"Giftigkeit und Galligkeit": Eichners Forderungen vor dem Derby

Der KSC steht in der engen 2. Liga nach vier Niederlagen in Serie nur noch zwei Punkte über dem Strich. Ausgerechnet jetzt steht das Derby beim starken Aufsteiger Kaiserslautern an. Coach Christian Eichner weiß, wie die Talfahrt beendet werden kann.

Karlsruhes Trainer Christian Eichner will im Derby beim FCK die Trendwende schaffen. picture alliance/dpa