Gießelmann: "Die Qualität ist durch die Wintertransfers gestiegen"

Der Kontrakt von Verteidiger Niko Gießelmann läuft zum Saisonende aus. Über seine Vertragssituation, den Konkurrenzkampf sowie über andere Themen hat er in einer Medienrunde gesprochen.

Gießelmann sprach am Dienstag über ...

... die Bedeutung des Sieges gegen Frankfurt: "Der Sieg war brutal wichtig. Nicht nur für die mentale Verfassung, sondern auch für die Tabellensituation. Aber mit einer weiteren Niederlage in solche eine Pause zu gehen, ist schon scheiße. Das hat man den Frankfurtern auch angemerkt, dass es nicht so angenehm war. Bei uns war die Stimmung vorher auch nicht optimal, wenn du in der Europa League rausfliegst."

… sein auslaufendes Arbeitspapier: "Wir tauschen uns aus. Aber sobald es etwas zu vermelden gibt, werdet ihr es als erstes erfahren. Es kann sein, dass es sich noch bis Saisonende zieht. Es kann aber auch schon früher eine Entscheidung fallen. Es liegt ja auch nicht nur an mir."

… den Konkurrenzkampf auf der linken Seite: "Mit Jerome (Roussillon, Anm. d. Red.) verstehe ich mich sehr gut, wir unterstützen uns gegenseitig. Vom Charakter her ist er einwandfrei, bringt eine gute Qualität mit. Bei den vielen Spielen brauchen wir auch eine gewisse Frische auf dem Platz. Die Qualität ist durch die Wintertransfers gestiegen. Da muss man so ehrlich sein, dass wir uns auf beiden Seiten verstärkt haben. Das macht uns alle nur noch besser."

… die kleine Ergebniskrise vor dem Duell mit der Eintracht: "Wir haben nicht mehr so die Leistungen gezeigt, wie die Wochen davor. Wir sind gegen Ajax weitergekommen, hatten aber davor lange nicht mehr gewonnen. Es war eine Ergebniskrise auf einem hohen Niveau. Wir sind in der Europa League bis ins Achtelfinale gekommen. Das sind dann auch keine einfachen Spiele. In den beiden Spielen haben wir Fehler gemacht, die wir sonst so nie machen."

… die vielen individuellen Fehler in den vergangenen Wochen: "Es ist schwierig zu sagen, warum die passiert sind. Es war in den beiden Achtelfinal-Partien komisch auffällig. In der Bundesliga ging es eigentlich. Die mentale Frische ist eine Komponente, die da reinwirkt. Das haben alle Mannschaften, die viele Spiele bestreiten. Aber das gehört auch dazu. Gerade deswegen war es wichtig, den Heimsieg nochmal einzufahren. Jetzt haben wir eine gute Stimmung während der Pause."

… die Standardsituationen und das 1:0 gegen Frankfurt: "Wir lassen uns immer wieder etwas einfallen. Wenn wir einen Linksfuß und einen Rechtsfuß auf dem Platz haben, gibt es unterschiedliche Varianten. Beim Tag zuvor hat die Variante noch nicht so geklappt, beim Spiel aber dann schon. Auch wenn etwas Glück dabei war. Die beste Konstanz bei den Standards hat Trimmi (Christopher Trimmel, Anm. d. Red.)."