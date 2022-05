"Gigantisch": Eintracht erhält 100.000 Ticketbestellungen für das Finale

Die Frankfurter Europa-Tour geht weiter und könnte bald in Sevilla ein krönendes Ende finden. Klar, dass möglichst viele Anhänger der SGE dabei sein wollen.

Am 18. Mai trifft Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Gewiss ist, dass wieder tausende Anhänger der Hessen die Reise nach Spanien antreten werden. Die Frage ist nur: Wie viele werden tatsächlich im Ramon Sanchez Pizjuan dabei sein?

Am Montag gaben die Frankfurter bekannt, dass sie über 100.000 Ticketbestellungen erhalten haben. Vorstandssprecher Hellmann Axel sagt: "Wir bemühen uns um jedes einzelne Ticket auf dem Markt." Die weit über 100.000 Anfragen übertreffen das verfügbare Kontingent um mehr als das Zehnfache. Die Zuteilung der Karten erfolgt ab Dienstag und soll bis Ende der Woche fertig sein.

"Es wird viele Enttäuschte geben"

"Wir haben mit einer sehr großen Anfragewelle gerechnet, doch dieses Interesse innerhalb von 48 Stunden ist schlicht gigantisch und hat unsere Vorstellungen bei Weitem übertroffen. So groß die Freude über die Unterstützung unserer Fans ist, so herausfordernd wird nun die Ticketzuteilung werden", meinte Hellmann und führte weiter aus: "Wir wissen, dass es viele Enttäuschte geben wird. Ich versichere, dass wir uns um jedes Ticket, an das wir auf offiziellem Wege kommen, bemühen, um möglichst vielen Fans die Möglichkeit geben können, in Sevilla dabei zu sein."

Frankfurts Vorstandssprecher ist davon überzeugt, "dass uns trotz des Public-Viewing-Angebots mehrere zehntausende Anhänger begleiten werden".