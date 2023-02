Gikiewicz: "Ich hoffe, alle sind bereit, den Abstiegskampf anzunehmen"

Die vierte Auswärtsniederlage am Stück, dieses Mal das 0:2 bei Mitkonkurrent Hertha BSC, lässt dem FC Augsburg im Abstiegskampf keine Ruhe. Dadurch steigt der Druck vor dem kommenden Heimspiel gegen Werder Bremen wieder.

Was ein einziges Ergebnis doch ausmachen kann. Zehn Zähler hätte der Vorsprung des FC Augsburg auf Hertha BSC bei einem Sieg betragen, weiterhin sieben bei einem Remis. Nach der unnötigen Niederlage sind es nur noch vier, willkommen im Abstiegskampf. "Wir hätten eine Situation schaffen können, in der wir nicht mehr auf die Konkurrenz schauen müssen. Das haben wir leider nicht erreicht. Jetzt werden wir wieder unten reingezogen", erkannte Jeffrey Gouweleeuw richtig. Nachdenklich stimmen die folgenden Worte des Kapitäns: "Ich weiß nicht, ob jedem bewusst war, wie wichtig dieses Spiel war. So sah es auf dem Platz nicht immer aus."

Ich will keinen Abstieg in meinem Lebenslauf haben. Rafal Gikiewicz

Ein Einstellungsproblem? Hat die Mannschaft das Spiel auf die leichte Schulter genommen? "Ich hoffe, alle sind bereit, den Abstiegskampf anzunehmen", richtete auch Torwart Rafal Gikiewicz mahnende Worte an die Mannschaft. "Ein Abstieg tut weh, das will ich nie erleben. Ich will keinen Abstieg in meinem Lebenslauf haben", sagte der 35-Jährige.

Fakt ist, dass derzeit beim FC Augsburg ein Krater klafft zwischen den Leistungen in der heimischen WWK-Arena und in der Fremde. Der Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion zementierte eher diesen Eindruck, als dass es eine Ausnahme gewesen wäre. "Wir haben kein schönes Fußballspiel gesehen, es war ein Kampfspiel", analysierte Trainer Enrico Maaßen und stellte nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen fest: "Wir haben durch zwei unnötige Gegentore das Auswärtsspiel verloren. Wir haben diese Fehler gemacht, das müssen wir uns ankreiden lassen."

Ende der Auswärtsschwäche eher unwahrscheinlich

Die Erkenntnis der Augsburger nach dem 0:2 lautete: Wenn schon in der Offensive nichts geht, hätte man wenigstens mit einem torlosen Remis und einem Punkt die Heimreise antreten müssen. "Ein Punkt war möglich, Hertha BSC war nicht eine Klasse besser. Aber unsere Leistung war nicht optimal, es war nicht genug", gab Gikiewicz zu.

Der FCA hat die Chance verpasst, sich viel Luft in der Tabelle zu verschaffen. Solange es daheim gutgeht und die Siege folgen, bleibt dies ohne Konsequenzen. Aber eben nur dann. Zwischen den nächsten beiden Heimspielen gegen Bremen und Schalke geht es nach München. Ob ausgerechnet dort die Auswärtsbilanz aufpoliert werden kann?