Gikiewicz trifft auf Werder: Emotionen garantiert?

Augsburg gegen Bremen: Da war doch was? Richtig, beim 1:0-Auswärtssieg des FCA in der Hinrunde kochten die Emotionen hoch, als Torwart Rafal Gikiewicz einen Elfmeter hielt und den Sieg sicherte.

Ob es beim Wiedersehen am Samstag ähnlich turbulent wird wie an jenem Freitagabend des 9. September 2022? 1:0 führte der FCA bis in die Nachspielzeit durch einen Treffer von Ermedin Demirovic. Doch dann pfiff Schiedsrichter Martin Petersen einen unberechtigten Handelfmeter für Werder. Marvin Ducksch schnappte sich den Ball, doch Rafal Gikiewicz ahnte die Ecke und parierte den Schuss in seine linke Ecke. Sieg gerettet! Anschließend legte sich Augsburgs Schlussmann mit dem Werder-Anhang hinter seinem Tor an, der ihn zuvor beschimpft hatte.

Wenn Bremen nun zur Revanche in die Fuggerstadt reist, erwartet der FCA seinen Lieblingsgegner in der Bundesliga. Elf Siege in 21 Partien feierte er gegen die Hanseaten, so viele wie sonst nur gegen Mainz. Und 36 eigene Tore sind ein Spitzenwert, gegen keinen anderen Klub traf Augsburg so häufig.

Rekord, wenn der vierte 1:0-Heimsieg in Folge gelingt

Vielleicht ein gutes Omen, denn mit Toren geizte die Mannschaft von Enrico Maaßen zuletzt, magere vier sind es in der Rückrunde. Übrigens alle nach Standards, je zwei nach Eckbällen bzw. Strafstößen. Kein Wunder, dass sämtliche drei Heimsiege im Kalenderjahr 2017 mit dem knappsten aller Ergebnisse gelangen: 1:0. Das ist effizient und schlicht legitim und lässt den FC Augsburg kurz vor einem Bundesligarekord stehen. Noch nie in ihrer bald 60-jährigen Geschichte gewann in der Bundesliga eine Mannschaft vier Heimspiele in Serie mit 1:0.

Erinnerungen an den Abstiegskampf 2021

Ganz nebenbei könnten auch beim ein oder anderen Werderaner Emotionen hochkommen, zumindest in der Rückschau. Durch das 0:2 beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Augsburg rutschte Werder am 33. Spieltag der Saison 2020/21 auf Rang 16 ab, am letzten Spieltag wurden die Bremer sogar noch auf Rang 17 durchgereicht und stiegen direkt ab.

Augsburg hingegen feierte durch den Sieg damals den Klassenerhalt. Dieses Mal könnte es zumindest ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels werden.