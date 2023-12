Giftschlange sorgt für Unterbrechung bei Thiem-Sieg: "Gefährliche Situation"

Mit 2:6, 7:6, 6:4 hat sich Dominic Thiem in der Qualifikation des ATP-Turniers im australischen Brisbane gegen James McCabe durchgesetzt. Auch ein ungebetener Gast am Spielfeldrand brachte den Österreicher nicht aus dem Konzept.

Gegen Ende des ersten Satzes, den der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem letztlich mit 2:6 im Qualifikations-Duell mit dem Australier James McCabe verlieren sollte, hatte der Schiedsrichter das Match für rund 40 Minuten unterbrechen müssen. Grund war ein tierischer Störenfried.

Fachleute entfernen das giftige Reptil

Es handelte sich dabei um eine knapp 50 Zentimeter lange östliche Braunschlange, welche insbesondere im Osten Australiens anzutreffen ist. Da eine Begegnung mit einer solchen Natter, die als eines der giftigsten Reptilien in "Down Under" gilt, für das Bissopfer teils schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, hatte das Tier von Experten entfernt werden müssen, ehe der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Thiem, der letzten Endes nach drei Siegen als Sieger vom Feld ging, beschrieb das Erlebnis im Nachgang als "eine wirklich gefährliche Situation." Der 30-Jährige "liebe wirklich Tiere, vor allem exotische", hätte auf die beinahe stattfindende Begegnung in der Nacht zum Samstag aber durchaus verzichten können. "Das war eine wirklich giftige Schlange und sie war in der Nähe der Ballkinder", führte der Österreicher weiter aus.

Während Dominic Thiem, der derzeitig auf Platz 98 der Weltrangliste rangiert, die erste Hürde der Qualifikation in Brisbane also erfolgreich meisterte, ist auch der Deutsche Alexander Zverev mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Im rund 900 Kilometer südlich liegenden Sydney sicherte der Olympiasieger dem deutschen Team den Ausgleich im United Cup gegen Italien.