Gikiewicz: "Maaßen geht als Trainertyp in Richtung Nagelsmann"

Extrovertiert, selbstbewusst, in der Hinrunde leistungsstark: Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz spricht im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) über seine drei überragenden Spiele, den Abstiegskampf und Trainer Enrico Maaßen.

"Es gibt Tage, da fühlst du dich unbezwingbar, scheint das Tor so klein wie beim Eishockey und du glaubst, du bist zwei Meter größer", blickt der 35-Jährige zurück auf seine starken Spiele bei den Siegen in Leverkusen (2:1), Bremen und den FC Bayern (beide 1:0). Auf die Frage, wie viele seiner 15 Punkte der FCA ohne ihn weniger hätte, antwortet der Pole daher: "Rechnen Sie acht Punkte gegen Leverkusen, Bremen und Bayern weg, und Sie wissen Bescheid, auch wenn ich die Punkte natürlich nicht alleine geholt habe."

Die Lage des FCA schätzt Rafal Gikiewicz sehr realistisch ein: "Bis Ende Februar sollten wir trotz der schwierigen Gegner mindestens zehn Punkte holen. Aktuell müssten wir sieben Punkte mehr haben, so ist es ab dem ersten Spiel Abstiegskampf und nichts Neues für mich in Augsburg." Der Torwart kennt den Spielplan auswendig, weiß, wie wichtig ein guter Start in die zweite Halbserie ist, Gegner hin oder her. "Warum sollten wir in Dortmund und gegen die anderen nicht gewinnen? Für Angst gibt es keinen Grund, wir haben auch die Bayern geschlagen. Wir wollen sofort punkten, sonst steigt der Druck automatisch."

Hoffnung für ein erfolgreiches Unternehmen Klassenerhalt macht Gikiewicz Trainer Enrico Maaßen, den er im ersten gemeinsamen Halbjahr schätzen gelernt hat. "Nach zwei, drei Wochen haben wir gemerkt, dass er als Trainertyp in die Richtung von Julian Nagelsmann geht. Modern, ein Trainer ohne Angst, mit anderen, neuen Perspektiven. Das heißt nicht, dass Heiko Herrlich oder Markus Weinzierl schlecht waren. Aber bei ihnen haben wir abgewartet. Unter Enno kommt Bayern München zu uns, er lässt uns trotzdem hoch stehen, egal, ob de Ligt, Neuer oder Upamecano gegenübersteht. Ich finde diesen Ansatz besser, weil er mehr Selbstvertrauen beinhaltet."

Nationalmannschaft? "Das schaffe ich noch"

Die Weltmeisterschaft in Katar hat Gikiewicz intensiv verfolgt, unter anderem als Experte für das ZDF. Trotz seines fortgeschrittenen Alters von 35 Jahren hat er seinen Traum nicht aufgegeben, für die Nationalelf Polens aufzulaufen. "Dieses Ziel habe ich noch im Auge, das schaffe ich noch. Das Alter ist kein Problem, ich habe noch ein paar Jahre bis 39, 40. Bis dahin will ich spielen, am liebsten Bundesliga. Ich bleibe erst zu Hause, wenn ich keinen Bock mehr aufs Training habe."

Gikiewicz will "Minimum noch zwei Jahre" in Augsburg bleiben

Gerne beim FC Augsburg, obwohl sein Vertrag am Saisonende ausläuft, der allerdings eine Option auf eine einjährige Verlängerung bei einer bestimmten Anzahl an Spielen beinhaltet. "Ich will Minimum noch zwei Jahre bleiben, kann aber nichts ausschließen", sagt Gikiewicz, weitere Gespräche darüber eilten aktuell aber nicht: "Stefan Reuter (Geschäftsführer, d. Red.) und ich haben schon gesprochen. Ich werde in dieser Situation keinen Druck ausüben, und wir können bis nach dem letzten Spieltag für weitere Gespräche warten. Jetzt gilt der gesamte Fokus dem Klassenerhalt. So sind wir verblieben.

Lesen Sie das komplette Interview im aktuellen Donnerstagausgabe des kicker (auch als eMagazine). Darin erzählt Gikiewicz auch, welche Schulnote er seiner Hinrunde geben würde, warum er nach einer Verletzung im Herbst immer noch Probleme spürt, warum dicke Luft im Stadion für seine Leistungen förderlicher ist als Geisterspiele und welche Torhüter ihn bei der Weltmeisterschaft überzeugt haben.