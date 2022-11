Gikiewicz: "Dieses 'schön spielen' ist für mich Quatsch"

Rafal Gikiewicz (35) feierte beim 1:2 gegen Frankfurt sein Comeback im Tor des FC Augsburg. Auch wenn er sich selbst noch nicht sehr gut fühlt.

Fünfmal musste der FC Augsburg zuletzt auf Rafal Gikiewicz verzichten, fünfmal gewann der FC Augsburg dabei nicht. Ein Zufall? Eher ja, denn auch das Comeback des Keepers brachte am Samstag beim 1:2 gegen Frankfurt nicht die Wende.

Anfang Oktober hatte Gikiewicz auf Schalke (3:2) einen Pferdekuss erlitten und anschließend einen blutunterlaufenen Oberschenkel vorgefunden. Ursprünglich sollte der Pole sechs Wochen fehlen, nun kehrte er bereits nach vier zurück. "Ich habe noch Blut drin", erklärte Gikiewicz nach dem Frankfurt-Spiel, wirklich gut fühle er sich immer noch nicht. "Wenn du drei Wochen keine Beugung hast, kannst du kein super Gefühl haben."

Gas geben will er trotzdem. Zweimal noch, dann ist Pause. Eine Pause, die dem FCA vermutlich auch nicht schadet. Die Mannschaft von Enrico Maaßen spielt intensiv und unterhaltsam, die Ergebnisse blieben zuletzt jedoch aus. Und: Gegen Frankfurt gingen die Augsburger im fünften Pflichtspiel in Folge in Führung, viermal gewann der Gegner, einmal - beim 3:3 gegen Leipzig - endete die Partie Unentschieden.

"Das ist das Problem", sagte Gikiewicz schnurstracks über die ausbleibenden Ergebnisse. "Dieses 'schön spielen' ist für mich Quatsch." In Bremen, beim damals so wichtigen 1:0, "haben wir nur lange Bälle gespielt", so der Torhüter, und "einfache drei Punkte" geholt. Jetzt macht der FCA Spaß, erarbeitet sich Chancen, holt aber zu wenig Punkte. "Wenn du nicht konsequent bist und hinten Fehler machst, verlierst du die Spiele. Gegen Leipzig und Stuttgart haben wir die Punkte dem Gegner geschenkt, die fehlen jetzt."

Der einst beruhigende Abstand zu den Abstiegsrängen kann am Sonntag auf drei Zähler schmelzen. "Jetzt hast du wieder Abstiegskampf", stellt Gikiewicz klar. Aber: "Das ist nichts Neues für mich, es ist jedes Jahr vor Weihnachten die gleiche Situation."