Gießelmann: "Die gegnerischen Verteidiger haben einen nicht so auf dem Schirm"

Drei Tore, zwei Vorlagen, viel Selbstvertrauen: Niko Gießelmann (30) ist beim 1. FC Union im Außendienst beschäftigt und trotzdem gerade mittendrin. Trotz Platz acht sieht er beim Team noch Luft nach oben.

In seiner ersten Saison in Berlin war der 2020 ablösefrei von Fortuna Düsseldorf gekommene Gießelmann eher eine Randfigur. Auf lediglich 13 Liga-Einsätze kam er da, neun Einwechslungen waren darunter. Jetzt, im zweiten Union-Jahr, ist er gesetzt - und dreht auf. Mit fünf Scorerpunkten nach elf Spieltagen hat der Linksverteidiger mit Offensivdrang eine beachtliche Zwischenbilanz vorzuweisen und ist in der Bundesliga derzeit zweitbester Union-Scorer nach Torjäger Taiwo Awoniyi, der bei sieben Liga-Treffern steht. Am Dienstag sprach Gießelmann in einer Medienrunde über…

…die späten Gegentore in Köln und Stuttgart: "Kraft - oder fehlende Kraft - spielt da keine Rolle. Wir hatten in allen Spielen eine gute Mentalität und in Köln eine Laufleistung von fast 122 Kilometern. Das zeigt, dass wir fit sind. Die späten Gegentore waren ärgerlich, aber hatten nichts mit unserer Dreifachbelastung zu tun."

…die Liga-Pause wegen der Länderspiele: "Ich bin froh darüber, auch wenn ich lieber spiele, als zu trainieren. Es waren jetzt dreieinhalb Wochen mit sieben Spielen. Jeden dritten Tag zu spielen, ist anstrengend. Aber wir haben einen guten Kader, der das weggesteckt hat. Wir konnten in jedem Spiel an die 100 Prozent investieren. Nach dieser hohen Belastung ist man froh, etwas runterfahren und regenerieren zu können."

Es wird wohl immer ein Traum bleiben. Niko Gießelmann über die Champions League

…Unions erstes Saisondrittel: "Wir können zufrieden sein. Im DFB-Pokal und in der Liga haben wir einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen. Wenn wir am Sonntag in Köln gewonnen hätten, wären wir Vierter gewesen. Das ist schon Wahnsinn, so gut dazustehen. In der Conference League ist auch noch alles drin, auch wenn es durch die vermeidbare Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam schwierig geworden ist. Der Wettbewerb ist bisher nicht optimal gelaufen. Aber wenn wir Haifa so bespielen wie im Hinspiel, können wir dort gewinnen. Und dann ist im letzten Spiel (am 9. Dezember gegen Slavia Prag, d. Red.) alles drin."

…die Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen: "Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Es ist natürlich ein Traum und wird wohl auch immer ein Traum bleiben. Wir müssen schauen, wo wir herkommen. Unser Ziel ist es, eine gute Saison hinzulegen und kommende Saison Bundesliga zu spielen."

…Steigerungsmöglichkeiten: "Wir sind eine Mannschaft, die sehr gut organisiert und diszipliniert spielt und sehr gut verteidigt. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube nicht, dass wir am Limit sind. Was sich durch die Saison zieht: dass wir zweite Bälle und Kontersituationen wie beim Spiel in Köln schlecht ausspielen. Da waren wir zu schlampig. Und auch bei eigenen Ballbesitzphasen brauchen wir mehr Ruhe am Ball und mehr Bewegung mit dem Ball. Da sind wir noch nicht gut genug. Das war teilweise in der letzten Saison besser, da hatten wir einen höheren Ballbesitzanteil. An dieser Sache müssen wir arbeiten, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf."

…Unions Teamgeist: "Wir sind eine eingeschweißte Truppe, verstehen uns gut, da kämpft einer für den anderen. Man darf Fehler machen und weiß, dass die in der Regel durch die Mitspieler ausgebessert werden. Wir rennen füreinander und geben jedes Spiel 100 Prozent. Die Mentalität ist groß, das zeichnet den Verein und uns Spieler aus. Die Mannschaft ist nach Charakteren gut zusammengestellt. Jeder weiß, was er hier zu tun hat."

…seine Bilanz mit drei Saisontoren: "Das führe ich darauf zurück, dass ich in unserem System - mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette - etwas offensiver ausgerichtet bin und dass wir oft Durchbrüche über außen haben. Wir Außenspieler sollen dann mit dabei sein. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber die Verteidiger des Gegners haben einen dann auch nicht so auf dem Schirm, weil man eher aus dem Rücken und vom zweiten Pfosten kommt. Ich komm‘ öfter in Abschluss-Situationen als in einer Viererkette. Und ich habe in der Jugend öfter im Sturm oder im offensiven Mittelfeld gespielt, in meiner Anfangszeit bei Greuther Fürth auch öfter im linken Mittelfeld. Von daher habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen Stürmerblut in mir drin. Das kommt gerade so ein bisschen hoch. Ich fühle mich sehr gut, habe Selbstvertrauen, bin fit und gerade im besten Fußballalter. Vielleicht falle ich mit der Statistik an Toren und Vorlagen gerade etwas mehr auf als sonst. Aber ich habe schon die letzten Jahre gute Spiele abgeliefert."

…sein schwieriges erstes Union-Jahr: "Ich habe auch in der letzten Saison in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Der Trainer hat sich dann für Lenzi (Christopher Lenz, seit Sommer bei Eintracht Frankfurt, d. Red.) entschieden. Er hat dann gute Leistungen gezeigt. Da ist es normal, dass der Trainer nicht viel verändert. Natürlich ist es mir schwergefallen, das zu akzeptieren. Ich war nicht zufrieden. Aber es war mein Ziel, mich hier zu etablieren. Ich bin ein erfahrener Spieler und kann der Mannschaft viel geben. Wir spielen es vom System nicht so viel anders als in der Vorsaison, aber wir kommen noch mehr in Umschaltmomente, so dass wir Außenspieler öfter in gefährliche Situationen kommen. Das liegt mir und passt ganz gut zu meinem Spielstil. Ich bekomme derzeit das Vertrauen des Trainerteams und zahle es zurück."

Ich kann mir vorstellen, noch länger zu bleiben. Niko Gießelmann über seinen im Juni endenden Vertrag

…seine Weiterentwicklung unter Trainer Urs Fischer: "Mein Spiel hat sich definitiv verändert. Aber das liegt auch daran, dass ich vorher in einer Fünferkette noch nicht so oft so offensiv ausgerichtet war. Ich fülle diese Position im offensiven Bereich ganz gut aus, habe mich offensiv und defensiv entwickelt. Und man entwickelt ein Gefühl dafür, in welchen Räumen man sich bewegt. Man ist allein auf der Seite, hat keinen Spieler vor sich, hat etwas mehr Platz und muss ein bisschen mehr Laufarbeit verrichten. Daran gewöhnt man sich. Es geht darum, das Spiel so zu lesen, dass man merkt, wann man nach vorne gehen kann. Man muss immer schauen, was mit der Restverteidigung passiert und dass man keinen Gegenspieler im Rücken hat, der freisteht. Das geht vor. Aber wenn man den Raum hat, muss man die Läufe nach vorn machen. Unsere Dreierkette sichert uns da gut ab, indem sie auf die Seite schiebt."

…das Derby gegen Hertha in elf Tagen: "Ich habe mit Fürth und Düsseldorf einige Derbys gespielt. Sie bleiben immer etwas Besonderes, egal, wie viele man gespielt hat. Das wird mein erstes Berliner Derby vor Zuschauern. Das ist etwas anderes als ohne Zuschauer. Ich freue mich riesig drauf. Die sind heiß, wir sind heiß, gut gerüstet und wollen vor eigenem Publikum gewinnen. Die Fans lassen sich immer etwas einfallen. Man merkt, dass es etwas Besonderes ist. Das Wichtigste ist, dass es drumherum fair zugeht. Dann kann es ruhig auch mal auf dem Platz knallen, das gehört dazu."

…das Fehlen von Max Kruse: "Er ist die letzten Spiele ausgefallen, was für uns schade ist. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Aber man hat gesehen, dass wir auch ohne Max sehr gefährlich sein können und unsere Tore erzielen."

…seine Zukunft: "Man wird sehen, wie es weitergeht. Es wird sicher noch das eine oder andere Gespräch geben. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, noch länger (als bis zum 30. Juni 2022, d. Red.) zu bleiben."