäre. Tief in der Nachspielzeit hatte Gikiewicz den starken Kopfball von Neuer nach einer Ecke von Joshua Kimmich von der Linie gekratzt. "Warum hast du den gehalten?", fragte der Münchner den Augsburger Schlussmann. Gikiewicz quittierte es mit einem Lächeln.

Zum dritten Mal in dieser immer noch sehr jungen Saison avancierte der 34-jährige Pole zum Matchwinner für seine Mannschaft. In Leverkusen, Bremen und jetzt gegen Bayern brachten seine Paraden die Siege übers Ziel, vorne reichten dabei vier Tore für neun Punkte - übrigens nur drei weniger als der Rekordmeister. "Über mein Selbstvertrauen brauchen wir nicht reden", sagte Gikiewicz gewohnt angriffslustig, "das ist ganz oben."

Verlängert Gikiewicz? Dahmen auf dem FCA-Zettel

Nach einem wackligen Start in die Saison inklusiver schwacher Vorbereitung empfiehlt sich der Torhüter gerade für einen neuen Vertrag, sein jetziger läuft im Sommer aus. Und der Mainzer Finn Dahmen steht nach wie vor auf der Liste des FCA. "Schauen wir, was am 14. November passiert", grinste Gikiewicz und meinte den letzten Spieltag des Kalenderjahres vor der WM. "Dann können sie einen jüngeren Torwart holen. Ich bin ja zu alt, habe ich gelesen."

Ob er gerne verlängern würde, brachte er auf kicker-Nachfrage nicht klar zum Ausdruck, sagte lediglich: "Ich versuche, jedes Spiel zu genießen. Was im Sommer passiert, weiß ich noch nicht. Vielleicht war es mein letztes Spiel zuhause gegen Bayern, weiß ich nicht."