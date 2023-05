Giffey bekräftigt Interesse: Berlin soll "Games-Standort Nummer 1" werden

Das kicker eSport News Update: Berlins Bürgermeisterin bekräftigt das Interesse: Berlin soll "Games-Standort Nummer 1" werden. Auf der Hand liegt die Austragung der gamescom.

Schon Ende November 2022 äußerte Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey den Wunsch: Berlin soll "Games-Standort Nummer 1" werden. Das sagte sie im Zuge eines Runden Tisches, an dem Berliner Unternehmen und Verbände teilnahmen.

Knapp ein halbes Jahr später bekräftigte Giffey dieses Interesse. Im Interview mit dem rbb24 Inforadio warf sie die Frage auf, ob bestimmte Messen, die derzeit woanders stattfinden, "besser in Berlin aufgehoben wären."

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag haben sich die CDU und SPD darauf verständigt, in Berlin eine Leitveranstaltung für die Computerspielbranche etablieren zu wollen. Unklar ist jedoch, auf welchem Gelände die gamescom in Berlin stattfinden würden - zu solchen Thematiken äußerte sich die Bürgermeisterin nicht.

Das Zünglein an der Waage ist der Industrieverband "game". Die Marke hinter der gamescom entscheidet letztlich über den Austragungsort.

13. Mai: FIFAe Club Series 2023: RB Leipzig für die Klub-WM qualifiziert

RB Leipzig hat den Einzug in die Endrunde des FIFAe Club World Cup (FeCWC) perfekt gemacht. Die Leipziger blieben im Upper Bracket und schafften es dort, sich jeweils nach Hin- und Rückspielen durchzusetzen. Mit 8:0 nach 180 Ingame-Minuten triumphierte der deutsche Klubmeister klar über Serious about FIFA und zog somit ins Grand Final ein.

Leipzig fährt zur Klub-WM im Sommer. IMAGO/RHR-Foto

Beide Finalisten haben einen Platz bei der Klub-WM sicher - zusammen mit RB fährt auch BC Apogee Poland zum FeCWC. Die polnische Organisation verlor noch in der ersten Runde gegen die Leipziger, nutzte dann aber die zweite Chance über das Lower Bracket und bezwang die Sachen sogar im Grand Final (0:0/2:1).

Damit ist Leipzig der einzige deutsche Teilnehmer bei der Klub-WM. Der VfL Bochum und Hansa Rostock verpassten die Qualifikation am Donnerstag. svg

12. Mai: Deutscher Computerspielpreis: Umut Gültekin geht leer aus

In der Kategorie Spieler*in des Jahres hoffte Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin beim Deutschen Computerspielpreis auf den Ritterschlag. Zusammen mit Streamerin Pia Scholz, Dota-2-Profi Leon 'Nine' Kirilin oder den YouTubern Stephan Bliemel sowie "Senioren zocken" war der Weltmeister, kicker eFootballer des Jahres und Deutsche Klubmeister nominiert.

Nominiert, aber nicht gewonnen: Umut Gültekin. IMAGO/RHR-Foto

Von Jury und Publikum auserkoren wurde schließlich Pia Scholz. 'Shurjoka' setzte sich zuletzt für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen ein. Diesbezüglich gründete sie mit "#Wir4Queer" vor kurzem einen Discord-Server, um eine Anlaufstelle oder Raum für Kontakte zu schaffen.

Zusätzlich zu dieser Kategorie gab es weitere, in denen ein Preis vergeben wurde. Unter anderem triumphierte God of War Ragnarök - alle Gewinner im Überblick gibt es hier. svg

11. Mai: eFootball Championship Pro: Bayern nach Strafe nur noch Vierter

Es war das große Ausrufezeichen im Kampf um die Top-Platzierungen in der eFootball Championship Pro: Bayern-Kapitän José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen hatte sich Ende April im letzten Einzelspiel gegen den FC Arsenal mit 4:0 durchgesetzt und damit den zweiten Tabellenrang für die Münchner erobert.

Sanktion für das eFootball-Team des FC Bayern. Konami

Diesen büßte der FCB anschließend jedoch wieder ein - aufgrund eines Fehlers in der Teamzusammenstellung. 'FCB_Jose' hatte die maximal zugelassene kollektive Stärke von 2.400 Punkten überschritten, aus dem 4:0 wurde ein 0:3. Damit fällt der deutsche Rekordmeister auf dem Tableau nicht nur hinter die Gunners zurück, sondern aufgrund des angepassten Torverhältnisses auch hinter Manchester United.

Als Viertplatzierter gehen die Bayern in den sechsten und vorletzten Spieltag am kommenden Samstag. Gegen die AC Mailand auf dem siebten Rang ist der FCB favorisiert. Fünf bis sechs Punkte müssen mindestens geholt werden, soll noch mal oben angegriffen werden. Spitzenreiter FC Barcelona und Verfolger Arsenal treffen im direkten Duell aufeinander. nas

9. Mai: GOALS kündigt Pre-Alpha-Testphase an

Ein vollwertiger Release des Fußballspiels GOALS sei zwar noch "ein paar Jahre entfernt", so Game-Designer Kurt 'Kurt' Fenech, aber ein neues Etappenziel ist in Reichweite. Wie über soziale Medien bekannt gegeben wurde, soll "bald" eine Pre-Alpha-Testphase starten.

GOALS startet "bald" in die Pre-Alpha-Phase. GOALS

Interessierte, die an der Testphase teilnehmen wollen, können sich über ein Formular auf der Homepage der Entwickler registrieren. Gespielt werde ein 5vs5-Modus, zunächst jedoch nur auf dem PC. Trotzdem sei eine Registrierung für die Konsolen-Version möglich - der Entwickler gebe Bescheid, sobald diese für die Testphase bereit steht.

Bei einer Pre-Alpha-Version handelt es sich noch um ein sehr frühes Stadium der Entwicklung. In dieser Stufe werden für gewöhnlich Animationen und Grafiken hinzugefügt sowie der Code verbessert. Ist nach Auffassung der Entwickler die Pre-Alpha-Etappe erreicht, folgen noch zwei weitere Schritte: Die Alpha- und Beta-Version des Spiels. svg

27. April: UFL: PSV Eindhoven wird neuer Partner

Die Zahl der Partnervereine von Strikerz Inc. wächst. Wie das Entwicklerteam des kommenden Fußballspiels UFL bekannt gab, ergänzt die PSV Eindhoven diese Liste.

UFL und die PSV Eindhoven werden Partner. Strikerz Inc.

"Die Geschichte der PSV zeigt, dass man hart arbeiten muss und nie aufgeben darf, um eine Chance auf Erfolg zu haben", sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc. in einer offiziellen Mitteilung: "Die Mannschaft gewinnt ständig Trophäen, weil sie bis zum Ende alles gibt. Das ist eine Philosophie, vor der wir bei Strikerz Inc. besonderen Respekt haben."

Zusätzlich zum niederländischen Traditionsverein konnte Strikerz Inc. in der Vergangenheit Partnerschaften mit zum Beispiel West Ham United, der AS Monaco oder auch Borussia Mönchengladbach eingehen. Außerdem ist Cristiano Ronaldo Botschafter. Der Konkurrent zu EA SPORTS FC ist für 2023 geplant - zuletzt gab das Entwicklerstudio erstmals tiefere Einblicke in das Gameplay. svg

14. März: Landwirtschafts-Simulator feiert 15-jähriges Jubiläum

Am 14. April 2008 konnten Hobby-Farmer endlich virtuell ihre Acker umpflügen, der allererste Landwirtschafts-Simulator war für PC aus der Wiege gehoben. Exakt 15 Jahre später feiert Entwickler und Publisher GIANTS Software nicht nur ebenjenes Jubiläum, sondern auch 2,5 Milliarden heruntergeladene Mods. "Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben", wird CEO Christian Ammann in der Pressemitteilung zitiert.

Seit 15 Jahren können Hobby-Farmer ihrer Leidenschaft virtuell nachgehen. GIANTS Software

Begleitet wird die Feier durch einen Anniversary-Trailer, der die Meilensteine in der Geschichte des Landwirtschafts-Simulator Revue passieren lässt. Vom kooperativen Multiplayer 2011 über die ersten Mobile- und Konsolenvarianten in den beiden Jahren darauf bis hin zur ersten eigenen eSport-Liga mit dem Landwirtschafts-Simulator 19. 2021 wurde zudem ein plattformübergreifender Multiplayer-Modus präsentiert.

Im aktuellen Titel sind mehr als 150 offizielle Marken vertreten. Ein zentraler Bestandteil sind über die kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalte von GIANTS Software selbst hinaus die inzwischen mehr als 2,5 Milliarden heruntergeladenen Mods. Die Community ist längst erwünschter Teil des Kreativ- und Entstehungsprozesses im Landwirtschafts-Simulator. nas

6. April: Eintracht Frankfurt eröffnet eSports Academy

Eintracht Frankfurt investiert weiter in den eSport. Vor wenigen Tagen haben die Hessen eine neue eSports Academy eröffnet. Die Deutsche Bank Esports Academy soll für Trainingseinheiten und Wettkämpfe als auch als Begegnungs- und Eventstätte genutzt werden. Ziel sei es, mit der über 300 Quadratmeter großen Einrichtung "mehr als 120 Nachwuchs- und Amateur-eSportlern eine professionelle Umgebung zu bieten", heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Ein neuer Schritt der Eintracht im eSport. Eintracht Frankfurt

"Mit der Deutsche Bank Esports Academy haben wir für unseren eSports-Bereich hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen. Gleichzeitig macht dieser Schritt auf eine eindrucksvolle Weise deutlich, dass eSports bei Eintracht Frankfurt ein Entwicklungsthema ist, eine große Aufmerksamkeit erhält und Bedeutung für uns hat. Auch weil es viele - vor allem junge - Menschen begeistert und auch in Zukunft begeistern wird", sagt Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Seit 2018 stellt die SGE eine eSport-Abteilung, in der mittlerweile nicht nur virtuell Fußball gespielt wird. Anfang 2020 wagten die Hessen den Schritt in League of Legends. In der Strauss Prime League spielt Frankfurt mittlerweile in der ersten Division. svg

4. April: eFootball Championship Pro: Monaco sichert sich 'Milosz_06'

Die in eFootball kriselnde AS Monaco hat sich für die weitere Saison in der eFootball Championship Pro mit dem polnischen Spieler 'Milosz_06' verstärkt. Der erst 16-Jährige machte zuletzt vor allem Ende Februar durch den Gewinn der eFootball Championship Open an der Xbox auf sich aufmerksam. Er wird den monegassischen Kader aus Rachid 'Usmakabyle' Tebane, Eldridge 'O_C_Oneill' O'Niel und Kamel 'Kams10_' El Morabet ergänzen.

'Milosz_06' verstärkt das eFootball-Team der AS Monaco. AS Monaco Esports

Das Team aus dem Fürstentum belegt in der eFootball Championship Pro nach neun Partien den fünften Platz, der Titelverteidiger weist damit nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Finals-Rang auf. Am kommenden Samstag trifft Monaco auf den FC Arsenal, der aktuell Tabellenzweiter vor dem FC Bayern München ist.

Für 'Milosz_06' wird es ein auch ein Duell mit seinem Landsmann und Freund Mikolaj 'Ostrybuch' Zietek - der nun nicht mehr der einzige polnische Spieler der Eliteliga ist. nas

3. April: Gran Turismo 7: Fünf neue Autos und zwei Layouts für den Nürburgring

Mit dem Patch 1.31 in Gran Turismo 7 gibt es neben einem technischen Upgrade für die PlayStation-5-Version des Spiels neue Wagen und zwei Streckenlayouts. Zu den neuen Autos zählen die beiden Porsche 959 '87 und Carrera GTS (904) '64. Komplettiert wird die Sammlung vom Audi RS 5 Turbo DTM '19, dem Toyota Alpharad Executive Lounge '18 sowie dem Mazda3 X '19.

Unter anderem dieser Porsche-Klassiker wird neu ins Spiel implementiert. Gran Turismo

Die neuen Layouts betreffen den Nürburgring. Zum einen gibt es einen Sprint-Parcours, der sich für langsamere Straßenwagen eignen soll. Zum anderen kombiniert die Langstrecken-Version die Nordschleife mit der Grand-Prix-Strecke. Dies soll anspruchsvoller sein, außerdem wurde dieses Layout "durch die Nutzung in Rennen wie der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) berühmt", heißt es in der Mitteilung der Entwickler.

Das technische Update betrifft ausschließlich die Spieler der PlayStation-5-Version. Denn diese bekommt eine 120-FPS-Unterstützung. svg

14. März: Schleswig-Holstein: Neue Partnerschaft soll eSport voranbringen

Schleswig-Holstein setzt weiterhin auf eSport: Die Sparkassen im Land haben eine Partnerschaft mit dem eSport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH) geschlossen, um gemeinsam verantwortungsbewussten eSport im Land zu fördern.

Zwei Kieler entschieden die Landesmeisterschaften für sich. EVSH/Sebastian Haas

Dabei wollen sie die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes unterstützen, um den Strukturaufbau für einen verantwortungsbewussten eSport und Talente im Bereich eSport zu fördern. Die Partnerschaft wird auch die zweiten offiziellen eSport-Landesmeisterschaften SH 2023 ermöglichen.

"Immer mehr, insbesondere junge Menschen, begeistern sich für den elektronischen Sport. Wir möchten diese Entwicklung als Förderer positiv begleiten", sagte Gyde Opitz, Leiterin des Bereichs Kommunikation und Gesellschaftliches Engagement des SGVSH. Die Zusammenarbeit mit den Sparkassen im Land soll dabei helfen, den eSport weiter auszubauen und Talente zu fördern. EVSH-Vorstandsmitglied Phillip Ebben betonte, dass die Partnerschaft mit den Sparkassen ein neuer Entwicklungsschritt für den Verband sei und er gestärkt in die Zukunft gehen könne.

Die Partnerschaft zwischen den Sparkassen und dem EVSH ist ein wichtiger Schritt für den eSport-Standort Schleswig-Holstein. Das Land setzt bereits seit 2019 auf die Förderung der Sportart und hat das bundesweit erste offizielle eSport-Landeszentrum sowie den eSport-Verband SH ins Leben gerufen. Auch Talente des eSport-Länderteams SH werden unterstützt und es wurden vier eSport-Regionalzentren im Land aufgebaut. hkr

07. März: Neue Frauen-Teams und Wettbewerbe in FIFA 23 - Release verschoben

Am 25. März startet die neue Saison in der National Women’s Soccer League (NWSL). Anlässlich der neuen Spielzeit in der höchsten amerikanischen Fußball-Liga der Frauen, gab EA SPORTS eine Kooperation bekannt.

Zwei neue Frauen-Wettbewerbe für FIFA 23. EA SPORTS

So werden bereits ab dem 15. März alle 12 Teams der Liga in FIFA 23 integriert. "Die Athletinnen, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt und wir freuen uns über die Möglichkeit, ihr Talent durch dieses Spielerlebnis weiter zu präsentieren", sagte Jessica Berman, Commissioner der NWSL.

UEFA Women’s Champions League angekündigt

"Anfang 2023", hieß es zum FIFA-Release, sollte auch die UEFA Women's Champions League im Spiel verfügbar sein. Aus dem vagen Datum wird nun ein konkretes - auch hier steht der 15. März.

Neu in FIFA 23 sind damit die Teams von Real Madrid, Juventus Turin und dem VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga. Während sich die Champions League lediglich im Anstoß- und Turnier-Modus spielen lässt, bietet die NWSL mehr. Hier sind sowohl Online-Freundschaftsspiele als auch Online-Turniere möglich.

Update: Wie EA SPORTS bekannt gab, muss der Release verschoben werden: "Aufgrund eines kritischen Problems, das beim Testen unseres letzten Titel-Updates aufgetreten ist, können wir bestätigen, dass die NWSL und die UWCL ab dem 23. März in FIFA 23 verfügbar sein werden." svg

06. März: 50. Saison der ESL startet

Es ist wieder soweit: Die ESL Meisterschaft beginnt, bis Juni werden Sieger in Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 und Teamfight Tactics gesucht. Die aktuelle Saison ist jedoch eine besondere für den Urvater des deutschen eSports: Bereits zum 50. Mal suchen die ESL FACEIT Group (EFG) und Freaks 4U Gaming ESL-Champions.

Zahlreichen Siegesfeiern sollen in der ESL noch einige mehr folgen. EFG/Freaks 4U Gaming

Ralf Reichert, Chairman bei der EFG, erinnert sich an die Anfangszeiten der ESL: "Die ESL Meisterschaft, damals hieß sie noch ESL Pro Series, war der erste professionelle Baustein und der Wichtigste seiner Zeit, um den eSport in Deutschland zu etablieren." Besonders die Zugänglichkeit hat für ihn den Wettbewerb ausgezeichnet: "Den Leitsatz 'From Zero to Hero', dass es jeder bis ganz nach oben schaffen kann, hat diese Liga definiert." Ob dieser auch im 50. Anlauf noch gilt, zeigt sich bis 11. Juni. Dann endet die Jubiläumssaison der ESL. mja

BVB startet Turnierplattform

Borussia Dortmund geht weiter seinen Weg im eFootball. Zu diesem zählt seit einigen Tagen auch eine eigene Turnierplattform. Wie der Verein bekannt gab, sollen über diese künftig FIFA-Fanturniere laufen.

Fanturniere laufen beim BVB über eine eigene Plattform. Getty Images

Bei diesen können Spieler verschiedene Preise gewinnen. Mit dem SIGNAL IDUNA eFootball Cup ist die erste Veranstaltung bereits gestartet. Über drei Qualifier werden gespielt, ehe die Top-4-Teilnehmer der jeweiligen Turniere nach Dortmund zum Finale kommen. svg

25. Februar: F1 22: Premiere für neuen Alfa Romeo

Premiere in FI 22: Wie Codemasters und EA SPORTS bekannt gaben, wird der neue Alfa Romeo F1 Team 2023 C43 im Spiel verfügbar. Spielende können im Zeitfahrmodus vor dem Event des Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 2023 mit dem Wagen Runden drehen.

In F1 22 lässt sich der neue Bolide bereits fahren. EA SPORTS

Den Fans "die Möglichkeit zu geben, unseren neuen Alfa Romeo F1 Team C43 zu fahren, bevor sie ihn auf der Rennstrecke in echt sehen, ist etwas, das es in den offiziellen F1-Videospielen noch nie gegeben hat", sagte Alessandro Alunni Bravi, Geschäftsführer der Sauber Group und Vertreter des Alfa Romeo F1 Teams.

Außerdem: Ab dem zweiten März wird F1 22 in The Play List aufgenommen, wodurch Mitglieder von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate Zugang zum Spiel bekommen.

24. Februar: Preisschock, Inflation und Co.: Gamevention 2023 abgesagt

Preisschock, Inflation - die aktuelle gesellschaftliche Situation betrifft auch die Gamevention. Das ursprünglich vom 19. bis 21. Mai 2023 geplante Event kann nicht stattfinden. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren, "müssen auch die Besucher sparen, was sich an den Vorverkaufszahlen bemerkbar macht", erklärte Veranstalter Oliver Welling per Video-Botschaft: "Es wird immer schwieriger, konkret zu planen."

Erneute Pause für die Gamevention. picture alliance/dpa

Als neuer Termin steht nun der 14. bis 16. Juni 2024. Wer bereits Ticket gekauft hat, kann diese behalten. Die erworbenen Karten behalten nicht nur ihre Gültigkeit, sondern upgraden sich auf ein Wochenend-Ticket - als Dankeschön.

Im vergangenen Jahr stieg das Event erstmals nach drei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie. Rund 25.000 Leute kamen auf das Gelände der Holstenhallen Neumünster, schätzte die We Love Esports GmbH. "Für uns alle bedeutet das: Wir können einmal durchatmen und ein noch besseres Event in 2024 für euch gestalten", schloss Welling ab. svg

21. Februar: Bandenwerbung für Hilfsorganisation - FM 23 reagiert auf Erdbeben in Türkei und Syrien

Vor rund drei Wochen wurde die türkisch-syrische Grenzregion von einem schweren Erdbeben erschüttert. Mittlerweile sind mehr als 47.000 Menschen verstorben - unter den Opfern ist Ex-Chelsea-Spieler Christian Atsu.

Was ändert sich bezüglich des Erdbebens im FM 23? SEGA

Anlässlich dieser Katastrophe reagierte FM-Entwickler Sports Interactive mit einem Update. Im Spiel werden Werbebanden dem englischen Disaster Emergencies Committee zur Verfügung gestellt, "das direkt oder mit lokalen Partnern im Südosten der Türkei und im Norden Syriens die Spendensammlung für 15 führende britische Hilfsorganisationen koordiniert", heißt es in einer Mitteilung von Studiodirektor Miles Jacobson.

Zwischen authentischer Welt und alternativer Realität

Außerdem werden Spieler und Vereinsangestellte, von denen Sports Interactive weiß, dass sie ums Leben gekommen sind, aus der Manager-Simulation entfernt. Die von den Erdbeben betroffenen Ligen werden im Spiel normal weitergeführt. Im analogen Fußball dürfen Vereine aus den betroffenen Regionen die aktuelle Saison aussetzen, ohne abzusteigen.

"Wir müssen sorgfältig überlegen, wie wir Naturkatastrophen und andere globale Ereignisse im Football Manager abbilden. Die Entwicklung von FM ist das stetige Streben danach, eine virtuelle Welt zu erschaffen, die sich authentisch anfühlt. Allerdings haben wir beim Umgang mit der Pandemie im Spiel gesehen, dass FM auch eine alternative Realität bieten kann", erläuterte Jacobson. svg

17. Februar: Julio Rodríguez wird Cover-Star für MLB Tap Sports Baseball 2023

Julio Rodríguez schmückt das Cover der Baseball-Simulation MLB Tap Sports Baseball von EA SPORTS. Das gab der Publisher in einer Mitteilung bekannt.

Julio Rodriguez wird Cover-Athlet für MLB Tap Sports Baseball 2023 IMAGO/ZUMA Press

"Zum Cover-Athleten ernannt zu werden und sich in die Liste der großartigen Spieler einzureihen, die EA SPORTS Cover-Athleten waren, ist wirklich eine Ehre", sagte Rodríguez dazu. Der 22-Jährige ist amtierender Rookie des Jahres und unter anderem der schnellste Spieler in der Geschichte der MLB, der in einer einzigen Saison 25 Homeruns und 25 Stolen Bases erzielte.

Wann genau MLB Tap Sports Baseball erscheint, ist noch nicht bekannt. Nach 16 Jahren wagt EA SPORTS wieder den Schritt in diese Sportart, 2007 erschien der letzte Titel. svg

20. Januar: PGA Tour kehrt am 24. März zurück

Am 24. März 2023 erscheint das neue PGA Tour von EA SPORTS. Wie das Entwicklerstudio bekannt gab, erscheint die Golf-Simulation allerdings nur für Next-Gen Konsolen und den PC. Das heißt: PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und Epic Games Store.

Rückkehr für die Golf-Simulation von EA. EA SPORTS

Damit entwickelt EA SPORTS erstmals seit knapp sieben Jahren wieder ein Spiel der Reihe PGA Tours - der letzte Titel Rory McIlroy PGA Tour kam 2015 in den Handel. Laut des Entwicklers starte die Golf-Simulation mit Road to the Masters, welches mit "Augusta National, Herausforderungen, Turnieren und Ausrüstungsgegenständen rund um das Masters Tradition bietet."

Als Key-Features gab das Entwicklerstudio unter anderem einen Karrieremodus mit "RPG-ähnlichem Fortschrittssystem" oder Turniere der Ladies Professional Golf Association (LPGA) und The Amundi Evian Championship an. Wie viel das Spiel kosten wird, ist noch unbekannt. svg

16. Januar - F1 22 Update 1.17 fixt Crossplay und sorgt für Durchblick

Es war eine der größten Änderungen der F1-Reihe: Seit August fährt der aktuelle Ableger mit einer Crossplay-Funktion auf. Allerdings gab es bisher immer wieder Probleme dabei, tatsächlich Freunde einzuladen, die auf anderer Hardware spielen.

Dank AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 soll F1 22 auch mit älteren Grafikkarten noch besser aussehen. EA SPORTS

So konnte es, trotz prall gefüllter Freundesliste, dazu kommen, keinen verfügbaren Spielpartner angezeigt zu bekommen. F1 22 Update 1.17 räumt mit diesem Bug nun auf.

Visuelle Upgrades trotz älterer Technik?

Weitere Korrekturen gibt es außerdem im Karrieremodus und dem MyTeam-Modus. Konnte es in ersterem bisher vorkommen, dass eine Saison mit weniger als den gewohnten 20 FahrerInnen stattfand, gab es in letzterem im schnellen Training keine Abnutzung des Triebwerks. Ein Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen war somit nicht gegeben.

Zusätzlich dürfen sich User mit etwas älterer Grafik-Ausstattung auf FidelityFX Super Resolution 2.0 freuen. Die Technologie aus dem Hause AMD verspricht, durch "innovative Upscaling-Technologien" für bessere Framerates und hochauflösenderes Gameplay zu sorgen, ohne dafür die Grafikkarte verbessern zu müssen. Damit sollte man auch bei höchstem Tempo den Durchblick behalten. mja

13. Januar - Konami kehrt in den eSport zurück

Konami hat bekannt gegeben, dass die neue Saison von eFootball unter dem Motto "Back to the Clubs" startet. Der Wettstreit um Ruhm kehrt auf die Vereinsebene zurück. Dabei setzt der Publisher auf den "Dreamteam"-Modus, der ähnlich wie FUT funktioniert.

Die eFootball Championship Pro und die eFootball Championship Open kehren zurück. Konami

In einer Vielzahl internationaler Ligen soll es diverse Events geben. Auch ein "Challenge Tour"-Event im Stil der europäischen Liga ist geplant, bei dem die Nutzer Belohnungen durch das Erfüllen von Event-Bedingungen verdienen können.

World Finals erstmals seit drei Jahren wieder offline

Es wird zwei Arten von eSport-Turnieren geben: eFootball Championship Open und eFootball Championship Pro. Die Open ist für jeden Nutzer mit einem eigenen Dreamteam zugänglich und startet am 30. Januar. Beide Wettbewerbe münden 2023 in Weltmeisterschaften.

Die World Finals werden zum ersten Mal seit drei Jahren offline ausgetragen und weltweit gestreamt. Die Spiele finden sowohl auf Konsolen als auch auf mobilen Geräten. Diejenigen, die sich in den Online-Finals der Open qualifizieren, werden zu den professionellen Spielern stoßen, die an eFootball Championship Pro teilnehmen. Diese wird mit professionellen eSportlern aus europäischen Profifußballvereinen ausgetragen. Alle Partien werden offline gespielt und über den offiziellen YouTube-Kanal gestreamt. Die Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden. hkr

9. Januar - Valorant startet in Episode 6

Riot Games hat bekanntgegeben, dass am 10. Januar Episode 6 Akt I von VALORANT starten wird. Die neue Episode wird die Karte Lotus enthalten, die sich im Indien der Omega-Erde befindet und neue Mechaniken mitbringt, die von verlorenen Städten inspiriert sind. Sie umfasst drei Bereiche und besondere Mechaniken wie sich drehende Türen, eine zerstörbare Wand und einen lautlosen Schacht.

Die neue Spielumgebung ist im fiktiven Indien verortet. Riot Games

"Wir wollten die Idee von großen Abenteuern, uralten Mysterien und verlorenen uralten Bauten erforschen. Indiana Jones war eine unserer größten Inspirationen", erklärt Brian Yam, Art Lead bei Riot Games. "Optisch waren wir fasziniert von der in Felsen geschnittenen Architektur, da diese dem Thema eine mystische Stimmung verleiht. Außerdem führte uns das verglichen mit unseren bestehenden Karten in eine neue Richtung, da die meisten davon hauptsächlich städtisch oder mit moderner Architektur versehen sind."

Ebenfalls dabei sind ein neuer Battlepass für 1.000 VP (10 Euro) und ein Skinbundle. Ziel für jenes war die Verkörperung von Gefahr und Geheimnissen sowie der Macht eines unbekannten und womöglich gefährlichen Alienvolkes. hkr