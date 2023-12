Gieseler verlässt Weiche Flensburg

Nach dreieinhalb Jahren im Trikot des SC Weiche Flensburg wird Jonah Gieseler im Winter zum Oberligisten Heider SV zurückkehren. Der 26-jährige Angreifer brachte es im Weiche-Dress auf acht Tore in 69 Regionalliga-Spielen, kam in der laufenden Saison aber nicht mehr richtig zum Zuge (neun Partien, nur eine über die volle Distanz). Zum Abschied wählt Gieseler Worte mit nachdenklichen Essenzen: "Ich bin dankbar für das, was ich bei Weiche mitnehmen durfte: Positive und negative Erfahrungen über das 'Geschäft' Fußball und meine Persönlichkeitsentwicklung." Geschäftsführer Christian Jürgensen sagt in gleicher Meldung: "Jonah hat einen ganz tollen Charakter. Er hat sich immer voll für die Mannschaft eingebracht, ist menschlich ein toller Typ. Bei uns hat er zuletzt nicht die Spielanteile erhalten, die er sich gewünscht hätte. Er ist in einem Alter, in dem er gern viel spielen möchte."