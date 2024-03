Giftspitzen gegen Guardiola: Joao Cancelo teilt mächtig aus

Der ehemalige Münchner Joao Cancelo sprach in einem Interview über seine Zeit beim FC Bayern - und teilte darüber hinaus mächtig gegen Pep Guardiola aus.

Joao Cancelo hat eine beachtliche Karriere hinter sich gebracht - und hat wahrscheinlich noch einige "gute Jahre" vor sich. Aktuell spielt der Portugiese auf Leihbasis beim FC Barcelona, ist dort auch Stammspieler (24 Ligaspiele, 2 Tore, 3 Vorlagen). Der Portugiese fühlt sich bei den Katalanen wohl und macht keinen Hehl daraus, bleiben zu wollen. Ob das klappt, wird sich am Saisonende zeigen, immerhin läuft sein Vertrag bei Manchester City noch bis zum 30. Juni 2027.

Fakt ist: In Barcelona läuft es für Joao Cancelo besser als in München: Von Januar bis Juni 2023 spielte er auf Leihbasis beim FC Bayern und konnte dabei trotz 21 Pflichtspielen (1 Tor) nicht restlos überzeugen. "Es war härter als ich dachte", sagte der 29-Jährige nun rückblickend in einem Interview mit A Bola und erklärte: "Ich dachte, die Bundesliga sei einfacher, als sie war - und dass die Bayern viel mehr dominieren." Dies sei aber nicht der Fall gewesen, wenngleich er sich am Ende mit einer Meisterschaft im Gepäck aus München verabschiedete. An den FC Bayern hat der Schienenspieler gute Erinnerungen - und er bereut seinen Wechsel keineswegs. "Es war ein Verein, der mir viel gegeben hat. Ich hatte mit großartigen Spielern zu tun, und der Verein ist spektakulär."

Scharfe Spitzen gen Guardiola

Weitaus weniger nett drückte sich Joao Cancelo in Richtung Manchester City aus. Bei den Briten steht er noch immer unter Vertrag, allerdings ist er bei den Skyblues auch in Ungnade gefallen - und fühlt sich ungerecht behandelt. "Ich denke, dass Manchester City am Ende etwas undankbar mir gegenüber war, weil ich über all die Jahre so ein wichtiger Spieler für sie war. Ich habe meine Pflichten gegenüber dem Verein und den Fans nie vernachlässigt und immer alles gegeben."

City-Coach Pep Guardiola hatte durchblicken lassen, dass Joao Cancelo den Klub verlassen hatte, weil er sich nicht mit einer Reservistenrolle abfinden wollte. "Es wurden Lügen erzählt! Ich war noch nie ein schlechter Teamkollege. Man kann entweder Nathan Aké oder Rico Lewis fragen. Ich habe ihnen gegenüber keine Überlegenheits- oder Minderwertigkeitskomplexe, aber das ist die Meinung des Trainers." Ohnehin scheint Joao Cancelo auf Guardiola nicht gut zu sprechen, denn er teilte weiter gegen seinen Ex-Trainer aus. "Herr Guardiola hat viel mehr Macht als ich, wenn er etwas sagt. Ich ziehe es vor, Dinge für mich zu behalten und zu wissen, dass ich die Wahrheit sage."