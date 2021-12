Gießelmanns These? Streich: "Wir werden es auf dem Platz sehen"

Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen geht der SC Freiburg "hochmotiviert" ins nächste Duell mit einem Tabellennachbarn. Über einen Einsatz von Nico Schlotterbeck will Christian Streich kurzfristig entscheiden und eine These von Union Berlins Niko Gießelmann gerne widerlegen.

Nico Schlotterbeck brennt darauf, am Mittwochabend dort aufzulaufen, wo er in der vergangenen Saison einen unterm Strich erfreulichen Aufenthalt als Leihspieler verlebte: bei Union Berlin. Und entgegen der ersten Eindrücke nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Samstag beim 1:2 gegen Hoffenheim besteht zumindest die Möglichkeit dazu. "Es ist 50:50. Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er Probleme hat und will unbedingt spielen, spielt er nicht", sagte Christian Streich am Dienstag.

Streich fehlt "vorne und hinten ein bisschen was"

Ein Ausfall des in dieser Saison bisher besten Spielers würde den SC natürlich schwächen, wenngleich Streich für diesen Fall den Fokus auf die Kollegen lenkt: "Wenn er nicht dabei sein kann, versuchen wir es so unwichtig wie möglich zu machen, dann sind alle anderen wichtig." Wie genau die Freiburger Startelf auch aussehen wird, Streichs Team wird in Köpenick alles daran setzen, in der aktuell schwer bekömmlichen Phase wieder Zählbares zu ergattern.

Bei allem Ärger über Schiedsrichter Frank Willenborg, der laut Streich auch noch ein Foul an Lukas Kübler unmittelbar vor dem spielentscheidenden Eckball in der Nachspielzeit übersehen habe, hat der SC-Trainer auch die Versäumnisse seines Teams auf dem Schirm: "Es fehlt ein bisschen was vorne und ein bisschen was hinten." Sowohl die Chancenverwertung, inklusive des ersten Elfmeterfehlschusses von Vincenzo Grifo in der Bundesliga, als auch das Verteidigungsverhalten bei den Hoffenheimer Treffern wiesen Defizite auf.

Wir müssen in manchen Dingen noch ein, zwei Prozent besser werden. Christian Streich

"Wir ärgern uns selbst am meisten, dass wir aus den fünf Spielen nur drei Punkte geholt haben mit diesen Leistungen", erinnerte Streich nochmal an die Niederlagen in München (1:2), gegen Frankfurt (0:2), in Bochum (1:2) und zuletzt gegen Hoffenheim. Diese Serie war vor gut zwei Wochen durch den spektakulären, in dieser Form völlig unerwarteten 6:0-Rekordtriumph in Mönchengladbach unterbrochen worden. "Wir schießen dort sechs Tore und bei den anderen Spielen gerade eins zu wenig. Das ist ein bisschen schade", hadert Streich, nimmt seine Profis aber auch in die Pflicht: "Wir müssen in manchen Dingen noch ein, zwei Prozent besser werden, um es auf unsere Seite kippen zu lassen."

Mit Union wartet nun eine Mannschaft, mit der der SC in den bisherigen vier Bundesliga-Duellen öfter seine Probleme hatte (ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen). Das liegt zum Beispiel an der "enormen Körperlichkeit im Team", mit der die Eisernen laut Streich bereit seien, "extrem diszipliniert alles zu verteidigen, um dann daraus in die Offensive umzuschalten und die Räume zu nutzen. Es sind alle darauf ausgerichtet, den Zweikampf zu gewinnen oder eine Umschaltsituation des Gegners zu unterbinden - egal wie, damit ja keine Torchance des Gegners entsteht".

Union sieht sich für Freiburg gewappnet

Das gelinge der Mannschaft von Urs Fischer sehr oft, vor der Streich "alle Hüte zieht, dass sie schon so viele Punkte geholt hat", obwohl sie bislang auch zusätzlich im Europacup spielte. Trotz der überraschenden 0:1-Niederlage in Fürth sieht sich Union für die Partie gegen den SC gut gewappnet. "Freiburg liegt uns mehr", sagte Linksverteidiger Niko Gießelmann.

"Er kann sich auf die Statistik berufen und wird Gründe dafür haben", kommentierte Streich Gießelmanns These und würde sie selbstredend liebend gerne widerlegen: "Wir werden dann morgen sehen, wie es aussieht auf dem Platz." Am Willen sollte es nach Einschätzung des Freiburger Trainers nicht scheitern: "Wir sind hochmotiviert nach den letzten Wochen, zu zeigen, dass wir nicht nur guten Fußball spielen, sondern auch Punkte sammeln können."